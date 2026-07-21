Megafarma pilića stiže u ‘Centar svijeta’: Ministarstvo pokrenulo postupak, Grad podržava projekt

Projektom je predviđen kapacitet od 558.210 pilića u jednom proizvodnom ciklusu, koji bi trajao približno 1.395 sati.

Kod Ludbrega se priprema veliki projekt farme za intenzivan uzgoj pilića, a sada je pokrenut i postupak procjene njegova utjecaja na okoliš. Planirani kapacitet veći je od pola milijuna pilića po proizvodnom ciklusu, zbog čega će se prije moguće realizacije analizirati utjecaj na vodu, otpad, prirodu i život stanovnika okolnih naselja.

Farma s više od pola milijuna pilića

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za farmu Apatija na području Grada Ludbrega.

Nositelj zahvata je tvrtka Perutnina Ptuj - Pipo iz Čakovca, a farma bi se gradila na katastarskoj čestici 676/1 u katastarskoj općini Slokovec. Projektom je predviđen kapacitet od 558.210 pilića u jednom proizvodnom ciklusu, koji bi trajao približno 1.395 sati. Budući da je riječ o zahvatu s više od 40.000 mjesta za perad, obvezna je provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Farma pilića, ilustracija | Foto: Ministarstvo, Canva

Deset velikih peradarnika

Na lokaciji bi se izgradilo deset peradarnika, a svaki bi imao kapacitet od 55.821 pilića. Uz svaki objekt planiran je i silos za skladištenje hrane za životinje.

Za tehnološke potrebe farme predviđena je godišnja potrošnja do 35.740 kubičnih metara vode. Od toga bi se za napajanje pilića prosječno trošilo do 32.570 kubičnih metara godišnje.

Prema dokumentaciji, na farmi se ne bi obavljali klanje ni prerada pilića. Uginule životinje privremeno bi se čuvale u posebnom objektu sa zamrzivačem, nakon čega bi ih preuzimala ovlaštena tvrtka.

Kako bi se zbrinjavali voda i gnoj?

Sanitarne otpadne vode ispuštale bi se u zatvorenu taložnicu zapremnine pet kubičnih metara. Voda nastala pranjem peradarnika prikupljala bi se u pet vodonepropusnih sabirnih jama ukupnog kapaciteta oko 50 kubičnih metara.

Sabirne jame praznila bi ovlaštena pravna osoba. Kruti stajski gnoj nastao tijekom uzgoja predavao bi se bioplinskom postrojenju ili poljoprivrednim gospodarstvima koja bi ga koristila na svojim površinama.

Za grijanje kompleksa predviđeno je priključenje na javnu plinsku mrežu ili postavljanje triju spremnika ukapljenog naftnog plina, pojedinačne zapremnine 30 kubičnih metara.

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Projekt će pregledati stručno povjerenstvo

Ministarstvo će imenovati savjetodavno stručno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka, predstavnika nadležnih ministarstava te lokalne i regionalne samouprave. Povjerenstvo će na temelju studije procijeniti može li se projekt prihvatiti u predloženom obliku.

Nakon toga Ministarstvo će donijeti odluku o upućivanju studije na javnu raspravu ili o odbacivanju zahvata. U postupku će sudjelovati i Hrvatske vode, Varaždinska županija te Grad Ludbreg.

Građani će moći iznijeti primjedbe

Bude li studija upućena na javnu raspravu, ona neće moći trajati kraće od 30 dana. U tom će razdoblju biti organizirani javni uvid u dokumentaciju i javno izlaganje projekta, tijekom kojih će građani moći iznijeti svoje primjedbe.

Projekt već izaziva protivljenje dijela lokalnog stanovništva. Gradsko vijeće Ludbrega odbilo je zahtjev građanske inicijative za raskid kupoprodajnog ugovora s investitorom, nakon čega je za rujan najavljen prosvjed. Tek nakon završetka stručne procjene i javne rasprave bit će poznato može li se farma graditi u planiranom opsegu i uz koje mjere zaštite okoliša.