Velika obnova i spas od vlage: Palača na jednom od najljepših zagrebačkih trgova dobiva novo lice

Jedna od najljepših palača na zagrebačkom Gornjem gradu dobiva novo lice. Treba ju urediti i spasiti od kapilarne vlage koja često muči stare zgrade.

Trg Katarine Zrinske na Gornjem gradu u Zagrebu jedno je od mjesta s najljepšom i najstarijom arhitekturom u gradu. Jedna od značajnih građevina koja se nalazi na trgu je i Palača Dverce koju čeka 'presvlačenje'.

U okviru obnove od milijun i i dvjesto tisuća eura, dobit će novo pročelje, krov i stolariju, a svi radovi izvodit će se pod budnim okom konzervatora. S odabranim izvođačem, tvrtkom Euro Lim Matija 4. ožujka ove godine sklopljen je ugovor na devet mjeseci u spomenutoj vrijednosti.

Na jednom od najljepših trgova

Palača Dverce na Trgu Katarine Zrinske u Zagrebu ide u temeljitu obnovu, a posao i službeno može početi nakon sklapanja sporazuma s odabranim izvođačem. Radovi će obuhvatiti pročelja, krov i stolariju, a izvodit će se prema strogim konzervatorskim uvjetima kako bi se očuvali izvorni arhitektonski elementi ove zaštićene povijesne zgrade.

Planirano je uklanjanje dotrajale žbuke i izrada nove prema izvornim uzorcima, uz dodatna konzervatorska istraživanja. Restaurirat će se kameni sokl i dijelovi bedema, obnoviti gipsani ukrasi te učvrstiti dekorativni elementi. Stolarija će se pregledati i djelomično zamijeniti novim elementima identične izvedbe, dok će vrata biti restaurirana.

Krov će dobiti novi biber crijep i falcani lim, uz zamjenu bakrene limarije i gromobranske zaštite, a zidovi će se prije žbukanja injektirati kako bi se spriječila kapilarna vlaga.

Potres dodatno narušio stabilnost

Obnova kreće nakon što je utvrđeno da su pojedini dijelovi palače u različitim stanjima očuvanosti. Sjeverno pročelje, najvidljivije s trga, pretrpjelo je najveća oštećenja - na dijelovima je žbuka otpala, a kameni elementi su oštećeni. Potres je dodatno narušio stabilnost nekih dijelova, osobito na vrhu ugaonog pilastra. Pročelja su bogato ukrašena rustikom, pilastrima, vijencima i ornamentima, dok su prozori na prvom katu veći i raskošnije oblikovani od onih u prizemlju. Stolarija je različite starosti i očuvanosti: dio vanjskih prozorskih krila znatno je oštećen, dok su unutarnja uglavnom u dobrom stanju. Krov je prekriven biber crijepom, osim dijela iznad stubišta koji je limeni, a konstrukcija je drvena s bakrenom limarijom.

Inače, palača poznata i kao palača Buratti, sagrađena je na Trgu Katarine Zrinske i u vlasništvu je Grada Zagreba. Površine je oko 900 četvornih metara te se koristi za svečane prijeme i protokolarne događaje Gradske skupštine i gradonačelnika. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru upisanom u Registar kulturnih dobara, a nalazi se i unutar Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.

Zgrada je nastala nadogradnjom barokne građevine podignute sredinom 18. stoljeća na gradskom bedemu, čiji su ostaci i danas vidljivi u podrumu. Današnji izgled dobila je u 19. stoljeću tijekom adaptacija koje je vodio arhitekt Kuno Waidmann. Kontesa Klotilda Buratti ostavila ju je Gradu Zagrebu 1912. godine za reprezentativne svrhe. Značajnija obnova provedena je i između 1981. i 1985. godine, kada su očuvani neorenesansni detalji pročelja, dograđeno reprezentativno stubište, a istočno krilo rekonstruirano zbog statičkih problema.