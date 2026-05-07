MUP sprema veliki posao duž granice s EU: Skoro 10 milijuna € za nadzor u 28 tipskih građevina

Od 2017. do 2021. Hrvatska je u četiri faze podigla nadzorne sustave na granici uz suradnju s četiri velike tvrtke. Sad je vrijeme za nove radove.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) priprema natječaj za održavanje zelene granice u četiri faze. Projekt je vrijedan 9,6 milijuna eura, a trenutno se nalazi u javnom savjetovanju do 14. svibnja 2026. nakon čega se očekuje raspisivanje javnog poziva za izvođača.

Radovi koji se planiraju izvesti obuhvaćaju servis i održavanje stacionarnih sustava s termovizijskim kamerama za nadzor vanjske granice Europske unije. Bit će izvedeni na čak 28 lokacija duž granice.

Podsustav za nadzor državne granice na kopnu je osnovni tehnički sustav za nadzor kopnene državne granice, koji omogućava, u realnom vremenu, na lokacijama nadzora uspostavu kvalitetne slike stanja na državnoj granici. Implementacija je započeta 2016. godine, kroz više implementacijskih faza.

Za opremu instaliranu kroz tzv. Fazu 1, Fazu 2, Fazu 3 i Fazu 4, na ukupno 28 lokacija, po isteku jamstvenog perioda od 3 godine potrebno je u nastaviti odgovarajuće održavanje. Jezgru sustava čine termovizijske kamere.

Obuhvat radova

Sustavi na lokacijama su tipski. Sastoje se od kontejnera i telekom stupa, s instalacijom. Nadzorna oprema instalirana je na stupu, a prateća oprema je unutar kontejnera. Prema dostupnoj tehničkoj dokumentaciji njihovo održavanje će obuhvatiti sve radove, usluge i druge radnje potrebne za dovođenje sustava i njegovih komponenti u ispravno stanje.

Izvodit će se četiri vrste radova. To je na prvom mjestu dijagnostika neispravnih kamera velikog dometa u servisnom centru. Zatim slijedi preventivni tehnički pregled opreme na lokacijama, te korektivne aktivnosti na osnovu preventivnog tehničkog pregleda lokacija. Kao i korektivno održavanje opreme i sustava po pozivu.

MUP ističe i napomenu kako za provedbu usluge održavanja ponuditelj mora osigurati iste ili jednako vrijedne pričuvne dijelove.

Lokacije

Sustav nadzora državne granice razvijan je kroz četiri faze, pri čemu je oprema postupno postavljana na ukupno nekoliko desetaka lokacija diljem Hrvatske. Na taj način sustav je postupno izgrađen kao mreža nadzornih točaka koje pokrivaju ključne dijelove hrvatske vanjske granice.

U prvoj fazi sustav je uspostavljen na sedam lokacija, uglavnom na krajnjem istoku zemlje: kod Bajakova (Anić), u Nijemcima, Strošincima, Tovarniku (na dvije lokacije), Sotinu te na graničnom prijelazu Vinjani Donji. Druga faza obuhvatila je dodatnih šest lokacija, sve na području istočne Slavonije i uz Dunav: Principovac, Šarengrad, Bapsku, Radoš, silos Vupik u Vukovaru te Borovo Selo.

U trećoj fazi sustav se širi prema središnjoj Hrvatskoj i jugu, s ukupno sedam novih lokacija: Volinja, Dvor, Bojna, Buhača, Čelopek te krajnji jug zemlje – Kaštid i granični prijelaz Vitaljina. Četvrta faza dodatno proširuje mrežu na osam lokacija u unutrašnjosti i na jugu: Sokolovac u Baranji, Aljmaš, Slavonski Brod (Bjeliš), Bjelopolje, Kurjak, brdo Lisac, Dinara i Gradina kod Vrgorca, uz jednu dodatnu pričuvnu lokaciju za opremu.

Od 2017. do 2021.

Na dijelu lokacija obuhvaćenih prvim trima fazama projekta iskorištena je već postojeća infrastruktura — kontejneri, stupovi, sustavi napajanja i komunikacijska oprema nadograđena kroz ranije proširenje radiokomunikacijskog sustava Tetra, također financiranog sredstvima Europske unije. Prva faza dovršena je početkom 2017. godine, druga u studenome iste godine, treća početkom 2019., dok je četvrta zaključena u lipnju 2021., pri čemu je za svaku instalaciju osiguran trogodišnji jamstveni rok.

Podsustav za nadzor državne granice na kopnu u prvoj fazi uspostavljen je temeljem ugovora sklopljenog u studenome 2016., dok je druga faza realizirana ugovorom iz rujna 2017. između Ministarstva unutarnjih poslova i zajednice ponuditelja koju su činili Ericsson Nikola Tesla, Tehnomobil – Securitas te tvrtke Dat Con Slovenija i Dat-Con Hrvatska.