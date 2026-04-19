Dubrovnik dobiva 3 nove zgrade iza kojih stoje država i grad, evo za koga su stanovi

Završen Park Pile u Dubrovniku: Nova urbana oaza pod zidinama oživjela
Materijali korišteni u projektu birani su s naglaskom na trajnost, otpornost na mediteranske uvjete i uklapanje u ambijent.
16:23 27 d 23.03.2026
19. travanj 2026.
Građevine će se gradit u Solitud, a imat će podrum, prizemlje i tri nadzemne etaže.
U Dubrovniku su potpisani sporazum i ugovor za kupnju zemljišta u Solitudu radi rješavanja statusa zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima zaštićeni najmoprimci borave. Sporazum o pokretanju postupka stjecanja nekretnina za potrebe izgradnje zgrade za zaštićene najmoprimce potpisali su ministar, Branko Bačić, gradonačelnik, Mato Franković i ravnatelj APN-a, Dragan Hristov.
Kupoprodajnim ugovorom stječu se tri nekretnine površine 3.574 četvorna metra, u vrijednosti od 2 milijuna eura i projektna dokumentacija.
- Ovim projektom riješit ćemo problem gotovo dvije trećine zaštićenih najmoprimaca u Dubrovniku. Na području grada podneseno je 109 zahtjeva, 21 zaštićeni najmoprimac već je isplaćen kroz jednu od pet predviđenih mjera, u tijeku je potpisivanje ugovora s još dvije obitelji, a preostaje nam riješiti oko 80 zahtjeva, rekao je ministar Bačić.
Ugovor je sklopljen na temelju Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda RH. Presuda u slučaju Statileo bavi se nacionaliziranim stanovima za vrijeme bivše Jugoslavije, koji su dodijeljeni na korištenje trećim osobama, uz zasnivanje stanarskog prava.
Taj institut ukinut je 1996. godine, a nositeljima tog prava dodijeljen je status zaštićenih najmoprimaca. Vlasnici stanova koji su bili upisani u zemljišnim knjigama, zahtijevali su povrat svojih nekretnina i Europski sud za ljudska prava obvezao je Hrvatsku da riješi problem.
Završen Park Pile u Dubrovniku: Nova urbana oaza pod zidinama oživjela
Materijali korišteni u projektu birani su s naglaskom na trajnost, otpornost na mediteranske uvjete i uklapanje u ambijent.
16:23 27 d 23.03.2026
Tri predmetne građevine u Solitudu sastojale bi se od podruma, prizemlja i tri nadzemne etaže. Dvije zgrade sadržavale bi 17 stambenih jedinica i 35 parkirališnih mjesta, dok bi treća imala 16 stambenih jedinica i 32 parkirna mjesta. Ministar Bačić istaknuo je da će stanovi po potrebi biti prilagođeni budućim korisnicima, zbog čega će se pristupiti izmjenama građevinske dozvole radi usklađivanja s njihovim potrebama.
- Važno je riješiti pitanje zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima oni žive. Potpisivanjem ugovora riješit ćemo gotovo u potpunosti ovaj problem u Dubrovniku. Grad se obvezao izgraditi potrebnu infrastrukturu, a Vlada RH osigurat će izgradnju stanova putem Ministarstva i APN-a, rekao je gradonačelnik Franković.
Ministar Bačić podsjetio je da je pristiglo više od 1.300 zahtjeva zaštićenih najmoprimaca diljem zemlje.
- Država je dužna osigurati toliko stambenih jedinica, kako bismo u njih mogli smjestiti zaštićene najmoprimce s jedne strane, a s druge strane vratiti stanove vlasnicima, objasnio je ministar. Dodao je da je dosad isplaćeno više od 300 zaštićenih najmoprimaca, dok su se ostali odlučili za jednu od preostalih mjera.
Podsjetimo i da je u siječnju ove godine potpisan ugovor za gradnju 152 stana za zaštićene najmoprimce u zagrebačkom naselju Blato, a izgradit će se i zgrada s 58 stanova u četvrti Sirobuje u Splitu. Također, kako je rečeno, društvo Državne nekretnine trenutačno adaptira oko 300 stanova u gradovima s najvećim brojem zaštićenih najmoprimaca kako bi bili spremni za useljenje u okviru ovog programa.
Dodajmo i da je Odbor ministara Vijeća Europe u prosincu 2025. godine, nakon 11 godina ukinuo nadzor nad Republikom Hrvatskom po ovoj tematici zbog donošenja zakona i programskih mjera te njihove provedbe.
