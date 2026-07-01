Dvije tvrtke dijele milijunski posao: Kreće gradnja novog stadiona u središtu Hrvatske

Novu nogometnu arenu s drugim sadržajima u središtu Hrvatske gradit će Radnik i Hidroregulacija. Nedavno je potpisan ugovor od 11 milijuna eura.

Zajednica ponuditelja, Hidroregulacije i Radnika, u središtu Hrvatske gradit će novu nogometnu arenu s dodatnim sadržajima. Posao rekonstrukcije postojećeg Gradskog stadiona Bjelovar i izgradnje nove tribine sa streljanom uključuje uređenje vanjskog malonogometnog igrališta, ugostiteljskih i poslovnih sadržaja te postavljanje solarnih panela. Arenu treba završiti 14 mjeseci od trenutka uvođenja u posao, a ugovorena cijena je 11,4 milijuna eura. Arena Bjelovar | Foto: Dario Hrebak

Milijunska rekonstrukcija i dogradnja

Nakon odabira krajem svibnja 2026. godine, vrlo brzo, početkom lipnja sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem za novu Arenu Bjelovar, a vijest u javnoj nabavi pojavila se 25. lipnja. Rekonstruirat će se postojeći Gradski stadion i dograditi tribina sa streljanom, a po završetku izgradnje uređeni stadion imat će više od 5.000 sjedećih mjesta te će ispunjavati uvjete za igranje u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.

Prema odredbi u ugovoru, gradit će se oko 14 mjeseci, a posao dijele Hidroregulacija i Radnik. S Gradskim poduzećem za upravljanje športskim objektima, tvrtke su potpisale ugovor od 11,4 milijuna eura bez, odnosno 14,2 miljiuna eura s uključenim PDV-om. Za izgradnju imaju i podugovaratelje, tvrtke Montsistemi, Termoplin Pim te Geo Tom koje će zajedno preuzeti oko 30 posto posla za ovkirno 3,5 milijuna eura.

Natječaj otvoren krajem 2025.

Podsjećamo, natječaj je otvoren u prosincu 2025. godine, a rok za dostavu ponuda na kraju je bio 20. ožujka ove godine. U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda vidi se da se za rekonstrukciju nogometnog stadiona i dogradnju nove tribine sa streljanom javilo sedam ponuditelja, a u odnosu na procjenjenu vrijednost izgradnje od 13 milijuna eura ponude su se kretale u iznosima između 11,3 i 14,6 milijuna.

Najjeftiniju ponudu poslala je pobjednička zajednica, a najskuplju Texo Molior, iz Cavtata. Ostali ponuditelji bili su Kamgrad, Tekton Construction, Magnum Supra, Tehnika i Međimurje graditeljstvo. Više o odabiru izvođača i o samom projektu pročitajte ovdje.