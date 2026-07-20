Ne staju uređenja stadiona u Hrvatskoj: U planu velika pregradnja poznatog terena iz 1960-ih na istoku

Na istoku Hrvatske 'drži se' i stari teren nogometnog kluba 'Cibalia'. U planu je rekonstrukcija da bi nogomet u Vinkovcima dostigao višu razinu.

Ranije ove godine, Grad Vinkovci je potpisao ugovor o sufinanciranju koji će 'pogurati' za grad važan sportski projekt. Naime, u ožujku je sklopljen sporazum za financiranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog stadiona HNK Cibalia, a postupak je sada i u javnoj nabavi. Za procijenjenih 168 tisuća eura, Grad traži izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje gradskog stadiona.

'Za razvoj na svim razinama'

Krajem kolovoza ove godine trebalo bi započeti projektiranje preobrazbe legendarne Cibalije u Vinkovcima, a projekti trebaju biti završeni do kraja veljače 2027. godine. Na višenamjenskom stadionu izgrađenom krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, a koji trenutno raspolaže s 8,200 sjedećih mjesta, trebalo bi stvoriti preduvjete za razvoj kluba na svim razinama, kako je kod potpisivanja ugovora o sufinanciranju istaknuo vinkovački gradonačelnik, Josip Romić.

Najavljena su infrastrukturna ulaganja koja uključuju rekonstrukciju tribina, uređenje pomoćnog terena, ali i preostale infrastrukture u sklopu stadiona, a više će se naravno znati kad projekti budu spremni. Dok u javnoj nabavi nisu dostupni projektni zadatak ili tehnički opis planiranih zahvata, u primjerku ugovora navedeno je da je ugovaratelj dužan u zadanom roku pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju po uzoru na Projektni zadatak i Troškovnik u skladu sa zakonskim propisima. Izrađuje se dokumentacija po kojoj će se izvoditi građevinski radovi, a utvrde li se manjkavosti, projektant će ih biti dužan ispraviti o svom trošku, također piše u Prijedlogu ugovora.

- Ukoliko se tijekom izvođenja radova temeljem projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, ustanovi manjkavost dokumentacije, Izvršitelj se obvezuje, o svom trošku, izvršiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvođenje izvođenja radova, u primjerenom roku kojeg će Naručitelj definirati u nalogu za korekciju, navedeno je.

Još jedan, novi stadion, na istoku

Sam rok za završetak rekonstrukcije još nije poznat, a prisjetimo se da se vrlo blizu Vinkovcima, u Vukovaru sprema još jedan veliki bauštelski posao, odnosno najavljuje se izgradnja novog nogometnog stadiona. U Vukovaru je nedavno predstavljeno idejno rješenje novog stadiona koji bi se gradio u kultnom Borovu naselju, na prostoru postojećeg stadiona HNK Vukovar.

U financiranju će, uz Vladu Republike Hrvatske i Grad Vukovar, moći sudjelovati građani i tvrtke kroz donacije. Novi stadion trebao bi imati 4.788 natkrivenih sjedećih mjesta, zadovoljavati UEFA-ine i FIFA-ine kriterije, omogućiti natjecanja višeg ranga te bolje uvjete za klubove i djecu koja se bave nogometom. Izgradnja bi mogla završiti u 2028. godini.