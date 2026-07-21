Projekt koji je podijelio Makarane ostao bez izvođača: Što će biti s najpoznatijom gradskom park-šumom?

Nakon prosvjeda, početka radova i brojnih upozorenja, Grad Makarska raskinuo je ugovor, ali od uređenja Osejave zasad ipak ne odustaje.

Pitanje Osejave već dulje vrijeme brine Makarane. Najveći gradski park u Makarskoj, prekriven borovom šumom i stazama koje vode prema skrivenim uvalama i plaži Nugal, za mnoge je puno više od prostora za šetnju i rekreaciju. Riječ je o jednoj od posljednjih velikih zelenih površina uz grad, pa gotovo svaka najava gradnje ili većeg uređenja izaziva burne reakcije.

Jedna od većih rasprava počela je 2025. godine, kada se pojavila mogućnost prodaje zemljišta na ulazu u park-šumu privatnom investitoru koji je ondje planirao gradnju hotelskog kompleksa. Tome su se usprotivili Grad Makarska, dio građana i Udruga za održivi razvoj Osejava, a održan je i prosvjed. Sporna točka poslije je povučena s dnevnog reda Županijske skupštine, ali pitanje budućnosti tog prostora ostalo je otvoreno. Praktički odmah nakon te priče, a potom i nakon našeg pisanja o ambicioznom projektu uređenja šetnice, Osejava je ponovno postala predmetom prijepora.

Od projekta za rekreaciju do straha od devastacije

Krajem 2025. godine predstavljen je projekt 'Uređenje šetnice na Osejavi', vrijedan više od dva milijuna eura. Plan je bio urediti postojeće makadamske i oštećene staze te cijeli prostor učiniti pogodnijim za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi.

Projekt je uključivao obnovu pješačko-biciklističkih staza, dječje igralište, vježbalište, javne česme i novu urbanu opremu. Ipak, dio građana nije ga doživio kao očuvanje prostora, nego kao preveliko zadiranje u prirodni izgled Osejave.

Najviše su ih zabrinuli planovi za uređenje šest vidikovaca i izgradnju amfiteatra na prostoru bivšeg helidroma. Dok je Grad govorio o sanaciji i uređenju javnog prostora, protivnici projekta upozoravali su na moguću urbanizaciju i gubitak prirodnog karaktera park-šume. Obuhvat zahvata | foto: EOJN

Makarani ponovno izašli na ulice

Nakon što je Grad najavio početak pripreme gradilišta, Udruga za održivi razvoj Osejava organizirala je 'Marš za Osejavu'. Prosvjedna šetnja održana je 18. travnja 2026. godine. Kolona je krenula ispred hotela Osejava i nastavila prema području bivšeg helidroma.

Organizatori su poručili da žele zaštititi šumu od devastacije i upozoriti na način na koji se projekt provodi. Smatrali su da se primjedbe građana ne uzimaju dovoljno ozbiljno te da su zahvati preveliki za tako osjetljiv prirodni prostor.

Radovi počeli, a zatim stigla upozorenja

Unatoč protivljenju dijela javnosti, Grad Makarska potpisao je ugovor o izvođenju radova s grupom ponuditelja koju je predvodila tvrtka Raafourty Holding. Nakon toga počeli su pripremni i građevinski radovi.

No tijekom izvođenja pojavili su se problemi. Prema priopćenju Grada Makarske od 20. srpnja 2026., izvođač nije ispunio dio ugovornih obveza. Stručni nadzor više je puta tražio potrebnu dokumentaciju i očitovanja te izvođaču slao upozorenja. Radovi su u međuvremenu obustavljeni.

Grad je 25. lipnja izvođaču dao dodatni rok do 15. srpnja da ukloni nedostatke. Međutim, ni nakon isteka tog roka nije dostavljena sva potrebna dokumentacija. Izvođač nije u cijelosti postupio prema zahtjevima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, a nije dostavljen ni novi terminski plan. Plan za dječje igralište | foto: EOJN

Grad raskinuo ugovor i naplatio jamstvo

Budući da nedostaci nisu uklonjeni ni nakon dodatnog roka, Grad Makarska raskinuo je ugovor s izvođačem. Iz Grada su poručili da su prethodno poduzeli sve korake predviđene ugovorom i zakonom. To je uključivalo stručni nadzor, pisana upozorenja i dodatni rok za ispunjenje obveza.

Kako je ugovor raskinut zbog propusta izvođača, Grad je aktivirao i naplatio jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Time se, navode, štiti gradski proračun.

Izvođač je pozvan da preda gradilište i svu dokumentaciju o dosad izvedenim radovima. Sada je prioritet osigurati gradilište i omogućiti sigurno korištenje Osejave tijekom turističke sezone. Istodobno se pregledava troškovnik i priprema novi postupak za nastavak radova.

- Ugovor smo raskinuli jer jasno definirane obveze nisu ispunjene ni nakon dodatnog roka. Odluka se temelji na nalazima stručnog nadzora i odredbama ugovora. Projekt će se nastaviti u istom obuhvatu, a sada nam je prioritet osigurati gradilište i što prije pokrenuti postupak za nastavak radova, poručio je gradonačelnik Zoran Paunović. Drugi elementi projekta na Osejavi | foto: EOJN

Što se sve trebalo urediti na Osejavi?

Raskid ugovora ne znači i odustajanje od projekta. Grad je poručio da će se uređenje šetnice nastaviti u istom obuhvatu, ali s drugim izvođačem.

Projektom je predviđena sanacija oštećenih dijelova pješačko-biciklističkih staza, postavljanje javnih česmi i pojilišta za životinje. Uz staze bi se postavile nove klupe, ležaljke, koševi i signalizacija. Planirani su i dječje igralište, vježbalište te uređenje šest vidikovaca.

Neki vidikovci trebali bi biti izvedeni kao drveni platoi, dok bi se na drugima izvelo tek manje uređenje kako bi se sačuvao prirodni izgled prostora. Na prostoru bivšeg helidroma planirana je izgradnja amfiteatra oblikovanog suhozidima i okrenutog prema Biokovu.

Nakon prosvjeda, početka radova i raskida ugovora, jasno je da priča o Osejavi još nije završena. Grad najavljuje nastavak projekta, dok dio građana traži oprezniji i transparentniji pristup.