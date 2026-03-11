Radi se novi spoj na A1: Svako ljeto ista priča, državne ceste u Zagori tresu se od muke

U posljednje vrijeme sve je glasnije pitanje prometne povezanosti jadranske obale s unutrašnjošću Hrvatske. Posebice na kritičnim dionicama koje ljeti postaju prometne 'užarene' točke zbog turističkog prometa, stručnjaci traže rješenja koja bi rasteretila postojeće prometnice. Jedna od najnovijih analiza koja se priprema posebno je zanimljiva jer obuhvaća područje od Primoštena do Marine, u kojem direktna povezanost autoceste A1 s državnom cestom D8 još uvijek ne postoji.

Turisti koji dolaze iz unutrašnjosti Hrvatske i žele posjetiti Primošten, Rogoznicu ili Marinu trenutno se suočavaju s problemom. Moraju s autoceste A1 skrenuti na čvoru Šibenik ili Prgomet i nastaviti državnim cestama. Ovaj zaobilazni put produljuje putovanje, stvara gužve i otežava pristup popularnim destinacijama na obali. Upravo zbog toga Hrvatske ceste pokreću studiju varijantnih rješenja za izgradnju nove spojne ceste koja bi ovaj problem trajno riješila.

Za izradu studije odabrana je tvrtka Mobilita Evolva, koja je posao dobila putem javne nabave za iznos od 100.000 eura. Njihov zadatak bit će sveobuhvatno analizirati trenutno stanje u prostoru, identificirati potencijalna ograničenja za polaganje trase te predložiti najbolje moguće rješenje spojne ceste.

Detalji planiranog zahvata

Planirana dionica spojne ceste obuhvatit će područje omeđeno autocestom A1 na sjeveru, državnom cestom D8 na jugu, DC33 i DC8 na zapadu te DC551 i DC58 na istoku. Ovim zahvatom bit će obuhvaćeni grad Šibenik i općine Primošten, Rogoznica i Marina. Ukupna dužina trase iznosit će čak 20 kilometara, što je veličinom slično i obilaznicama gradova.

Studija će također morati uzeti u obzir postojeće prostorno-planske dokumente Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, iako nova spojna cesta zasad nije predviđena u važećim planovima. Time će analize morati detaljno procijeniti mogućnosti i ograničenja polaganja trase, te identificirati najbolju varijantu koja će zadovoljiti sve prometne i prostorne zahtjeve. Jadranska magistrala | foto: Pixabay

Mega analiza i tim stručnjaka

Od odabrane tvrtke traži se okupljanje tima stručnjaka koji će provesti sveobuhvatne prometne, prostorne i građevinske analize. Na temelju prikupljenih podataka izradit će idejna rješenja u više varijanti i na kraju predložiti najprihvatljiviju trasu. Planirani rok za završetak studije i prezentaciju preporučenog rješenja je 15 mjeseci.

Ovaj projekt označava još jedan korak prema modernizaciji prometne infrastrukture jadranske obale i direktno je usmjeren na poboljšanje pristupa turističkim središtima, smanjenje gužvi na državnim cestama i povećanje sigurnosti prometa. Ako sve bude išlo po planu, uskoro bi se prometna situacija u ovom dijelu Dalmacije mogla značajno poboljšati.