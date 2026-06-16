Riječki trg i dalje opasan za korištenje: Imamo dokument koji pokazuje krive izračune kod gradnje

Kakvo je zapravo stanje konstrukcije na Klobučarićevom trgu u Rijeci pokazuje Elaborat Građevinskog fakulteta u Rijeci. Dobili smo ga i pročešljali.

Pukotine oko stupova i korozija armature nisu dobar znak za bilo koju konstrukciju, pa tako ni za Klobučarićev trg u Rijeci. Te znakove stručnjaci s Građevinskog fakulteta zabilježili su na plohi trga, inače armiranobetonskoj ploči na vrhu podzemne garaže 'Stari grad'.

Odlukom gradonačelnice Ive Rinčić, trg je hitno zatvoren nakon objave stručnog Elaborata Fakulteta koji otkriva zabrinjavajuće stanje površine kojom se donedavno slobodno šetalo.

Dokument koji je izradio profesor Davor Grandić upozorava da je ploča na trgu iznad javne garaže u stanju koje prethodi slomu ploče. Iz Grada Rijeke na upit su nam dostavljeni Izvještaj te Elaborat koji precizno opisuju zabrinjavajuće stanje konstrukcije.

Ploča 'nema dovoljnu mehaničku otpornost i stabilnost'

Kako piše odmah na početku Elaborata, dokument je nastao nastavno na Izvještaj i mišljenje o pregledanoj dokumentaciji s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost postojeće građevine iz travnja 2025. godine. Oba dokumenta izradio je Građevinski fakultet u Rijeci.

- U navedenom Izvještaju i mišljenju utvrđeno je da ploča Trga Ivana Klobučarića koja je ujedno krovna ploča podzemne garaže nema dovoljnu mehaničku otpornost i stabilnost za bilo kakva dodatna opterećenja na postojeća (aktualna) niti za opterećenja od pristupa vozilima, uključujući i vatrogasna vozila. Uz to, postoji i problem dotrajavanja ploče trga i drugih dijelova konstrukcije podzemne garaže zbog izloženosti štetnim utjecajima iz okoliša, stoji na samom početku dokumenta.

Fotodokumentacija | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Rekonstrukcija podzemne garaže

U mišljenju pak koje je prethodilo Elaboratu navedeno je da je potrebno izvesti rekonstrukciju konstrukcije podzemne garaže koja bi uključivala - rekonstrukciju ploče trga, popravak degradiranog betona međukatne ploče, te popravak degradiranog betona i korodirane armature zbog vlage na dnu stupova i zidova na spoju s temeljnom pločom.

Traže se i popravak zaštitnih slojeva na gredama uz prilazne rampe, te eventualno pojačanje obodnih zidova i stubišnih jezgri radi postizanja dovoljne potresne otpornosti konstrukcije podzemne garaže.

- Za rekonstrukciju podzemne garaže treba izraditi glavni i izvedbeni projekt. Za potrebu izradu glavnog i izvedbenog projekta treba prikupiti podatke o stanju materijala na temelju prethodnih istraživanja, to jest istražnih radova, navedeno je o radovima bez kojih konstrukcija, može se zaključiti, ne ispunjava zadovoljavajući standard.

Treba provjeriti stupove i koroziju

Kako je dalje navedeno, već su provedeni određeni istražni radovi, odnosno ispitana je tlačna čvrstoća ugrađenog betona i utvrđen je položaj gornje armature u ploči trga - međukatnoj i u temeljnoj ploči. Opet u Elaboratu, Grandić preporuča da se ispita karbonizacija i sadržaj klorida u betonu na karakterističnim elementima garaže. To bi posebno trebalo ispitati na stropnim pločama te na spojevima stupova i zidova s temeljnom pločom.

Na tim karakterističnim mjestima traži se i ispitivanje parametara korozije armature. Valja ispitati polućelijske potencijale i brzinu korozije, ali na zahtjev projektanta rekonstrukcije i druge elemente. Uz to, u projektu uređenja trga mora se predvidjeti vatrogasni put, pri čemu ploča mora imati nosivost za vatrogasna vozila - prije svega zbog blizine osnovne škole i stambene zgrade, a što sada nije slučaj. Pukotine zabilježene na terenu | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Projekt bio manjkav od početka?

U skladu sa svim dosad uočenim manjkavostima, u prethodno nastalom izvještaju otkrivaju se dodatni detalji. Jedna od glavnih teza je pitanje je li projekt od samog početka uopće bio kvalitetno razrađen. Naime, garaža je građena u 2004. godini. U glavnom projektu arhitekture mijenjana je građevinska dozvola, te je projekt mijenjan u odnosu na prvi projekt iz 1999. godine.

