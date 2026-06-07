Ugovorena nova zgrada hitne uz granicu: Na istoku počinje gradnja nove zdravstvene ustanove

Građevina će biti smještena unutar građevinskog područja naselja Županja, u zoni stalnog stanovanja, a tehnički, neposredno uz BiH granicu.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ugovorio je izvođače za projekt izgradnje zgrade hitne medicinske pomoći u Županji. Početna vrijednost investicije je procijenjena na 483.382,40 eura, a posao se podijeljen između dva sektora - između kojih se jedan odnosi na samu zgradu, a dugi na vanjsko uređenje. Tako su odabrani i izvođači.

Građevina će biti smještena unutar građevinskog područja naselja Županja, u zoni stalnog stanovanja. Parcela na kojoj će se graditi ima površinu od 1.040 četvornih metara i pravilnog je, izduženog pravokutnog oblika s osiguranim prilazom je iz Ulice dr. Franje Račkog, koja predstavlja glavnu prometnu poveznicu.

Zanimljivo nadmetanje

Podsjetimo, za izvođenje radova na samoj zgradi odabrana je zajednica ponuditelja koju čine MONT-ING iz Privlake kao nositelj i TTT obrt za usluge u građevinarstvu u vlasništvu Tomislava Frković iz Mrzovića, a koja je ponudila posao obaviti za 373.203,31 eura bez PDV-a. Za ovaj dio posla ponude su poslale još dvije tvrtke, Suhomont iz Vinkovaca koji je konkurirao s iznosom od 413.310,52 eura bez PDV-a i tvrtka ACT iz Nuštra koja je ponudila 415.999,35 eura bez PDV-a.

Kada su u pitanju vanjski radovi, posao je dobila prethodno spomenuta tvrtka koja je izgubila natječaj za izgradnju zgrade hitne, ACT iz Nuštra, s ponudom u vrijednosti od 89.980,27 eura bez PDV-a. Također već spomenuti Suhomont nije imao sreće ni u ovom djelu natječaja, odnosno njihova ponuda od 98.752,19 eura bez PDV-a bila je iznad pobjedničke. Treba reći da je za izvršenje vanjskih radova u sklopu projekta konkurirala i tvrtka Aksion iz Vinkovaca koja je ponudila posao obaviti za 93.818,55 eura bez PDV-a.

Na dvije etaže

Zgrada nove hitne projektirana je kao slobodnostojeći objekt s dva nivoa, odnosno prizemljem i katom. Ukupna neto površina iznosi oko 581 četvorni metar, dok bruto površina doseže oko 739 četvornih metara.

Objekt će imati razveden oblik, s različitim volumenskim dijelovima koji prate funkciju prostora. Prednji dio zgrade ima dvije etaže, dok je stražnji dio prizeman i namijenjen garaži i pratećim sadržajima.

U garažnom prostoru predviđen je smještaj dva vozila hitne pomoći. Visine prostorija projektirane su tako da omogućuju nesmetan rad i kretanje osoblja i vozila.

Najviši dio zgrade doseže visinu od oko 10,8 metara. Konstrukcija i oblikovanje prilagođeni su suvremenim standardima javnih zdravstvenih objekata.

zgrada hitne pomoći, Županja | foto: screen shot EOJN

Tlocrt i raspored

U prizemlju će biti smješteni ključni prostori za rad hitne medicinske službe, uključujući prostor za reanimaciju i pregled pacijenata. Tu će se nalaziti i čekaonica, prostorije za liječnike i medicinske sestre, prostor za lijekove te sanitarni čvorovi za pacijente i osoblje.

Predviđeni su i posebni prostori za odmor djelatnika, garderobe te tehničke i pomoćne prostorije. Posebno je važan prostor za nesmetan prihvat i transport pacijenata, uključujući natkriveni ulaz za vozila hitne pomoći.

U stražnjem dijelu zgrade nalazi se garaža i prostor za vozače s pripadajućim sadržajima. Dok su na katu planirani edukacijski prostor, arhiva i strojarnica. Kretanje unutar zgrade projektirano je bez prepreka kako bi se omogućila pristupačnost svim korisnicima.