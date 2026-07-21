Nije dovoljno staviti novi asfalt: Evo što se zapravo radi tijekom obnove mostova i nadvožnjaka

O tome smo razgovarali s Antom Borovinom, građevinskim inženjerom i jednim od vodećih ljudi splitske Spegre, koji je gostovao u podcastu Bauštela.hr.

Kako izgleda sanacija mostova i nadvožnjaka u Hrvatskoj? Zašto sanacije često traju dulje nego što građani očekuju i što se sve krije iza velikih građevinskih projekata?

O tome smo razgovarali s Antom Borovinom, građevinskim inženjerom i jednim od vodećih ljudi splitske Spegre, koji je gostovao u podcastu Bauštela.hr.

Spegra je jedna od najvećih specijaliziranih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj. Poznata je po zahtjevnim sanacijama mostova, tunela i kulturne baštine, a među projektima na kojima sudjeluje nalaze se obnova Meštrovićeva paviljona, zagrebačke katedrale i brojnih prometnih objekata. Borovina nam je objasnio zašto sanacija nije isto što i novogradnja, koliko je iskustvo važno na takvim projektima te zašto građani često ne vide stvarni opseg radova.

Kod sanacije prvo morate ukloniti sve što je loše

Kada se most obnavlja nakon 40 godina, nije dovoljno samo postaviti novi asfalt ili premazati staru konstrukciju.

- Najprije morate dobro utvrditi uzrok zbog kojeg je sanacija potrebna. Građani se često pitaju zašto radovi toliko traju i može li se sve napraviti brže. No, ako most želite kvalitetno obnoviti za sljedećih 20 godina, ne možete samo prebojiti loš sloj izolacije ili preko njega postaviti novi asfalt, rekao je Borovina.

Kod oštećene konstrukcije prvo se mora ukloniti sav dotrajali beton i doći do zdravog dijela.

- Ako je korozija unutar konstrukcije, morate je ogoliti. Sanacija znači da prvo skidate sve što je loše, a tek onda krećete s obnovom, objasnio je. Ante Borovina, Spegra | Foto: baustela.hr

Tek kada se konstrukcija otvori, vidi se pravi problem

Upravo je to i najveća razlika između sanacije i novogradnje.

- Kod novogradnje znate tempo i dinamiku radova. Kod sanacije ne možete sve unaprijed predvidjeti. Tek kada otvorite konstrukciju, vidite što se zapravo nalazi unutra i zato se takvi radovi često produže, kazao je Borovina.

Drugim riječima, projekt može predvidjeti velik dio zahvata, ali se stvarno stanje često pokaže tek nakon uklanjanja postojećih slojeva. Tada se otvaraju novi problemi, traže dodatna rješenja i prilagođava način izvođenja. radovi na Jadranskom mostu | Foto: Bauštela.hr

Iskustvo je presudno na zahtjevnim gradilištima

Borovina ističe da Spegra danas ne bi bila među vodećim tvrtkama za sanacije bez ljudi koji su godinama stjecali iskustvo na gradilištima. Tvrtku je osnovao njegov otac, a mnogi vodeći ljudi u Spegri ondje rade više od 15 godina.

- Spegra je danas tu gdje jest zahvaljujući ljudima. Oni su godinama radili na sanacijama i danas vrlo lako rješavaju probleme koji se pojave tijekom radova, rekao je.

Kod obnove postojećih građevina nije dovoljno samo pratiti projekt. Često treba brzo reagirati, procijeniti stvarno stanje i pronaći rješenje za problem koji se prije početka radova nije mogao ni vidjeti.