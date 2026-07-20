Novi GUP Dubrovnika mijenja sve! Komolac postaje centar, lungo mare od Omble do Lapada i manja zona gradnje

Dubrovnik dobiva jedan od najzahtjevnijih prostorno-planskih zahvata u Hrvatskoj. Strategija je to za grad koji je na račun turizma izgubio kompas.

Izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Prostornog plana uređenja (PPU) Grada Dubrovnika ne donose samo nova urbanistička pravila, već mijenjaju filozofiju razvoja grada. Od ograničavanja preizgrađenosti i zaštite UNESCO-ove baštine do stvaranja novih stambenih zona, razvoja Komolca i prometnog rasterećenja povijesne jezgre.

Izrada novog GUP-a i PPU-a započela je još 2021. godine, a predstavlja puno više od redovitih izmjena prostorno-planske dokumentacije. Riječ je o pokušaju da se redefinira način na koji će se Dubrovnik razvijati u desetljećima koja dolaze. Gdje će se graditi, gdje će se prostor štititi, kako će izgledati promet, gdje će živjeti stanovnici i kakvu će ulogu imati turizam. Ovi važni dokumenti trenutačno u fazi javne rasprave, ali već sada otkrivaju ambiciozan koncept koji stručni izrađivači nazivaju jednim od najzahtjevnijih prostorno-planskih zahvata u Hrvatskoj.

Stručni izrađivač plana bila je zagrebačka tvrtka Urbanistica, dok je nositelj izrade bio gradski Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. U odnosu na prvotnu koncepciju tijekom izrade napravljene su dodatne prilagodbe u korist zaštite prostora i javnog interesa, ali su temeljne razvojne odrednice ostale iste.

Dubrovniku treba drukčiji razvoj

Jedna od posebnosti izrade novog GUP-a bio je opsežan participativni proces koji nije bio zakonska obveza, već odluka Grada Dubrovnika da u oblikovanje buduće razvojne strategije uključi stručnu i širu javnost. Sociološku studiju izradio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom Jane Vukić, a kroz fokus grupe, ekspertne intervjue i online anketu prikupljena su mišljenja stručnjaka, mjesnih odbora, gradskih kotareva, udruga i građana.

Iako su dolazili iz različitih područja, zaključci su bili iznenađujuće usuglašeni: Dubrovnik više ne može nastaviti razvoj temeljen ponajprije na turizmu i intenzivnoj izgradnji. Kao najveći problemi istaknuti su prometna preopterećenost, nedostatak priuštivog stanovanja, gubitak stanovništva u povijesnoj jezgri, nedostatak javnih sadržaja te sve izraženiji pritisak na zelene površine i prostor općenito.

Sudionici su zato predložili jačanje javnog prijevoza, razvoj novih parkova i šetnica, zaštitu ruralnog zaleđa i javnog prostora, ograničavanje prekomjerne gradnje te stvaranje novih urbanih središta poput Gruža i Komolca. Poseban naglasak stavljen je na razvoj priuštivog stanovanja za mlade obitelji, kvalitetnije planiranje javnih sadržaja te veću primjenu urbanističkih planova i javnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja.

Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Od monocentričnog prema kružnom gradu

Jedna od najvećih novosti novog Generalnog urbanističkog plana jest potpuno drukčiji koncept razvoja Dubrovnika. Autori plana smatraju kako je dosadašnji model, u kojem su gotovo sve funkcije grada bile koncentrirane u povijesnoj jezgri i njezinoj neposrednoj okolici, dosegao svoje granice.

Zato se uvodi koncept kružnog grada, kojim se razvoj nastoji rasporediti na više međusobno povezanih urbanih cjelina. Cilj nije stvaranje novog administrativnog središta, nego mreže kvalitetnih gradskih četvrti koje će stanovnicima omogućiti dostupnije stanovanje, javne sadržaje, radna mjesta i kvalitetniji svakodnevni život. Takav model trebao bi smanjiti pritisak na povijesnu jezgru, ali i omogućiti ravnomjerniji razvoj čitavog administrativnog područja Grada Dubrovnika.

Autori plana pritom naglašavaju da Dubrovnik više ne može promatrati isključivo svoje uže gradsko područje. Svakodnevne migracije stanovništva od Zatona do Cavtata već danas čine funkcionalnu urbanu cjelinu od približno 50.000 stanovnika, dok se istodobno broj stanovnika unutar samoga grada kontinuirano smanjuje. Takva suburbanizacija traje desetljećima, ali nikada nije bila sustavno planirana.

