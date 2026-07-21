Opasan trg na Kvarneru ostaje zatvoren: Državni inspektorat traži hitnu sanaciju

O opasnom trgu iznad garaže u Rijeci priča se već neko vrijeme, a sada je svoj sud donio i Državni inspektorat. Nalaže se hitna sanacija plohe.

Što će biti sa zatvorenim trgom u Rijeci? | foto: Grad Rijeka

Sjećamo se da je krajem svibnja 2026. godine radi sigurnosti prolaznika zatovren Klobučarićev trg u Rijeci. O zatvaranju je odlučio Grad Rijeka, nakon što je Elaborat Građevinskog fakulteta u Rijec pokazao da je narušena statika krovne ploče garaže 'Stari grad', ujedno površina na kojoj se nalazio trg. Oštećenja nosive konstrukcije sada je utvrdila i građevinska inspekcija Državnog inspektorata, te su vlasniku naložili njihovo otklanjanje, javljaju iz Grada Rijeke. Fotodokumentacija | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Vlasniku naloženo djelovanje

Kako navode, građevinska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske utvrdila je da je na pojedinim mjestima došlo do pojave oštećenja nosive konstrukcije podzemne garaže 'Stari grad', odnosno plohe Trga Ivana Klobučarića. Na to su pokrenuli upravni inspekcijski postupak, a vlasniku garaže, društvu Best in Parking - garaža Stari Grad, izdano je rješenje kojim mu se nalaže otklanjanje uočenih oštećenja.

O svojoj odluci, stoji u priopćenju Grada Rijeke, Državni inspektorat gradonačelnicu Grada Rijeke, Ivu Rinčić, obavijestio je dopisom od 13. srpnja 2026. godine postupajući po zahtjevima koje mu Grad upućuje od svibnja 2025. godine.

- Inspekcija je pregledala garažu i plohu Trga te izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju, uključujući stručne nalaze Građevinskog fakulteta u Rijeci koje je naručio i dostavio Grad, piše u priopćenju Grada nastavno na reakciju Inspektorata.

Još jednom traže sanaciju

Iz Grada navode, odluka potvrđuje osnovanost dosadašnjeg postupanja Grad Rijeke u slučaju Klobučarićevog trga. Pišu da je mehanička otpornost i stabilnost prvi i temeljni zahtjev za svaku građevinu, zbog čega 'javna površina na ploči s oštećenjima nosive konstrukcije nije smjelao ostati u javnoj uporabi'. Zbog toga, dodaju, trg do daljnjeg ostaje zatvoren, a i sami još jednom apeliraju na vlasnika da otkloni oštećenja.

- Krajem svibnja javnosti je predstavnik vlasnika poručio da je sigurnost korisnika za njega 'prioritet, bez iznimke i bez kalkulacije' pa ga sada pozivam i da ispoštuje navedene riječi. Vjerujem da je sada razumljivo i zašto Grad na stručna upozorenja reagira preventivno, a ne naknadno, i zašto spominjanje tragedije u Novom Sadu nije nepoštovanje žrtava, nego jedini način da se shvati ozbiljnost umanjivanja stručnih upozorenja. Rješenjem je naloženo otklanjanje oštećenja, no samo rješenje nismo zaprimili i ne znamo njegov sadržaj ni opseg; sama garaža i dalje je u uporabi, o čemu u okviru svojih zakonskih odgovornosti odlučuje njezin vlasnik, budući da Grad nema ovlasti zabraniti uporabu privatne građevine već isto može samo DIRH, istaknula je gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić, napominjući kako će, zbog svega navedenog stanje garaže 'Stari grad' kao i budućnost trga, ali i obveze vlasnika garaže biti središnja tema na sjednici Grada u četvrtak, 23. srpnja 2026. godine.

'Trg je javna površina'

S druge strane, prisjetimo se kako je na pragu svibnja i lipnja ove godine, kada je tema bila vrlo aktualna, vlasnik Best in Parking istaknuo da je trg javna površina. Zbog toga, vlasnik smatra, sanacija plohe nije njegova odgovornost.

- Uređenje i održavanje gornje ploče trga, kao javne površine, u nadležnosti je i ugovornoj obvezi Grada Rijeke, a sam projektni zadatak Grada od 21. studenoga 2025. godine izrijekom definira Grad kao naručitelja projekta rekonstrukcije, naveli su iz Best in Parking u tadašnjem priopćenju za medije.

Pukotine zabilježene na terenu | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Pitanja o konstrukciji nisu novost

Ipak, nije ovo prvi put da se govori o problemima te podzemne garaže u Rijeci. Kako smo pročitali u Elaboratu o stanju te građevine, točnije o stanju konstrukcije ploče koja se koristi(la) kao trg, još 2007. - kada se ovdje planirala izvedba Gradske knjižnice - na zahtjev Grada tvrtka Palijan je u stručnom mišljenju propitkivala statiku plohe.

U stručnom mišljenju zaključeno je da stropna ploča garaže -1, odnosno ploča trga, kao i stropna ploča garaže -2 nemaju dovoljan stupanj sigurnosti na proboj na cijeloj površini garaže. Zbog toga ih je potrebno sanirati i ojačati, pri čemu je potrebno ponovno dokazati i njihovu nosivost na savijanje. Autori elaborata istaknuli su da su takva pojačanja nužna čak i bez planiranih nadogradnji u zonama A i B. Članak s detaljima iz Elaborata Građevinskog fakulteta pronađite ovdje.