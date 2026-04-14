Hrvatske ceste grade treći trak i 2 odmorišta na granici sa Srbijom! Novi komad kolnika donosi i stroži režim

Otvoren je natječaj za izvođača 2,3 milijuna eura 'teških' radova koji će riješiti mučnu situaciju s kamionskim prometom i gužvama na istoku.

Iako je konkurencija velika, po pitanju kvalitete državnih prometnica situacija je sigurno najgora na istoku Hrvatske, konkretno, u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje su postojeće ceste preopterećene zbog nepostojanja adekvatnih alternativnih pravaca za teški kamionski promet koji je ovdje svakodnevno gusto koncentriran. No, tomu se konačno bliži kraj.

Hrvatske ceste raspisale su natječaj za rekonstrukciju državne ceste DC46 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju prema graničnom prijelazu Tovarnik, između naselja Ilača i Tovarnik. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.370.000 eura, a rok za dostavu ponuda je 5. svibnja ove godine.

Tri faze i ograničenje brzine

Otvaranje gradilišta planiran je za kraj srpnja, a rok za izvođenje radova je 150 dana, što znači da bi sve trebalo biti gotovo do kraja godine. Radovi će se izvoditi u tri faze.

Treba reći da realizacija ovog projekta ne donosi samo infrastrukturne promjene, već i novu regulaciju prometa. Naime, jednom kada sve bude gotovo brzina kretanja vozila na dijelu proširenja postojećeg kolnika se mijenja s dosadašnjih 90 km/h i postojećeg djelomičnog ograničenja od 60 km/h, na brzinu od 50 km/h, zbog nove regulacije prometa.

Postojeće stanje

Državna cesta D46, koja povezuje Đakovo (D7), Vinkovce (DC55) i granični prijelaz Tovarnik, ukupne duljine 73 kilometra, proteže se u smjeru zapad–istok. Cesta na toj dionici ima dva prometna traka i rubne trake, ukupne širine 6,6 metara.

Kolnik je u dobrom stanju, a prometna signalizacija, i horizontalna i vertikalna, usklađena je s važećim pravilnicima te se redovito održava. S obje strane ceste nalaze se odvodni kanali za oborinske vode, koji su također uredno održavani.

Trasa je uglavnom ravna, uz jednu izraženiju desnu krivinu prije ulaska u naselje Tovarnik, oko kilometra 12+650. Cesta je položena na blagom nasipu i prolazi kroz područje okruženo poljoprivrednim površinama. Poprečni nagibi kolnika izvedeni su jednostrano između Ilače i Tovarnika, a dvostrano na dionici od Tovarnika do graničnog prijelaza.

Odvodnja oborinskih voda riješena je otvorenim sustavom, usmjeravanjem vode u cestovne jarke s obje strane kolnika. Između tih jaraka i okolnih poljoprivrednih parcela nalaze se poljski putovi koji prate trasu ceste. Na dionici postoji nekoliko priključaka tih poljskih puteva, dok nogostupi i biciklistička infrastruktura nisu izgrađeni. Također, na ovoj dionici nema cestovne rasvjete.

Izmještanje poljskog puta

Prilikom proširenja kolnika za dodatnu traku posljedično je predviđeno izmještanje postojećeg oborinskog (cestovnog) kanala uz desni rub kolnika uz zadržavanje postojećeg režima otjecanja oborinskih voda na slivnom području.

Uz izmještanje kanala izvest će se i novi kolniku paralelni poljski put širine tri metra od tamponskog sloja kamena, koji je obrubljen s obje strane kamenom bankinom širine jedan metar i debljine minimalno 10 centimetara. Ukupna širina koridora poljskog puta iznosi pet metara.

Dva odmorišta

U sklopu projekta predviđena je izgradnja dva odmorišta za vozače TTV koji čekaju na prelazak graničnog prijelaza. Odmorišta će biti obrubljena i denivelirana u odnosu na kolnik tipskim cestovnim rubnjacima.

Tlocrtna dimenzija odmorišta je 10x3 metra, te će biti osvjetljena solarnom rasvjetom postavljenom na rasvjetni stup sa svom pripadajućom opremom. Na odmorištu će biti postavljeni kemijski WC te spremnici za odlaganje komunalnog otpada.

Kolnička konstrukcija

Na dionici planirano je proširenje kolnika te ugradnja nove kolničke konstrukcije prilagođene prometnom opterećenju. Osnovni tip konstrukcije ceste sastoji se od završnog, habajućeg asfaltnog sloja debljine četiri centimetra, ispod kojeg se nalazi nosivi asfaltni sloj debljine 9 centimetara, dok temelj čini sloj drobljenog kamena debljine 45 centimetara, položen na pripremljenu podlogu, što ukupno daje debljinu konstrukcije od 58 centimetara.

Za priključke poljskih puteva predviđena je nešto tanja konstrukcija, s habajućim slojem od četiri centimetra, nosivim slojem od osam centimetara te kamenim slojem debljine 40 centimetara, ukupne debljine 52 centimetra. Na samim poljskim putevima izvodi se jednostavnija varijanta kolnika, koja uključuje samo sloj drobljenog kamena debljine 35 centimetara na podlozi.

Oborinska odvodnja

Odvodnja oborinskih voda na dionici riješena je jednostavnim, ali učinkovitim sustavom koji koristi poprečni nagib kolnika prema rubu ceste i otvorenom odvodnom kanalu s desne strane. Kišnica se s kolnika najprije slijeva preko uređene kamene bankine, širine 1,2 metar i nagiba najmanje četiri posto, a zatim niz pokose nasipa odlazi u oborinske kanale. Ti kanali izvedeni su s blagim nagibima stranica te s minimalnom širinom dna od pola metra, čime se osigurava stabilan protok vode.

Uz rub kolnika ugrađuju se niski cestovni rubnjaci, blago izdignuti iznad asfalta, koji dodatno usmjeravaju vodu prema bankini i kanalima. Na mjestima gdje se nalaze priključci poljskih puteva i odmorišta predviđena je ugradnja betonskih propusta ispod kolnika, kako bi se omogućio nesmetan prolazak vode. Riječ je o cijevnim propustima većeg promjera, s armiranobetonskim završecima koji osiguravaju njihovu čvrstoću i dugotrajnost.

Odvodnja ispod proširenih dijelova kolnika riješena je također nagibom prema nasipu i kanalima, uz dodatni sloj kamenog materijala koji omogućuje procjeđivanje vode. Svi spojevi unutar sustava moraju biti izvedeni tako da ne propuštaju vodu, čime se sprječava oštećenje konstrukcije. Točan položaj svih elemenata odvodnje definiran je u projektnoj dokumentaciji, zajedno s njihovim koordinatama.

Privremena regulacija prometa

Tijekom izvođenja radova izvođač je obvezan uspostaviti privremenu regulaciju prometa u skladu s važećim pravilnikom koji uređuje označavanje i osiguranje radova na cestama. U slučaju da zbog tehnologije gradnje ili dogovorenog dinamičkog plana nije moguće primijeniti standardna rješenja iz pravilnika, dužan je prije početka radova izraditi poseban prometni elaborat i za njega ishoditi sve potrebne suglasnosti.

Privremena prometna signalizacija mora biti jasno uočljiva, a posebna pažnja pritom se mora posvetiti protočnosti prometa, budući da se promet na državnoj cesti ne smije u potpunosti obustaviti. Odnosno eventualni prekidi moraju biti svedeni na najkraće moguće vrijeme. Uz napomenu kako će izvođač morat osigurati da se izvan radnog vremena gradilišta prometuje bez ograničenja.