Novi GUP zato prvi put pokušava odgovoriti na pitanje kako će izgledati Dubrovnik za dvadeset ili trideset godina, umjesto da se bavi isključivo pojedinačnim građevinskim zahvatima. Upravo je zbog toga jedan od osnovnih ciljeva stvaranje više gradskih središta koja će preuzeti dio funkcija koje danas opterećuju povijesnu jezgru.

Komolac kao razvojno središte

Jedan od najambicioznijih elemenata nove strategije odnosi se na Komolac. Dokument ga ne promatra kao periferno naselje nego kao predgrađe Dubrovnika 21. stoljeća, prostor koji bi trebao postati novi razvojni pol grada. Komolac raspolaže značajnim prostornim potencijalom, ali stručnjaci upozoravaju kako ga danas ograničavaju logistički sadržaji, skladišne zone te opasnost od erozijskih procesa.

Upravo zato plan predviđa postupnu transformaciju prostora kroz pažljivo planiranje, novu prometnu infrastrukturu i razvoj sadržaja koji će omogućiti stvaranje funkcionalnog gradskog predgrađa, a ne samo nove stambene zone. Ideja nije izgraditi još jedno gusto naselje, nego oblikovati urbanu cjelinu u kojoj će stanovanje biti povezano s javnim sadržajima, obrazovanjem, rekreacijom i zelenim površinama. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Srđ kao zelena jezgra

Dok se Komolac razvija kao novo urbano središte, Srđ dobiva potpuno drukčiju ulogu. Novi GUP promatra ga kao zelenu jezgru grada, prostor koji prije svega treba sačuvati zbog njegovih krajobraznih, prirodnih i vizualnih vrijednosti. U cijelom dokumentu provlači se stav da zaštita prirodnog krajolika više nije samo pitanje očuvanja okoliša nego i ključni element identiteta Dubrovnika.

Stručnjaci upozoravaju da upravo zelene površine, parkovi, obalni pojas i prirodni pejzaži predstavljaju najveću konkurentsku prednost grada, zbog čega ih treba štititi jednako kao i kulturnu baštinu. U tom kontekstu Srđ više nije rezervni prostor za buduću izgradnju, nego važan dio zelene infrastrukture koja povezuje grad s njegovim prirodnim okruženjem. Takav pristup usklađen je i s preporukama Krajobrazne studije, koja je bila jedna od ključnih stručnih podloga za izradu plana.

Stanovi, ne apartmani

Jedan od najupečatljivijih zaključaka demografske analize unutar procesa analize odnosi se na stanovanje. Iako Dubrovnik ostaje gospodarsko središte županije, grad već gotovo tri desetljeća bilježi depopulaciju. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine na području Grada živi 41.562 stanovnika, što je 2,5 posto manje nego deset godina ranije. Gotovo dvije trećine stanovništva koncentrirano je u naselju Dubrovnik, dok brojni manji dijelovi administrativnog područja imaju manje od 500 stanovnika.

Autori studije posebno upozoravaju kako su visoke cijene nekretnina i snažna apartmanizacija postale jedan od glavnih razloga zbog kojih mlade obitelji sve teže mogu riješiti stambeno pitanje. Posljedica je nastavak stihijske suburbanizacije prema Župi dubrovačkoj, dok sam grad postupno gubi stanovnike. Upravo zato novi GUP među svoje prioritete stavlja razvoj novih stambenih zona i stvaranje preduvjeta za priuštivo stanovanje, kako bi se urbanizacija ponovno usmjerila unutar administrativnog područja Dubrovnika. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Planska gradnja

Možda najveći zaokret u odnosu na dosadašnje prostorno planiranje jest odluka da se više ne povećavaju građevinski kapaciteti, nego da se u pojedinim dijelovima grada oni čak smanjuju. Novi GUP polazi od zaključka da problem Dubrovnika nije nedostatak građevinskog zemljišta, nego činjenica da je velik dio postojećeg urbanog prostora dosegao granice svoje infrastrukturne nosivosti. Prometna mreža, komunalna infrastruktura i javni sadržaji više ne mogu pratiti intenzitet gradnje koji je bio moguć prema dosadašnjim planskim rješenjima.

