Od puknuća cijevi do ljetne oluje: Stručnjak objašnjava koje štete na domu vlasnici često podcjenjuju

Nakon posljednje oluje, Croatia osiguranje je prve štete isplatilo već u satima nakon prijave, a brojne su riješene istoga dana.

Stan može biti nov, zgrada kvalitetno izgrađena, a kuća uredno održavana, no nepredviđene štete mogu zadesiti svakoga. Rizik ponekad dolazi iz vlastitog doma, a ponekad izvana, od nevremena koje u nekoliko minuta promijeni planove za cijelu godinu.

Kada se govori o osiguranju imovine, građani najčešće misle na velike događaje poput požara, potresa, oluje ili tuče. I s razlogom - riječ je o događajima koji mogu ostaviti teške posljedice. No u praksi veliku štetu mogu izazvati i situacije koje vlasnici nekretnina često ne doživljavaju dovoljno ozbiljno.

Izljev vode rijetko zahvaća samo jedan stan

- Jedan od najčešćih primjera je izljev vode uslijed puknuća cijevi. Izljev vode može oštetiti zidove, podove, namještaj i instalacije, a u zgradama se šteta rijetko zaustavlja na jednom stanu. Ona može zahvatiti i susjedne stanove i prostore, objašnjava Ivan Pandurić, produkt menadžer iz Sektora za razvoj proizvoda i preuzimanje rizika Croatia osiguranja.

Kod takvih šteta pravi se razmjeri često vide tek kada počne sanacija i tada kreću veće brige: koliko traje popravak, što sve treba obnoviti i koliki će biti troškovi.

Uz štete od izljeva vode, sve su važniji i rizici povezani s vremenskim neprilikama. Ljetne oluje koje su sve češće na jednoj kući mogu u vrlom kratkom vremenu prouzročiti štetu koja se mjeri u tisućama eura.

- Vremenske neprilike sve su važnija tema kada govorimo o zaštiti imovine. Tuča, oluja i obilne padaline mogu u vrlo kratkom vremenu prouzročiti ozbiljnu štetu na krovu, fasadi, stolariji, instalacijama ili unutrašnjosti doma. Tome smo više puta svjedočili zadnjih godina i u Hrvatskoj. Zato nije dobro razmišljati samo o jednom riziku, nego o cjelovitoj zaštiti kuće ili stana, ističe Pandurić.

Najteži dio je sanacija

Kada govorimo o zaštiti doma nikako ne smijemo zaboraviti potres. Ne događa se često, ali kada se dogodi, posljedice traju godinama. Hrvatska to iskustvo dobro poznaje.

- Potres je rizik o kojem se i dalje premalo razgovara. Živimo na trusnom području i posljednjih smo godina vidjeli koliko posljedice mogu biti ozbiljne i dugotrajne. Ipak, mnogi vlasnici nekretnina i dalje ugovaraju samo osnovna pokrića, iako upravo potres može imati najteže financijske posljedice za dom i obitelj, kaže Pandurić.

Kod štete na imovini najteži dio počinje kada treba krenuti u sanaciju, pronaći majstore, obnoviti prostor i podnijeti trošak koji najčešće nije planiran u kućnom budžetu.

- Osiguranje imovine važno je zato što obnova doma nakon veće štete obično mora krenuti odmah. Ako kuća ili stan nisu osigurani, trošak sanacije u cijelosti ostaje na vlasniku. Kod manje štete to može biti neugodan izdatak, ali kod veće to je ozbiljan udar na kućni budžet, osobito ako se nekretnina još otplaćuje, zaključuje Pandurić.

Upravo zato kod osiguranja imovine nije važno samo što je pokriveno, nego i koliko brzo kreće obrada kada se šteta dogodi. Nakon posljednje oluje, Croatia osiguranje je prve štete isplatilo već u satima nakon prijave, a brojne su riješene istoga dana.

Osiguranje doma u Croatia osiguranju do 31. srpnja možete ugovoriti uz popust do 50 posto. Ako osiguranje imovine ugovorite na pet ili više godina, na poklon dobivate prepoznatljivu Croatijinu pločicu za kuću, odnosno pločicu s ugraviranim prezimenom ako osiguravate stan.

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