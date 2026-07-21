Dvije žalbe 'riješene': Otvoren put za izgradnju nove ceste do A1 na jugu Hrvatske

Cesta od Metkovića do A1 uskoro bi se mogla graditi, nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka nabave odbila još jednu žalbu na odabir.

Za novu spojnu cestu Metkovića na A1, odnosno izgradnju spojne prometnice od županijske ceste Ž6218 u naselju Vid do državne ceste D 62 pokrenut je niz nabava. Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske u tu je svrhu pokrenula nabave za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja, za stručni nadzor izgradnje, ali i uslugu vršitelja arheološkog nadzora pri izvođenju.

Za sve je dodijeljen ugovor, jedino je odabir tvrtke koja bi vodila projekt izgradnje spojne prometnicu 'zapeo' na žalbi. Za posao je prvo odabrana ADL struktura, ali je izjavljena žalba Ardes Consulting oduljila proces odabira. Žalba je sada odbijena, a u nabavi se čekaju potpisivanje ugovora s ovim te s odabranim izvođačem izgradnje, prije otvaranja gradilišta.

Dio projekta | foto: Dubrovačko-neretvanska županija

Čeka se ugovaranje izvedbe

Postupci nabave često zapnu na žalbi, što oduljuje odabir, ugovaranje pa i početak izvedbe. Za izgradnju nove spojne ceste od županijske Ž6218 u naselju vid do državne ceste D 62 prvo se oduljio odabir izvođača.

Prisjetimo se, natječaj za izgradnju ovog pravca ključnog za područje Metkovića našao se u javnoj nabavi krajem srpnja 2025. godine. Rok za dostavu ponuda bio je listopad kada su otvorene ponude. Kako se vidi u Zapisniku o pregledu i ocjeni, na natječaj procijenjene vrijednosti od 10,56 milijuna eura pristiglo je pet ponuda.

Javile su se poznate tvrtke koje često vidimo na natječajima za izgradnju prometne infrastrukture u Hrvatskoj - Hering, Texo Molior, Colas Hrvatska u zajednici s Degal Tehnikom, te spomenute tvrtke Patrlji i Strabag. Iako je predzadnji ponuditelj s ponudom od 9,63 milijuna eura odgovarao po kriteriju ekonomske povoljnosti, naručitelj se odlučio za Strabag. Ta tvrtka poslala je ponudu od 9,77 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, što je u nabavi objavljeno 4. prosinca 2025. godine.

Na žalbu tvrtke iz Imotskog, Rješenjem DKOM-a s početka ožujka ove godine poništena je Odluka iz prosinca. Naručitelju je naloženo da u skladu s Rješenjem žalitelju Patrlji nadoknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 52.800 eura. Naručitelj s odabranim izvođačem još treba potpisati ugovor

Drugi postupak zaustavila žalba

Uz ovaj, žalba je usporila i odabir voditelja projekta. Na orabir tvrtke ADL struktura donesen u svibnju 2026. godine, žali se Ardes Consulting iz Zagreba, i u ovom slučaju jedan od pet ponuditelja. Ova žalba, kako ispada, prema procjeni DKOM-a ipak je neosnovana. Rješenje žalbe doneseno je 15. srpnja ove godine, a objavljeno je 21. srpnja.

- Nezadovoljan predmetnom odlukom o odabiru žalbu je dana 25. svibnja 2026. godine izjavio žalitelj Ardes Consulting d.o.o., Zagreb. Žalitelj u bitnom osporava zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te žalbenim zahtjevom traži poništenje odluke o odabiru, kao i naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 1.320 eura stoji u Obrazloženju Rješenja, no, dok DKOM žalbu ocjenjuje dopuštenom, urednom i pravodobnom, zaključuje da je žalba 'neosnovana'.

Kao takvu ju se odbija, a i odbija se zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka žalitelja. Nakon te odluke, očekuje se dodjela ugovora ADL strukturi, i zaključivanje te i nabave za izvođača prije nego krenu radovi na novoj važnoj spojnoj cesti na jugu Hrvatske. Cijelo Rješenje pronađite u dokumentu ispod.

Drugi elementi zaključeni

Napominjemo, već su završene nabave za odabir stručnog nadzora, za izradu geodetskog elaborata, kao i za uslugu vršitelja arheološkog nadzora pri izvođenju. Nabava za stručni nadzor radova pokrenuta je u listopadu prošle godine, a odlukom iz siječnja ove godine odabran je ponuditelj Sedra Consulting, s kojim je sklopljen ugovor od 70 tisuća eura na razdoblje od dvije godine. Ovaj iznos je više od dvostruko povoljniji u odnosu na procjenjenu vrijednost nabave od 190 tisuća eura, bez uračunatog PDV-a.