Toplice u središtu Hrvatske pred otvaranjem: Nije prošlo bez kašnjenja, doznali smo zašto

Da kreće velika rekonstrukcija Daruvarskih toplica od 20 milijuna eura bilo je sigurno u drugoj polovici 2024. godine. Za radove je odabran križevački Radnik s kojim je ugovor potpisan u studenom te godine, a početni rok za izvedbu bio je godina dana i dva mjeseca, dakle do početka ove godine. Otvaranje se sada ipak očekuje u lipnju, nakon izmjena ugovora s odabranim izvođačima i nadzorom.

'Perjanica hrvatskog turizma'

'Brojimo sitno do završetka radova i velikog otvorenja!' naveo je na svom profilu župan Marko Marušić još krajem ožujka ove godine. Kako je napisao, novi bazeni, rekreacijsko-turistički centar s pivskim kupkama, novi dvorana, sobe, ali i rekonstrukcija postojećih učinit će toplice 'perjanicom hrvatskog zdravstvenog turizma'. Kako smo u javnoj nabavi uočili izmjene u ugovorima pa smo naručitelja, Daruvarske toplice pitali kasni li otvaranje i koliko te koji je razlog pomaka roka.

Napominjemo da se u javnoj nabavi vidi da je nakon odabira izvođača radova Specijalne bolnice unutar Daruvarskih toplica 22. studenog 2024. godine potpisan ugovor s tvrtkom Radnik. Posao je ugovoren na rok od 14 mjeseci, no kasnije je produljen do 29. svibnja.

Do sada za izvedbu su potpisane tri ugovorne izmjene. Sklopljena je promjena ugovorenog iznosa s 15,74 na nešto manji iznos, od 15,726 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, dok je u naredne dvije izmjene mijenjan je rok izgradnje i opremanja, prvo na 30. travnja, a potom na 29. svibnja ove godine, što je prošlo. Rekonstrukcija Daruvarskih toplica | foto: Marko Marušić (Facebook)

Odgovor iz Toplica

U sklopu projekta građeni su novi termalni bazeni, kao i rekreativno-turistički centar, a u financiranju sudjeluju Ministarstvo turizma i sporta, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Daruvara. Iz Daruvarskih toplica pojasnili su nam okolnosti produljenih rokova te su na naš upit naveli predviđeni datum zatvaranja gradilišta.

- Krajnji rok završetka izvođenja radova i opremanja je 24. lipnja 2026. godine. Dodatak Ugovora za radove nije objavljen u EOJN jer je isti potpisan 29.5.2026. Izvođač radova uputio je Naručitelju, Stručnom nadzoru i Voditelju projekta građenja Zahtjev za produženja roka izvođenja radova. Pregledom Zahtjeva predstavnici naručitelja isti su smatrali opravdanim stoga je odlučeno da se rok izvođenja radova produžuje do 24.06.2026., navode iz Toplica.

Kako nastavljaju, naručitelj je kao razloge kašnjenja naveo 'kašnjenje puštanja u rad novoizgrađene trafostanice od strane HEP-a' te 'izrazito nepovoljne vremenske uvjete za obavljanje keramičarskih radova na otvorenome tijekom svibnja'.

Podsjećaju da, dok sami Ugovor o izvođenju radova i opremanja obuhvaća tri građevinske dozvole (za rekonstrukciju i opremanje Hotela, izgradnju Turističko-rekreacijskog centra, ali i za izgradnju termalnih bazena), zahtjev za produženje radova izvođač je uputio za dvije građevinske dozvole. Za izgradnju Turističko-rekreacijskog centra, te za izgradnju termalnih bazena. S druge strane, rekonstrukcija Hotela je završena, te je za taj dio 29. svibnja ove godine izdana i pravomoćna Uporabna dozvola, poručuju iz Daruvarskih toplica.

Izmjene i drugih ugovora

Uz izmjene ugovorenog iznosa za izvedbu, mijenjan je i ugovor za stručni nadzor izvođenja radova. Posao je ugovoren s Institutom IGH, 18. prosinca 2024. godine, na razdoblje od 16 mjeseci. Naknadnim izmjenama, rok se produljio na 30. lipnja ove godine, a iznos je porastao sa 154 tisuće na 177 tisuća eura, bez uključenog PDV-a.

Isto vrijedi i za ugovor za uslugu projektantskog nadzora izgradnje i opremanja Rekreacijsko-turističkog centra u Daruvaru. Prvotni iznos od 17.840 eura sklopljen s ugovarateljem Planum Projekt, na razdoblje od 16 mjeseci, narastao je na 20.070 eura, bez uključenog PDV-a.