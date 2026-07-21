Na istoku Hrvatske gradit će se 42 kuće i tri zgrade za mlade, useljenje za dvije godine

Nove obiteljske kuće i višestambene zgrade u Slavoniji i Baranji trebale bi zadržati mlade obitelji te privući djelatnike u deficitarnim zanimanjima.

Osječko-baranjska županija pokrenula je program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom', u sklopu kojega se na području 19 jedinica lokalne samouprave u samo nekoliko godina namjerava izgraditi 42 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade, s po devet stanova. Naručitelj projekta je županija, a za financiranje će se koristiti županijski proračun, kao i sredstva odabranih gradova i općina u kojima će se graditi, ali projekt će se sufinancirati i iz državnih i europskih izvora, kako je najavljeno.

Cilj programa je riješiti stambeno pitanje mladih obitelji, pritom potičući revitalizaciju ruralnih područja i razvoj gospodarstva. U javnoj nabavi vidi se da je naručitelj (županija) nedavno sklopio ugovor s odabranim projektantom za nove građevine.

Ovo su kvadrature

Prisjetimo se, županija je prethodno provela javni poziv za partnerstvo s jedinicama lokalne samouprave koje su ustupile zemljišta za gradnju planiranih kuća i zgrada. Novi domovi prvenstveno će biti namijenjeni zaposlenima u deficitarnim zanimanjima, poput zdravstvenih djelatnika, dok će prednost imati mlade obitelji s više djece. Među potencijalnim korisnicima su i pripadnici Hrvatske vojske. Uz to, model stanovanja predviđa najam do 25 godina, nakon čega, otplatom vrijednosti nekretnine, korisnici mogu postati njezini vlasnici, a sve ove informacije poznate su od ranije.

Krajem svibnja krenulo se tražiti izvođača kompletne projektne dokumentacije - od ishođenja građevinske dozvole i potrebnih suglasnosti do uporabne dozvole te upisa u katastar i zemljišne knjige. Nabava je uključila i izradu svih potrebnih elaborata te primjena europskih zahtjeva, uključujući DNSH načelo.

U projektnom zadatku koji će projektantima poslužiti za 'orijentaciju' navedeno je da će se obiteljske kuće projektirati se kao samostojeće prizemnice površine do 115 četvornih metara, odnosno do 140 četvornih metara bruto, s tri spavaće sobe, otvorenim dnevnim prostorom, kupaonicom, dodatnim WC-om, kotlovnicom, terasom i dva parkirna mjesta. Predviđena je armiranobetonska nosiva konstrukcija, zidovi od blok opeke s toplinskom izolacijom te dvostrešni ili četverostrešni krov s drvenom konstrukcijom. Gradile bi se i tri višestambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice.

Useljenje za dvije godine?

Postupak javne nabave za projektiranje u međuvremenu je završen. Za izradu projektne dokumentacije 30. lipnja odabran je osječki projektantski ured Honcho, a odluka je objavljena 3. srpnja. Tvrtka je bila jedini ponuditelj te je ponudila 215.000 eura bez PDV-a, odnosno 268.750 eura s PDV-om.

Budući da je ponuda premašila procijenjenu vrijednost nabave od 180.000 eura, naručitelj je odlučio osigurati dodatna sredstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Ugovor je sklopljen 13. srpnja na rok od godinu dana, a objavljen 17. srpnja. Kao podugovaratelji angažirani su Consilium Electra za elektrotehnički projekt, Peteu za strojarski projekt te Geodet za geodetske usluge, koji će zajedno izvršiti više od 30 posto ugovorenog posla u vrijednosti od 75.000 eura.

Napominjemo, županica Nataša Tramišak ranije je najavila kako bi prvi stanari u kuće i stanove mogli useliti za približno dvije godine. Uz ovaj program, u županijskom proračunu za 2026. godinu osigurano je i 500.000 eura potpora mladim obiteljima za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju kuća i stanova, u pojedinačnim iznosima od 3.000 do 10.000 eura.