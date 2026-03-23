Završen Park Pile u Dubrovniku: Nova urbana oaza pod zidinama oživjela

Dovršena je sveobuhvatna rekonstrukcija Parka Pile u Dubrovniku, jednog od neprepoznatljivijih zelenih prostora uz povijesnu jezgru grada, vijest je koja upravo stiže s juga. Projekt je to koji se provodio u sklopu inicijative Mreža zelene infrastrukture, a donio je potpuno novo uređenje prostora. Velik posao obavila je tvrtka Texo Molior iz Cavtata.

Park smješten neposredno uz gradske zidine sada je oblikovan kao suvremena, multifunkcionalna zona koja povezuje rekreaciju, edukaciju i društvene sadržaje. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje ambijentalnih vrijednosti prostora uz istovremeno uvođenje novih sadržaja.

Projekt je financiran kombinacijom lokalnih i europskih sredstava, što potvrđuje njegovu važnost u kontekstu održivog razvoja grada. Završetkom radova Dubrovnik je dobio kvalitetno uređen javni prostor koji odgovara potrebama lokalnog stanovništva, ali i velikog broja posjetitelja. park Pile | foto: Grad Dubrovnik

Suvremeni sadržaji i hortikultura

Rekonstrukcija Parka Pile obuhvatila je cjelovito krajobrazno uređenje prostora površine oko 17.000 četvornih metara, uz uvođenje brojnih novih sadržaja. U sklopu projekta posađena su nova stabla i hortikulturno uređene zelene površine s ciljem stvaranja ugodnijeg mikroklimatskog okruženja i povećanja količine hlada.

Ugrađena je nova urbana oprema, uključujući klupe, rasvjetu i elemente za boravak, čime je prostor prilagođen duljem zadržavanju korisnika. Posebno se ističe tematsko dječje igralište inspirirano vizurom stare gradske jezgre, koje dodatno naglašava identitet lokacije.

Novi pješački pravci omogućuju bolju protočnost i povezanost unutar parka, dok amfiteatralni ulaz pruža prostor za odmor i manja javna događanja. U park je integriran i edukativni sadržaj posvećen Ruđer Bošković, čime prostor dobiva dodatnu kulturnu i obrazovnu dimenziju. Ovakav pristup uređenju potvrđuje trend stvaranja interaktivnih i višefunkcionalnih javnih prostora.

Obuhvat radova

Radovi na rekonstrukciji Parka Pile uključivali su niz zahtjevnih građevinskih zahvata koji su se provodili u neposrednoj blizini povijesno zaštićene zone. Jedan od ključnih izazova bio je uskladiti projekt s postojećom konfiguracijom terena i očuvati vrijedno postojeće zelenilo.

Izvedeni su opsežni zemljani radovi koji su obuhvatili nivelaciju i pripremu terena za nove staze i sadržaje. Posebna pažnja posvećena je rješavanju sustava oborinske odvodnje kako bi se spriječilo zadržavanje vode i degradacija površina. Također, ugrađena je nova komunalna infrastruktura, uključujući sustave javne rasvjete i navodnjavanja.

Materijali korišteni u projektu birani su s naglaskom na trajnost, otpornost na mediteranske uvjete i uklapanje u ambijent. Izvedba amfiteatralnih elemenata i vidikovaca zahtijevala je dodatnu preciznost zbog konstruktivnih i sigurnosnih zahtjeva. Radovi su se provodili u fazama kako bi se smanjio utjecaj na svakodnevni život i turizam. park Pile | foto: Grad Dubrovnik

Investicija i značaj za urbani razvoj

Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 1,6 milijuna eura, a realizacija je trajala približno osam mjeseci. Riječ je o dijelu šire strategije ulaganja u javne prostore kojom Dubrovnik sustavno podiže standard urbane infrastrukture.

Obnova Parka Pile uklapa se u trend revitalizacije zelenih površina u povijesnim gradovima, gdje se nastoji postići ravnoteža između očuvanja baštine i suvremenih potreba korisnika. Novi park ima važnu ulogu u svakodnevnom životu građana kao prostor za odmor, rekreaciju i druženje. Istodobno, dodatno doprinosi turističkoj ponudi grada, nudeći kvalitetno uređenu zonu boravka izvan same povijesne jezgre.