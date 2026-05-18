Kreće izgradnja nove zgrade hitne na granici, na 1.000 kvadrata dvije etaže gradit će dvije tvrtke

Gradilište će biti podijeljeno u dva sektora između kojih se jedan odnosi na samu zgradu, a dugi na vanjsko uređenje. Tako su odabrani i izvođači.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije donio je Odluku o izboru izvođača za izgradnju zgrade hitne medicinske pomoći u Županji. Ukupna procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 483.382,40 eura.

Nova zgrada hitne medicine u Županji predstavlja važan infrastrukturni projekt za cijelu lokalnu zajednicu. Njome će se unaprijediti uvjeti rada medicinskog osoblja te povećati kvaliteta i brzina pružanja hitne pomoći. Projekt je usklađen s prostornim planovima grada i važećim građevinskim propisima.

Oštro nadmetanje

Za izvođenje radova na samoj zgradi odabrana je zajednica ponuditelja koju čine MONT-ING iz Privlake kao nositelj i TTT obrt za usluge u građevinarstvu u vlasništvu Tomislava Frković iz Mrzovića, a koja je ponudila posao obaviti za 373.203,31 eura bez PDV-a. Za ovaj dio posla ponude su poslale još dvije tvrtke, Suhomont iz Vinkovaca koji je konkurirao s iznosom od 413.310,52 eura bez PDV-a i tvrtka ACT iz Nuštra koja je ponudila 415.999,35 eura bez PDV-a.

Kada su u pitanju vanjski radovi, posao je dobila prethodno spomenuta tvrtka koja je izgubila natječaj za izgradnju zgrade hitne, ACT iz Nuštra, s ponudom u vrijednosti od 89.980,27 eura bez PDV-a. Također već spomenuti Suhomont nije imao sreće ni u ovom djelu natječaja, odnosno njihova ponuda od 98.752,19 eura bez PDV-a bila je iznad pobjedničke. Treba reći da je za izvršenje vanjskih radova u sklopu projekta konkurirala i tvrtka Aksion iz Vinkovaca koja je ponudila posao obaviti za 93.818,55 eura bez PDV-a.

Lokacija

Građevina će biti smještena unutar građevinskog područja naselja Županja, u zoni stalnog stanovanja. Lokacija je definirana urbanističkim planovima grada te je već ranije predviđena za takvu vrstu javne namjene.

Parcela na kojoj će se graditi ima površinu od 1.040 četvornih metara i pravilnog je, izduženog pravokutnog oblika. Smještena je u smjeru sjeveroistok – jugozapad, što omogućuje dobru organizaciju prostora.

Pristup parceli osiguran je iz Ulice dr. Franje Račkog, koja predstavlja glavnu prometnu poveznicu. Ulaz na česticu predviđen je s njezine sjeveroistočne strane.

Dvije etaže

Zgrada nove hitne projektirana je kao slobodnostojeći objekt s dva nivoa, odnosno prizemljem i katom. Ukupna neto površina iznosi oko 581 četvorni metar, dok bruto površina doseže oko 739 četvornih metara.

Objekt će imati razveden oblik, s različitim volumenskim dijelovima koji prate funkciju prostora. Prednji dio zgrade ima dvije etaže, dok je stražnji dio prizeman i namijenjen garaži i pratećim sadržajima.

U garažnom prostoru predviđen je smještaj dva vozila hitne pomoći. Visine prostorija projektirane su tako da omogućuju nesmetan rad i kretanje osoblja i vozila.

Najviši dio zgrade doseže visinu od oko 10,8 metara. Konstrukcija i oblikovanje prilagođeni su suvremenim standardima javnih zdravstvenih objekata.

Tlocrt i raspored

U prizemlju će biti smješteni ključni prostori za rad hitne medicinske službe, uključujući prostor za reanimaciju i pregled pacijenata. Tu će se nalaziti i čekaonica, prostorije za liječnike i medicinske sestre, prostor za lijekove te sanitarni čvorovi za pacijente i osoblje.

Predviđeni su i posebni prostori za odmor djelatnika, garderobe te tehničke i pomoćne prostorije. Posebno je važan prostor za nesmetan prihvat i transport pacijenata, uključujući natkriveni ulaz za vozila hitne pomoći.

U stražnjem dijelu zgrade nalazi se garaža i prostor za vozače s pripadajućim sadržajima. Dok su na katu planirani edukacijski prostor, arhiva i strojarnica. Kretanje unutar zgrade projektirano je bez prepreka kako bi se omogućila pristupačnost svim korisnicima.