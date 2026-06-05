Podvožnjak na zapadu Zagreba korak bliže izvedbi: U planu radovi na 40 tisuća kvadrata

Podvožnjak na 40.000 kvadrata trebao bi se graditi na zapadu Zagreba, a sada je riješen još dio imovinsko-pravnih odnosa. Na snazi je i novi elaborat.

Pod točkom 13. posljednje sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, održane 28. svibnja 2026. godine, nalazi se Prijedlog zaključka o kupnji nekoliko nekretnina na zapadu Zagreba za potrebe velikog infrastrukturnog projekta. Riječ je česticama na Samoborskoj cesti koje Grad preuzima za realizaciju projekta podvožnjaka Medpotoki najavljenog u 2024. godini. Izglasavanjem otkupa ovih čestica, jedan je korak bliže izgradnja prolaska ispod pruge.

Zasad se obilazi, do udaljenog podvožnjaka

Novi podvožnjak Medpotoki za oko 35 milijuna eura bi se gradio na zapadu Zagreba. Podvožnjak je predviđen između Aleje Bologne i Samoborske ceste u gradskoj četvrti Stenjevec (točnije, između Gajnica i Stenjevca).

U planu je spuštanje nivelete ceste te izgradnja armiranobetonskog podvožnjaka ispod pruge i Aleje Bologne, kako bi se sjeverni dio pruge povezao s južnim. Naime, u ovom dijelu grada vozači trenutno voze obilazno, sve do podvožnjaka Oranice.

Nakon što je u javnoj nabavi prije dvije godine završen postupk Izrade prometne analize pravca ulica Mandla-Vatikanska-Sveta Klara-Lučko-Medpotoki (sklapanjem ugovora s odabranom zajednicom ponuditelja Ericsson Nikola Tesla, te Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu), postupak se našao na posljednjoj sjednici Gradske skupštine.

Kupnja nekretnina na Samoborskoj cesti

Dana 28. svibnja, pod 13. Točkom dnevnog reda bio je Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina označenih kao z.k.č. 1358/2 na Samoborskoj cesti te 916/1608 dijela z.k.č 1258/1 (dvorište, kuća i zgrada) također na Samoborskoj cesti. Ovo su novoformirane čestice 1358/6 i 1358/7, obje na području katastarske općine Stenjevec sjever, a njihov otkup izglasan je za potrebe izvedbe podvožnjaka.

- Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost dostavio je pisani prijedlog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje produžene ulice Medpotoki u Zagrebu, od Aleje Bologne do Samoborske ceste s komunalnom infrastrukturom, stoji u orazloženju.

Navedeno je da je za predviđeni zahvat u prostoru Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo i komunalne poslove izdana Lokacijska dozvola za izgradnju produžene ulice Medpotoki - od Aleje Bologne do Samoborske ceste s komunalnom infrastrukturom izdao dozvolu u 2019. godini. Dozvola je postala pravomoćna još 7. prosinca 2019., a potom se važenje produžilo do prosinca 2023.. Isti Ured potom je izrado Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole koja je pravomoćna od 22. kolovoza 2024. godine, nakon čega je projekt najavljen u javnosti.

Posao na 40.000 kvadrata

Prema dostupnoj dokumentaciji, nakon obnove zemljišne knjige u k.o. Stenjevec formirala se nova k.o. Stenjevec sjever te je izrađen novi parcelacijski elaborat. Kako je opisano u obrazloženju sa Gradske skupštine, u obuhvat izgradnje dijela produžene ulice Medpotoki-Medpotoki jug 1. i Samoborska cesta prema novom elaboratu ušlo je ukupno 25 čestica, površine od 39.466 četvorna metra.

- U vlasništvu Grada Zagreba je 5 čestica ukupne površine 27.536 četvornih metara, u suvlasništvu Grada Zagreba i Republike Hrvatske je 1 čestica površine 1.413 četvorna metra, u vlasništvu Hrvatskih željeznica je 1 čestica površine 1.518 m2, dok je u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba 18 čestica, ukupne površine 8.999 kvadrata. Od navedenih 18 čestica, do sada su riješene 3 čestice u postupku izvlaštenja, dok je za 6 čestica u tijeku postupak izvlaštenja, te za 7 postupci osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (zbrojno 16 z.k.č.). Ovim prijedlogom predlažemo riješiti imovinsko-pravne odnose za 2 čestice, čiji suvlasnici su pristali na sporazumno rješavanje i to za z.k.č. 1358/1 i z.k.č. 1358/2, obje k.o. Stenjevec sjever, opisano je u Obrazloženju.

Utvrđena razlika u površini

Dalje je pojašnjeno da su starijim parcelacijskim elaboratom bile zahvaćene navedene nekretnine, samo drugih oznaka. Iste nekretnine, naravno, ulaze u novi elaborat, samo pod drugim oznakama.

No, budući da se prema parcelacijskom elaboratu RN 13/2025 k.o. Stenjevec sjever od z.k.č. 1358/2, dvorište Samoborska cesta, površine 206 četvorna metra, upisana u BZP zk.ul. 9 k.o. Stenjevec sjever, formiraju dvije čestice, i to z.k.č. 1358/2, površine 204 kvadrata i z.k.č. 1358/8, površine 16 m2, obje k.o. Stenjevec sjever, zbog razlika u površinama novoformiranih čestica u odnosu na z.k.č. 1358/2 k.o. Stenjevec sjever o navedenom je zatraženo očitovanje nadležnog Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove.

Uspješan prijenos čestica

Grad je morao kupiti nekretnine na području k.o. Stenjevec, a katastar je potvrdio da su nove površine čestica utvrđene prema važećim geodetskim propisima. Procjembeni elaborati, potvrđeni od Procjeniteljskog povjerenstva utvrdili su ukupnu vrijrdnost zemljišta, objekata i biljnih nasada na 504.235,20 eura.

Prema Obrazloženju, suvlasnici su prihvatili procjene te su pristali na prodaju Gradu. Budući da su nekretnine bile dane u zakup jednoj tvrtci, ugovor o zakupu raskinut je, s učinkom do 30. lipnja 2026. godine. Kupoprodajna cijena bit će isplaćena nakon što nekretnine budu predane Gradu slobodne od osoba i stvari. Sredstva za kupnju osigurana su u proračunu Grada Zagreba za 2026. godinu, prema Obrazloženju. Prijenos zemljišta gradu jedan je korak bliže realizaciji, no čini se da treba riješiti i preostale imovinsko-pravne odnose.