Bageri sravnili kultni stadion iz zlatne ere Jugoslovenske gradnje, pokušali su ga spasti, ali nije išlo

Gradski stadion u Tetovu, poznatiji posljednjih godina kao Ecolog Arena, službeno je ušao u povijest nakon što je u travnju 2024. započelo njegovo rušenje radi izgradnje potpuno novog nogometnog stadiona prema UEFA-inim standardima. Projekt provodi Općina Tetovo u suradnji s privatnim partnerom Ecolog International, dok će novi objekt imati oko 12.000 natkrivenih sjedećih mjesta i znatno viši infrastrukturni standard od dosadašnjeg zdanja.

Odluka o uklanjanju stadiona označila je kraj jednog od najprepoznatljivijih sportskih objekata iz razdoblja bivše Jugoslavije, koji je više od četiri desetljeća bio dom tetovskih klubova Teteks, Shkëndija i Renova te povremeno ugostio reprezentaciju Sjeverne Makedonije. Naime, iako je posljednjih godina djelomično obnovljen, gradske vlasti zaključile su da postojeća konstrukcija više ne može zadovoljiti suvremene sigurnosne i natjecateljske zahtjeve, zbog čega je donesena odluka o njegovoj potpunoj rekonstrukciji umjesto nove adaptacije. Zvuči poznato?

Stadion koji je obilježio razvoj Tetova

Gradski stadion u Tetovu izgrađen je 1980., a svečano je otvoren 26. srpnja 1981. godine, u vrijeme kada je grad prolazio kroz snažnu industrijalizaciju i urbanizaciju unutar Jugoslavije. Gradnja stadiona bila je usko povezana s gospodarskim razvojem Tetova, u kojem je važnu ulogu imao tekstilni gigant Teteks, tada jedan od najvećih industrijskih kolektiva u Makedoniji i Jugoslaviji, koji je desetljećima bio povezan s istoimenim nogometnim klubom.

Stadion je bio izveden kao otvorena armiranobetonska konstrukcija s atletskom stazom oko travnjaka, četiri tribine i kapacitetom od približno 15.000 gledatelja. Zbog položaja podno Šar-planine bio je jedan od vizualno najprepoznatljivijih stadiona u regiji, a desetljećima je služio ne samo za nogometne utakmice nego i za druga sportska i javna događanja.

Od 2016. godine, nakon što je tvrtka Ecolog International preuzela upravljanje objektom kroz koncesiju, stadion je nosio naziv Ecolog Arena. Dobio je novu rasvjetu, obnovljeni travnjak i dio novih tribina u sklopu UEFA-inog programa HatTrick. No, to nije bilo dovoljno da povrati staru slavu. stadion Tetovo | foto: Wikipedia Commons

Od obnove do potpunog rušenja

Dakle, prvi ozbiljniji zahvati na stadionu izvedeni su 2015. godine kroz UEFA-in program HatTrick 4, kada su Nogometni savez Makedonije i Općina Tetovo pokrenuli rekonstrukciju terena, odvodnje, svlačionica i gledališta kako bi stadion zadovoljio osnovne međunarodne standarde. Uslijedila je ugradnja reflektora te novih sjedalica, a godinu poslije Ecolog International preuzeo je stadion u koncesiju uz najavu višemilijunskih ulaganja u njegov daljnji razvoj.

Unatoč tim investicijama, detaljne analize pokazale su da postojeći objekt zbog starosti konstrukcije i ograničenih mogućnosti dogradnje ne može zadovoljiti sve zahtjeve UEFA-ine infrastrukture za međunarodne utakmice. Zbog toga je krajem 2023. donesena odluka da se stadion ne obnavlja parcijalno, nego da se u cijelosti ukloni i izgradi novi objekt.

Treba reći da je projekt je izazvao podijeljene reakcije javnosti. Naime, stadion je imao značajnu sportsku i emotivnu vrijednost za nekoliko generacija stanovnika Tetova. No gradske vlasti naglasile su da je riječ o jedinom tehnički održivom rješenju.

Nova UEFA arena

Na mjestu nekadašnjeg gradskog stadiona planirana je izgradnja potpuno nove nogometne arene kapaciteta oko 12.000 natkrivenih sjedećih mjesta, projektirane prema aktualnim UEFA-inim standardima. Investicija je procijenjena na približno 9,7 milijuna eura, dok je ugovor za izvođenje radova potpisan s tvrtkom E-Properties, povezanom s grupacijom Ecolog International, u suradnji s Općinom Tetovo, piše insideworldfootball.com.

Novi stadion uključivat će suvremene svlačionice, medijske prostore, VIP lože, natkrivene tribine, poboljšanu pristupačnost gledateljima te infrastrukturu koja će omogućiti odigravanje međunarodnih utakmica i potencijalno susreta reprezentacije Sjeverne Makedonije. Ističe se kako je projekt je dio šire obnove sportskog kompleksa koji obuhvaća i okolne sadržaje te modernizaciju prateće infrastrukture.