Susjedi najavili sportski megakompleks, država dala 70 milijuna eura: Umjesto strojeva stigla je policija

Policija istražuje gdje je završio novac namijenjen kompleksu Ferencvárosa, čija izgradnja ni desetljeće nakon najave još nije započela u Budimpešti.

Mađarski nogometni velikan Ferencváros prije više od desetljeća najavio je izgradnju pravog sportskog grada u budimpeštanskom Népligetu. Na velikom kompleksu trebale su niknuti dvorane, bazen, klizalište, nogometna akademija, studentski domovi, poslovni prostori i hotel s četiri zvjezdice. Država je za pokretanje projekta osigurala iznos koji prema današnjem tečaju odgovara približno 69,2 milijuna eura, ali od ambiciozno najavljenog Fradivárosa do danas nije izgrađena ni prva faza.

Umjesto građevinskih strojeva, projektom se sada bavi budimpeštanska policija. BRFK je pokrenuo istragu zbog sumnje na nesavjesno upravljanje, a istražitelji bi trebali utvrditi na što je potrošen novac prvotno namijenjen pripremi i početku gradnje kompleksa, piše mađarski hvg.hu.

Sportski grad za sve odjele Ferencvárosa

Projekt Fradiváros bio je jedna od najambicioznijih ideja predsjednika kluba Gábora Kubatova. Ferencváros već koristi niz sportskih terena i dvorana na istočnoj strani Népligeta, ali oni su različite starosti, kvalitete i namjene.

Planom se zato sve klupske odjele željelo okupiti na jednome mjestu. Predviđena je izgradnja približno 76.000 četvornih metara novih zatvorenih prostora, uključujući trening-terene, dvorane, zgrade akademije, smještajne kapacitete i prateće poslovne sadržaje.

Kompleks je trebao dobiti i hotel s četiri zvjezdice za gostujuće momčadi, mlade igrače i druge korisnike centra. Između 20 i 25 posto energije trebalo se proizvoditi iz obnovljivih izvora, pa je Fradiváros predstavljan i kao suvremen, energetski učinkovit sportski projekt. Neizgrađeni sportski kompleks, Mađarska | Foto: Epiteszforum, Paulinyi & Partners

Deseci milijuna stigli, ali gradnja nije počela

Mađarska vlada najprije je 2015. godine projektu namijenila približno 27,7 milijuna eura. Dvije godine poslije odobreno je dodatnih 41,5 milijuna eura. Ukupno je tako za pripremu i početak realizacije projekta osigurano oko 69,2 milijuna eura.

Unatoč izdvojenom novcu, planirani radovi nisu započeli. Sredstva, prema navodima na kojima se temelji prijava, nisu iskorištena za prvotnu svrhu, ali nisu ni vraćena u državni proračun. Upravo će način njihova korištenja biti jedno od ključnih pitanja istrage. Postupak je pokrenut nakon prijave autora navijačkog bloga C-közép, koji prati poslovanje i odluke uprave Ferencvárosa.

Prva odluka otvorila mogućnost drukčijeg trošenja

Sumnje u sudbinu novca dodatno su potaknule dvije vladine odluke. Prvom je 2022. godine Ferencvárosu omogućeno da sredstva koja su godinama bila namijenjena projektu koristi za redovito poslovanje kluba.

Kritičari klupske uprave tada su tvrdili da bi se tom odlukom mogla naknadno opravdavati potrošnja novca na svrhe koje nisu povezane s gradnjom Fradivárosa. Pojavile su se i nepotvrđene tvrdnje da je dio sredstava mogao biti iskorišten za isplate povezane s transferima igrača.

Istraga bi stoga trebala razjasniti kome je novac nakon promjene namjene bio dostupan i je li završio u klubu ili trgovačkom društvu koje vodi profesionalnu nogometnu momčad. Foto: Unsplash

Klub dobio mogućnost otplate duga na rate

Druga odluka donesena je u svibnju 2026. godine, neposredno prije promjene vlasti. Njome je otvorena mogućnost da Ferencváros, u slučaju nemogućnosti podmirivanja obveza prema državnom proračunu, zatraži povoljniji reprogram i odgođeno plaćanje na rate.

Takav potez dodatno je privukao pozornost jer je upućivao na postojanje financijskih obveza kluba prema državi. Istražitelji bi sada trebali utvrditi postoji li veza između tih dugovanja i sredstava ranije odobrenih za gradnju sportskog kompleksa.

Slučaj je dodatno odjeknuo nakon odlaska Zoltána Nyírija, izvršnog dopredsjednika koji je prethodnih godina bio zadužen za financijske poslove Ferencvárosa. Njegove je dužnosti nakon odlaska preuzeo upravo Kubatov. Nogometna lopta | Foto: Pexels

Do kraja 2026. trebao je stajati hotel i akademija

Fradiváros se trebao graditi u dvije velike faze. U prvoj su bili predviđeni bazen, teretana te dvorane i klizalište za rukomet i hokej. Ti su objekti prema izvornom rasporedu već godinama trebali biti u funkciji.

Druga faza trebala je početi 2025. i završiti do kraja 2026. godine. Obuhvaćala bi cjelovitu nogometnu akademiju, hotel s četiri zvjezdice i ostale prateće sadržaje. Međutim, dok bi projekt prema prvotnom planu sada trebao biti pred završetkom, nije realizirana ni njegova početna faza.

Na području Népligeta u međuvremenu jesu izgrađena dva osvijetljena terena s umjetnom travom i bazen prekriven balonom, no prema dostupnim informacijama oni nisu financirani novcem Fradivárosa, nego kroz zaseban sustav sportskih poreznih olakšica.