U srcu Hrvatske nova građevina od 13 milijuna eura: Trg i dućani na mjestu stare mliječne tržnice

Na mjestu stare tržnice u srcu Hrvatske, prema viziji splitskog Arching-Studija podić će se novo zdanje s manjim trgom. Rok za izvedbu godina i pol.

Nakon što je krajem siječnja ove godine najavljen natječaj za izgradnju novog Zelenog centra u srcu Hrvatske od gotovo 13 milijuna eura, sada je u javnoj nabavi pokrenut i natječaj. Procijenjena vrijednost predmeta u javnoj nabavi je 12,04 milijuna eura, s rokom za dostavu ponuda 14. travnja ove godine, i s rokom od 18 mjeseci za završetak centra. Naravno, od trenutka odabira izvođača. Iz najave natječaja znamo da je od ukupnog iznosa putem ITU mehanizma bespovratno dodijeljen veći dio - čak 10,5 milijuna eura, a podsjećamo i da je projekt pokrenut u rujnu 2024. godine.

Umjesto stare mliječne tržnice

Veliki projekt u srcu Hrvatske je izgradnja modernog Zelenog centra u Bjelovaru. Trebao bi postati nova gradska tržnica i multifunkcionalni javni prostor. Realizacija koja će se izvoditi prema projektu Arching-Studija iz Splita predviđa suvremeni objekt na mjestu postojeće mliječne tržnice, površine od oko 3.500 metara, s nizom sadržaja namijenjenih građanima, poduzetnicima i organizatorima događanja.

Nositelj projekta je Komunalac Bjelovar, a partner je Grad Bjelovar. Za realizaciju je osigurano i značajno sufinanciranje iz europskih fondova od 10,5 milijuna eura bespovratnih sredstava kroz ITU fondove. Poziv za dodjelu sredstava objavljen je 9. siječnja 2025. kao strateški projekt izravne dodjele, Svrha poziva je izgradnja i opremanje Zelenog centra te rekonstrukcija i uređenje parka na Trgu hrvatskih branitelja, koji bi sada trebao u izgradnju.

Zeleni centar Bjelovar | foto: Grad Bjelovar

Bit će i podzemna garaža

Predviđa se nova zgrada Zelenog centra s dvoetažnom podzemnom garažom koja će imati 155 parkirnih mjesta, od čega šest za osobe s invaliditetom te dva s punionicama za električna vozila. Garaža će biti povezana sa spremišnim prostorima i rashladnim komorama, a roba će se transportirati teretnom platformom između skladišta i komercijalnog prizemlja.

U prizemlju će se nalaziti natkriveni prostor za tržnicu, ugostiteljske i komercijalne sadržaje te manji trg predviđen za manifestacije. Na prvom katu planirana je galerija s 15 poslovnih prostora, među kojima će najveći biti kongresna dvorana. To nije sve, jer se planira uspostaviti i HUB za održivi razvoj i kružno gospodarstvo te izložbeno-prezentacijski prostori i info točka Komunalca, uz planiranu suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo.

Prethodna tržnica je srušena

Projekt se namjerava realizirati na tri cijele te na dijelovima dvije katastarske čestice, na lokaciji Šetalište dr. Ivše Lebovića, između Ulice Augusta Šenoe i Ulice Trg hrvatskih branitelja. Pravomoćna građevinska dozvola za zahvat ishođena je još u studenom 2022. godine, kojom je dopuštena izgradnja zgrade gradske tržnice s dvoetažnom podzemnom garažom javne namjene te rušenje postojeće mliječne tržnice.

Projektom je definirano da bi se staklenim stijenkama zatvorio centralni dio objekta u visini prizemlja i prvog kata sa sve četiri strane. Na krovu zgrade planira se formiranje prohodnog krova umjesto sadašnjeg neprohodnog, dok će u istočnom dijelu biti smješteni solarni kolektori.

Uz to, projektni zadatak podrazumijeva i faksimilnu obnovu, odnosno zamjenu kapelice Sv. Florijana, čime se integrira održivo očuvanje kulturnog nasljeđa. U javnoj nabavi traži se izvođač svega opisanog.

Po standardima novog Bauhausa

Planirano je i prilagođavanje projekta održivim i ekološkim standardima Novog europskog Bauhausa, uključujući ostakljivanje vanjskog dijela prizemlja i prvog kata. Uz to se planira i prenamjena postojećeg neprohodnog krova u djelomično ozelenjen prohodni ravni krov, produžavanje stubišta i dizala za još jednu etažu radi pristupa krovu te ugradnja solarne elektrane.

Predviđene su i punionice i parkirališta za električna vozila, biciklistička infrastruktura, digitalizacija prometa te ozelenjavanje konstruktivnih dijelova građevine lokalnim penjačicama, odnosno zeleni zidovi. Dodatno se planira pojačanje višenamjenske infrastrukture, uključujući postavljanje nove autobusne stanice u sjevernom dijelu obuhvata.

Krajem siječnja 2026. Komunalac Bjelovar pokrenuo je i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje prethodi postupku javne nabave. Nakon zaključenog savjetovanja, sada se pokreće i postupak nabave za izvođača. Natječaj je otvoren do 14. travnja ove godine, dokad će pristizati ponude, a nakon čega slijedi otvaranje i izrada prikladnog zapisnika. Procijenjena vrijednost izgradnje, kako smo naveli u uvodu, je 12,04 milijuna eura.