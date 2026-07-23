Oštećen kolnik na izlazu na autocestu kod Splita: Hitno treba u sanaciju, rok je jako kratak

Za vrlo kratak rok od samo mjesec dana treba urediti važan čvor za izlaz na autocestu A1. Nalazi se blizu Splita, između Trilja i Omiša.

Na kraku 1 čvora Bisko, na autocesti A1, utvrđena su značajna oštećenja kolničke konstrukcije. Hrvatske autoceste (HAC) zbog toga pripremaju potpunu sanaciju asfaltnog sloja na dionici od 560 metara. Posao od 200 tisuća eura u Dalmaciji pripao je tvrtki Colas Hrvatska sa sjedištem u Varaždinu.

Deformirani asfalt na nadvožnjaku

Pregledi i istražni radovi na čvoru Bisko provedeni u razdoblju između rujna i prosinca 2022. godine, u skladu s ugovorom HAC-a s tvrtkom Trames, a nakon pregleda ugovaratelj je izradio elaborat istražnih radova, dimenzioniranja kolničke konstrukcije te projekt sanacije. Temeljem zabilježenih oštećenja u samo 30 dana izvest će se sanacija objekta na autocesti.

Vizualnim pregledima na čvoru su utvrđene uzdužne i mrežaste pukotine, blage denivelacije, izdizanje i slijeganje kolničke konstrukcije, segregacija površine te izražene plastične deformacije i kolotrazi. Najveći problemi uočeni su na samom nadvožnjaku, gdje su asfaltni slojevi zbog opterećenja deformirani i istisnuti u kolotragove, ali i bočno.

Istražni radovi pokazali su i da se ispod asfaltnih slojeva nalazi mehanički zbijeni nosivi sloj debljine 35 do 40 centimetara koji je u dobrom stanju. Ukupna debljina postojeće asfaltne konstrukcije iznosi prosječno 120 milimetara, pri čemu nosivi asfaltni sloj ima oko 80 milimetara, a habajući sloj okvirno 40 milimetara. Dok su laboratorijska ispitivanja pokazala su da većina uzoraka zadovoljava tehničke uvjete, zbog ponavljanja deformacija nakon ranijih sanacija zaključeno je da je potrebno ugraditi nove asfaltne mješavine s polimerom modificiranim bitumenom.

Obnova asfalta i hidroizolacije

Nakon ugovaranja radova na čvoru kreće potpuno uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva frezanjem na cijeloj širini voznog traka te ugradnja novih slojeva kolničke konstrukcije. Na pojedinim mjestima, ako se nakon uklanjanja asfalta utvrde oštećenja nosivog sloja, predviđena je lokalna zamjena materijala i dodatno zbijanje.

Nova kolnička konstrukcija uključivat će novi habajući sloj od asfalta tipa SMA 11 surf PmB 45/80-65 te novi vezni sloj od asfalta tipa AC 11 bin PmB 45/80-65, koji ujedno služi kao zaštitni sloj hidroizolacije, kako je navedeno u tehničkom opisu radova. Uz nove slojeve asfalta na području nadvožnjaka predviđen je i popravak hidroizolacije. Stanje konstrukcije čvora Bisko |foto: EOJN, snimka zaslona

Izvođač sa sjevera

Za izvođenje sanacije Hrvatskih autoceste odabrale su tvrtku Colas Hrvatska iz Varaždina, koja je na javnom natječaju bila jedini zainteresirani ponuditelj. S tim izvođačem početkom srpnja sklopljen je ugovor za izvođenje radova, u vrijednosti od nešto više od 200 tisuća eura, a rok izvedbe je samo mjesec dana.

Prije početka radova obavit će se geodetsko snimanje postojećeg stanja, označiti oštećenja te po potrebi izvesti dodatna izravnanja. Nakon završetka radova uredit će se bankine, obnoviti horizontalna signalizacija te ukloniti građevinski otpad, a radovi će se izvoditi uz privremenu regulaciju prometa, može se pročitati u Tehničkom opisu u sustavu javne nabave.