Zbog toga se predlaže smanjenje dopuštene gustoće gradnje i volumena novih građevina u nizu urbanih zona. Posebno se to odnosi na dijelove grada u kojima prometnice više nemaju mogućnost dodatnog opterećenja, pa se pojedine mješovite zone više gustoće prenamjenjuju u zone niže gustoće izgradnje. Time se, zapravo, odustaje od logike maksimalnog iskorištavanja građevinskih parcela i naglasak stavlja na kvalitetu prostora i uvjete stanovanja.

Takva odluka predstavlja značajan iskorak u odnosu na praksu koja je desetljećima obilježavala hrvatsko prostorno planiranje, gdje su izmjene planova često značile povećavanje građevinskih mogućnosti. Dubrovnik sada bira suprotan smjer – ograničiti izgradnju kako bi se dugoročno očuvala kvaliteta urbanog prostora.

No, treba reći i da, iako plan smanjuje mogućnosti intenzivne gradnje unutar postojećeg urbanog tkiva, on istodobno otvara mogućnost razvoja novih stambenih područja ondje gdje za to postoje prostorni i infrastrukturni preduvjeti. Među područjima koja se ističu nalaze se Gornja sela, zatim dijelovi Rijeke dubrovačke, uključujući Tamarić, Novu Mokošicu, Gornje Obuljeno i Prijevor, dok se Pobrežje profilira kao jedno od ključnih područja za razvoj priuštivog stanovanja. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

UNESCO kao razvojno ograničenje

Jednako važna promjena odnosi se na kontaktnu zonu svjetske baštine UNESCO-a. Dosadašnja planska rješenja ostavljala su mogućnost nove gradnje u pojedinim dijelovima kontaktne zone, no novi GUP uvodi znatno restriktivniji pristup. Za pojedine prostore unutar kontaktne zone predlaže se potpuno ukidanje mogućnosti nove izgradnje, dok će na ostalim lokacijama uvjeti biti znatno stroži nego do sada.

Ističe se kako cilj nije samo zaštititi vizure prema povijesnoj jezgri, nego spriječiti svaku novu intervenciju koja bi mogla narušiti univerzalnu vrijednost lokaliteta upisanog na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine. Posebno se naglašava kako svaka buduća gradnja mora biti podređena očuvanju krajobraza te da nove građevine ne smiju dominirati panoramom grada niti narušavati prepoznatljivu siluetu Dubrovnika. Upravo zbog toga plan dodatno povezuje prostorno planiranje s konzervatorskom podlogom i Planom upravljanja svjetskim dobrom, čime se zaštita kulturne baštine prvi put sustavno ugrađuje u razvojnu strategiju grada.

Više urbanizma, manje improvizacije

Još jedna važna poruka novog GUP-a odnosi se na način provedbe budućih investicija. Umjesto da se veći zahvati planiraju kroz pojedinačne izmjene prostornih planova ili parcijalna rješenja, dokument inzistira na detaljnijem urbanističkom planiranju.

Za više razvojno osjetljivih područja propisuje se obvezna izrada urbanističkih planova uređenja (UPU), a prije njihove izrade neće biti moguće započeti novu izgradnju. Time se želi izbjeći situacija u kojoj pojedinačne građevine određuju budući izgled cijelog naselja.

Posebna novost jest obveza provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja za najvažnije gradske prostore. Time bi konačna rješenja trebala nastajati kroz javnu stručnu konkurenciju, a ne isključivo kroz pojedinačne projektne zadatke. Takav pristup već je uobičajen u mnogim europskim gradovima, dok je u Hrvatskoj još uvijek relativno rijedak. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Promet treba usmjeravati gradnju

Ako postoji tema koja se, uz stanovanje, provlači kroz gotovo sve stručne podloge, fokus grupe i javnu anketu, onda je to promet. Novi GUP polazi od činjenice da se prometni problemi Dubrovnika ne mogu riješiti isključivo izgradnjom novih cesta. Umjesto toga, predlaže se potpuno drukčiji koncept mobilnosti u kojem će javni prijevoz, pješački promet i racionalnije korištenje automobila postati jednako važni kao i nova cestovna infrastruktura.

U dokumentu se više puta naglašava da budući razvoj grada mora biti usklađen s prometnim kapacitetima te da upravo promet predstavlja jedan od glavnih razloga zbog kojih se u pojedinim dijelovima Dubrovnika smanjuju mogućnosti nove gradnje. Time promet prvi put postaje jedan od ključnih kriterija prostornog planiranja, a ne samo posljedica urbanističkih odluka.

