Novosti Bageri sravnili kultni stadion iz zlatne ere Jugoslovenske gradnje, pokušali su ga spasti, ali nije išlo

Bageri sravnili kultni stadion iz zlatne ere Jugoslovenske gradnje, pokušali su ga spasti, ali nije išlo

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

25. srpanj 2026.

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Bageri sravnili kultni stadion iz zlatne ere Jugoslovenske gradnje, pokušali su ga spasti, ali nije išlo

rušenje | foto: AI / ChatGPT

Kultni stadion podno Šar-planine više ne postoji. No, rušenje je otvorilo put izgradnji potpuno nove nogometne arene prema UEFA standardima.

Gradski stadion u Tetovu, poznatiji posljednjih godina kao Ecolog Arena, službeno je ušao u povijest nakon što je u travnju 2024. započelo njegovo rušenje radi izgradnje potpuno novog nogometnog stadiona prema UEFA-inim standardima. Projekt provodi Općina Tetovo u suradnji s privatnim partnerom Ecolog International, dok će novi objekt imati oko 12.000 natkrivenih sjedećih mjesta i znatno viši infrastrukturni standard od dosadašnjeg zdanja.

Odluka o uklanjanju stadiona označila je kraj jednog od najprepoznatljivijih sportskih objekata iz razdoblja bivše Jugoslavije, koji je više od četiri desetljeća bio dom tetovskih klubova Teteks, Shkëndija i Renova te povremeno ugostio reprezentaciju Sjeverne Makedonije. Naime, iako je posljednjih godina djelomično obnovljen, gradske vlasti zaključile su da postojeća konstrukcija više ne može zadovoljiti suvremene sigurnosne i natjecateljske zahtjeve, zbog čega je donesena odluka o njegovoj potpunoj rekonstrukciji umjesto nove adaptacije. Zvuči poznato?

Stadion koji je obilježio razvoj Tetova

Gradski stadion u Tetovu izgrađen je 1980., a svečano je otvoren 26. srpnja 1981. godine, u vrijeme kada je grad prolazio kroz snažnu industrijalizaciju i urbanizaciju unutar Jugoslavije. Gradnja stadiona bila je usko povezana s gospodarskim razvojem Tetova, u kojem je važnu ulogu imao tekstilni gigant Teteks, tada jedan od najvećih industrijskih kolektiva u Makedoniji i Jugoslaviji, koji je desetljećima bio povezan s istoimenim nogometnim klubom.

Stadion je bio izveden kao otvorena armiranobetonska konstrukcija s atletskom stazom oko travnjaka, četiri tribine i kapacitetom od približno 15.000 gledatelja. Zbog položaja podno Šar-planine bio je jedan od vizualno najprepoznatljivijih stadiona u regiji, a desetljećima je služio ne samo za nogometne utakmice nego i za druga sportska i javna događanja.

Od 2016. godine, nakon što je tvrtka Ecolog International preuzela upravljanje objektom kroz koncesiju, stadion je nosio naziv Ecolog Arena. Dobio je novu rasvjetu, obnovljeni travnjak i dio novih tribina u sklopu UEFA-inog programa HatTrick. No, to nije bilo dovoljno da povrati staru slavu.

stadion Tetovo | foto: Wikipedia Commons

Od obnove do potpunog rušenja

Dakle, prvi ozbiljniji zahvati na stadionu izvedeni su 2015. godine kroz UEFA-in program HatTrick 4, kada su Nogometni savez Makedonije i Općina Tetovo pokrenuli rekonstrukciju terena, odvodnje, svlačionica i gledališta kako bi stadion zadovoljio osnovne međunarodne standarde. Uslijedila je ugradnja reflektora te novih sjedalica, a godinu poslije Ecolog International preuzeo je stadion u koncesiju uz najavu višemilijunskih ulaganja u njegov daljnji razvoj.

Unatoč tim investicijama, detaljne analize pokazale su da postojeći objekt zbog starosti konstrukcije i ograničenih mogućnosti dogradnje ne može zadovoljiti sve zahtjeve UEFA-ine infrastrukture za međunarodne utakmice. Zbog toga je krajem 2023. donesena odluka da se stadion ne obnavlja parcijalno, nego da se u cijelosti ukloni i izgradi novi objekt.

Treba reći da je projekt je izazvao podijeljene reakcije javnosti. Naime, stadion je imao značajnu sportsku i emotivnu vrijednost za nekoliko generacija stanovnika Tetova. No gradske vlasti naglasile su da je riječ o jedinom tehnički održivom rješenju.

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Nova UEFA arena

Na mjestu nekadašnjeg gradskog stadiona planirana je izgradnja potpuno nove nogometne arene kapaciteta oko 12.000 natkrivenih sjedećih mjesta, projektirane prema aktualnim UEFA-inim standardima. Investicija je procijenjena na približno 9,7 milijuna eura, dok je ugovor za izvođenje radova potpisan s tvrtkom E-Properties, povezanom s grupacijom Ecolog International, u suradnji s Općinom Tetovo, piše insideworldfootball.com.

Novi stadion uključivat će suvremene svlačionice, medijske prostore, VIP lože, natkrivene tribine, poboljšanu pristupačnost gledateljima te infrastrukturu koja će omogućiti odigravanje međunarodnih utakmica i potencijalno susreta reprezentacije Sjeverne Makedonije. Ističe se kako je projekt je dio šire obnove sportskog kompleksa koji obuhvaća i okolne sadržaje te modernizaciju prateće infrastrukture.

Iako su prvotno najavljeni rokovi bili optimistični, dinamika projekta ovisit će o financiranju i izvođenju radova, koji su tijekom 2024. bili predmet političkih prijepora između lokalne i državne razine vlasti. Bez obzira na kašnjenja, cilj projekta ostaje izgradnja jednog od najmodernijih nogometnih stadiona u zemlji koji bi trebao zamijeniti objekt star više od četiri desetljeća.

stadion Tetovo | foto: Wikipedia Commons
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