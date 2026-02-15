U poznatoj crkvi u Dubrovniku curi krov: Polako se sređuje nakon velike obnove u 17. stoljeću

Crkva sv. Spasa sagrađena je na samom početku Straduna unutar dubrovačkih zidina. Na prepoznatljivoj je poziciji pored veličanstvene Velike Onofrijeve fontane, no nakon velike obnove u 17. stoljeću, treba ju se obnavljati da bi zadržala sjaj. Zbog prodora oborinskih voda i oštećenja krovišta, sad su na redu radovi na krovu, a naručuje ih Hrvatski restauratorski zavod. Netom sklopljeni ugovor tek je jedan u nizu za radove na najpoznatijoj građevini korčulanskog majstora Petra Andrijića.

Smještena na početku Straduna

U javnoj nabavi navedeno je da se na građevini iz 15., obnovljene u 17. stoljeću planira zamjena dijela dotrajalih drvenih elemenata, dok će se zdravi dijelovi pokušati ponovno ugraditi. Obnova će obuhvatiti prateće građevinske i obrtničke radove – od demontaže i zidarskih zahvata do limarskih, stolarskih i soboslikarsko-ličilačkih radova – koji su izravno vezani uz konstrukciju ili su njezina posljedica.

Treba naglasiti da je građevina inače iznimno vrijedna. Crkvu je dubrovačka gradska uprava dala izgraditi kao zavjet nakon potresa 1520. godine, a radovi su trajali do 1528., o čemu svjedoči natpis na pročelju. Smještena je uz Vrata od Pila, nasuprot Velike Onofrijeve fontane, na početku Straduna, te je gotovo naslonjena na gradske zidine i franjevački samostan. Riječ je o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru (Z-5288) unutar UNESCO-om zaštićene povijesne jezgre.

Nije prvi ugovor za radove na crkvi

Crkva pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom smatra se prvom stilski cjelovitom renesansnom građevinom u Dubrovniku. Njezinu vanjštinu obilježava arhitektonska plastika korčulanskog majstora Petra Andrijića. U 2021. provedena su opsežna konzervatorsko-restauratorska istraživanja Hrvatskog restauratorskog zavoda, koja su uključila arhivska i povijesno-umjetnička istraživanja, pregled i sondiranje građevine te izradu elaborata s prijedlogom radova. Ta dokumentacija podloga je za planiranje sveobuhvatne obnove.

Zbog iznimno frekventne lokacije, gdje se križaju turističke rute, radove mora izvoditi iskusni izvođač uz strogo poštovanje sigurnosnih mjera, kako bi se zaštitili prolaznici i okolne povijesne građevine te osiguralo nesmetano odvijanje obilaska grada.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 132.118,70 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora definirano je dokumentacijom o nabavi. Ugovor s odabranom tvrtkom Dom izgradnja sklopljen je 23. siječnja 2026. godine u iznosu od 132.118,70 eura bez uključenog PDV-a. A ovo nisu prvi radovi na crkvi, već se pomalo obnavlja od 2024..

U javnoj nabavi se pronalaze objave o dodjeli ugovora od 17. i 18. listopada 2024., 27. i 28. studenoga 2024., 3. i 4. prosinca 2024., 24. i 25. veljače 2025., 5. i 6. studenoga 2025., 22. i 23. prosinca 2025. te 12. i 13. siječnja 2026. godine.