Posebno zanimljiv dio plana odnosi se na javne garaže. Dokument jasno upozorava kako njihova svrha nije privući još više automobila u grad, nego upravo suprotno – omogućiti uklanjanje vozila s ulica i javnih površina. Takav pristup temelji se na konceptu Park & Ride, odnosno presjedanja s osobnog automobila na javni prijevoz prije ulaska u najopterećenije dijelove grada. Drugim riječima, garaže se više ne promatraju kao samostalni prometni projekti nego kao dio šireg sustava kojim bi se smanjio broj vozila u urbanom središtu.

Plan istodobno naglašava da razvoj takvog sustava nije moguć bez kvalitetnog javnog prijevoza i realizacije ključnih prometnih zahvata poput buduće brze ceste koja bi preuzela dio tranzitnog prometa. Tek tada javne garaže mogu ostvariti svoju osnovnu funkciju – rasteretiti gradske ulice, a ne dodatno ih opteretiti. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Pješačenje i more

Za razliku od starijih prostornih planova, novi GUP znatno više prostora posvećuje pješačkom i pomorskom prometu. Tijekom participativnog procesa građani su u više navrata isticali potrebu za novim šetnicama, povezivanjem parkova, očuvanjem povijesnih pješačkih putova i stvaranjem kontinuiranog lungo mare od Omble preko Gruža do Lapada.

Sličan pristup primjenjuje se i na pomorski promet. Plan predviđa razvoj komunalnih vezova kako bi se stanovnicima olakšalo korištenje obale, a posebno se ističe mogućnost uređenja približno 350 novih komunalnih vezova u Rijeci dubrovačkoj, uz dodatne kapacitete u Gružu i na području povijesne jezgre. Time se želi odgovoriti na dugogodišnji problem nedostatka vezova za lokalno stanovništvo, koji je tijekom javnog savjetovanja više puta istican kao jedan od najvećih infrastrukturnih nedostataka grada.

Zaštita krajolika

Još jedna karakteristika novog GUP-a jest činjenica da prirodni krajolik više nije promatran samo kao prostor između građevinskih zona. Krajobraz postaje jedna od temeljnih razvojnih vrijednosti Dubrovnika.

Plan prepoznaje više kategorija posebno vrijednih krajobraza koje će imati pojačan stupanj zaštite, dok se prirodni prostor promatra kao dio identiteta grada jednako važan kao njegove povijesne zidine ili kulturna baština. Takav pristup vidljiv je kroz cijeli dokument – od ograničavanja gradnje u osjetljivim područjima, preko zaštite Srđa i ruralnog zaleđa, pa sve do naglašavanja važnosti zelenih koridora, parkova i javnih otvorenih prostora.

To predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije planove, u kojima je naglasak bio prvenstveno na reguliranju građevinskih područja. Dubrovnik, novi GUP i PPU | foto: screen shot javna raspava / Grad Dubrovnik

Perspektiva

Možda je najvažnija poruka cijelog dokumenta to što on ne pokušava pronaći prostor za što više novih građevina. Naprotiv, gotovo sva ključna rješenja temelje se na ograničavanju prekomjerne izgradnje, očuvanju prostora i podizanju kvalitete života stanovnika.

Naravno, ostaje pitanje koliko će od predloženih rješenja ostati nepromijenjeno nakon javne rasprave i koliko će ih biti moguće dosljedno provesti u praksi. Upravo će javni uvid pokazati gdje postoje najveća neslaganja između interesa investitora, građana, stručne javnosti i gradske uprave.

No, bez obzira na moguće izmjene, jedno je već sada jasno – Dubrovnik ovim izmjenama GUP-a i Prostornog plana uređenja pokušava napraviti odmak od modela razvoja koji je desetljećima bio usmjeren prvenstveno na rast građevinskih kapaciteta i turističke funkcije grada. Novi koncept naglasak stavlja na stanovnike, javni prostor, prometnu održivost, zaštitu krajobraza i očuvanje kulturne baštine.

Ako bude prihvaćen u predloženom obliku, ovaj GUP mogao bi postati jedan od najznačajnijih prostornih planova donesenih u Hrvatskoj posljednjih godina. Ne zato što predviđa spektakularne građevinske projekte, nego zato što pokušava redefinirati pitanje koje je za Dubrovnik možda važnije od svih ostalih – kakav grad želi biti u budućnosti.