Izmjenama građevina dobiva dva umjesto tri podzemna kata i tlocrtni gabariti su izmijenjeni. Glavni projekt arhitekture sadrži sve potrebne tekstualne priloge, procjenu troškova za izvedbu arhitektonskog dijela projekta i nacrte. U nastavku se fokus stavlja glavni projekt izvedene konstrukcije, a proračunima konstrukcije 'provjeravaju se granična stanja nosivosti i uporabljivosti', kako stoji u izvještaju Građevinskog fakulteta.

- Pri dimenzioniranju na moment savijanja napravljena je gruba numerička greška jer je u proračun uzeta debljina temeljne ploče 30 centimetara, umjesto 80 centimetara. Dimenzioniranje je zatim provedeno s pomoću dijagrama interakcije, ali dijagrami interakcije su također pogrešno upotrijebljeni (pogrešna debljina ploče, ali i pogrešno očitanje dijagrama), istaknuto je u tom dokumentu.

Problemi poznati od ranije

Budući da se 2007. godine na trgu planirala izvedba Gradske knjižnice, na zahtjev Grada projektnu dokumentaciju još tada (puno prije novog mišljenja i elaborata) je izradila tvrtka Palijan. Izdali su svoje stručno mišljenje.

U stručnom mišljenju zaključeno je da stropna ploča garaže -1, odnosno ploča trga, kao i stropna ploča garaže -2 nemaju dovoljan stupanj sigurnosti na proboj na cijeloj površini garaže. Zbog toga ih je potrebno sanirati i ojačati, pri čemu je potrebno ponovno dokazati i njihovu nosivost na savijanje. Autori ističu da su takva pojačanja nužna čak i bez planiranih nadogradnji u zonama A i B.

Za temeljnu ploču utvrđeno je da u područjima predviđenim za nadogradnju nema dovoljnu sigurnost na proboj te ju je prije bilo kakve gradnje potrebno ojačati i provjeriti njezinu nosivost na savijanje. Izvan zona planirane nadogradnje temeljna ploča ima zadovoljavajuću nosivost na proboj. Građevinski fakultet u svom mišljenju prihvaća ove zaključke.

Nije se provjeravala uporabljivost

Izvještaj upozorava i na druge manjkavosti. Konstrukcija nije proračunana na opterećenje vatrogasnim vozilom niti je dokazana njezina potresna otpornost. Nisu provedene provjere uporabljivosti, odnosno progiba i pukotina, uzimajući u obzir raspucavanje betona, puzanje i skupljanje.

Obodni armiranobetonski zidovi, važni za prostornu stabilnost i preuzimanje potresnog djelovanja, nisu proračunani. Pojedini elementi, poput greda nosača srednjovjekovnog zida, nisu dimenzionirani u glavnom projektu, iako su prema izvedbenim nacrtima naknadno izvedeni.

Autori izvještaja iz 2025. zaključuju da je kvaliteta projektne razrade općenito vrlo slaba te prihvaćaju Palijanove zaključke. Ukazuju na mali broj stvarno provjerenih elemenata, numeričke pogreške, prevelik oslonac na računalne ispise bez odgovarajuće analitičke razrade te nedostatno razrađene nacrte s neusklađenim dimenzijama i manjkom potrebnih kota.

Zbog svega navedenog smatraju da projekt ne pruža dovoljnu razinu pouzdanosti, unatoč tome što je svojedobno dobio pozitivno mišljenje ovlaštenog revidenta, zaključuju, na što se nadovezuje Elaborat. Konstrukcija nije sigurna | foto: Grad Rijeka

'Javna površina je odgovornost grada'

Tu dolazimo do danas, puno godina nakon prvih izračuna i znakova za zabrinutost. S, druge strane, podsjetimo da vlasnik garaže nakon zatvaranja trga napominje da sanacija trga, kao javne površine, nije odgovornost tvrtke Best in Parking. Naprotiv, ističe da gornju ploču trga treba obnoviti Grad Rijeka u čijoj je nadležnosti.

- Elaborat se u svojim nalazima o potrebi rekonstrukcije primarno odnosi na gornju ploču Trga Ivana Klobučarića, koja je javna površina, a ne na operativnu konstrukciju parkirnih etaža garaže. Uzroci stanja koje elaborat opisuje su, prema samom elaboratu, nedostatak hidroizolacije i opločenja, dugogodišnja nedovršenost trga kao javnog prostora uslijed izostanka Grada Rijeke. Uređenje i održavanje gornje ploče trga, kao javne površine, u nadležnosti je i ugovornoj obvezi Grada Rijeke, a sam projektni zadatak Grada od 21. studenoga 2025. godine izrijekom definira Grad kao naručitelja projekta rekonstrukcije, navode u svom priopćenju medijima krajem svibnja, a priopćenje pronađite ovdje.