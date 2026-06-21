Od plaže do rotora: Veliki projekt na obali donosi šetnicu, biciklističku stazu i 44 parkirna mjesta

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09:40 7 d 14.06.2026
21. lipanj 2026.
Plaža Lolić u Pirovcu mogla bi dobiti potpuno novo lice, s uređenom obalom, šetnicom, biciklističkom stazom i novim sadržajima.
Jedan od poznatijih dijelova pirovačke obale mogao bi dobiti potpuno novo lice. Planira se uređenje gotovo 700 metara plaže Lolić, gradnja nove šetnice, biciklističke staze, pristupne ceste, parkirališta, mulova i zaštitnih pera, kao i dodatnih sadržaja za kupače.
Projekt je sada ušao u okolišnu proceduru. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje plaže Lolić i pristupne ceste u Pirovcu, u Šibensko-kninskoj županiji. Nositelj zahvata je Općina Pirovac, a u postupku će se odlučiti treba li za ovaj obalni zahvat provesti punu procjenu utjecaja na okoliš.
Plaža Lolić nalazi se u obalnom području zapadno od središta Pirovca, u uvali Lolić. Postojeća obalna linija već je djelomično uređena pojedinačnim zahvatima, poput plaže, manjih kamenih nasipa, gata i obalnih zidova.
Zaleđem plaže prolazi put koji povezuje Ulicu Obala Rtine s Ulicom Jurja Šižgorića te trenutačno predstavlja jedini kolni pristup plaži. Sama plaža duga je oko 690 metara i formirana je u skladu s konfiguracijom terena i utjecajem valova. Izvedena je kao podmorski nasip od kamenog materijala sa završnim slojem šljunka.
Uređenje je planirano u dvije faze. Prva faza obuhvaća izgradnju mula s platoom, obalnog i potpornog zida, plaže, šetnice, zelenih površina te prometnice i parkirališta. U toj je fazi predviđena i izgradnja prizemnog ugostiteljskog objekta sa sanitarnim čvorovima, a površina obuhvata iznosi 7.490 četvornih metara.
Druga faza obuhvaća nastavak uređenja plaže i obalnog pojasa, uključujući izgradnju mula s platoom, dva pera, obalnog zida, šetnice, biciklističke staze, zelenih površina i sunčališta. Površina obuhvata druge faze iznosi 13.878 četvornih metara.
Planom je predviđeno formiranje umjetne plaže nasipavanjem kamenog granulata, uz uređenje novog kopnenog dijela plaže površine 10.707 četvornih metara. Kako bi se spriječilo odnošenje plažnog materijala u dublje more, predviđena je izgradnja podmorskog praga, odnosno zaštitnog nasipa.
Radi stabilizacije obalnog pojasa i smanjenja premještanja materijala planiraju se tri pera i dva mula. Dva pera nalazit će se na istočnom dijelu obuhvata, dok je jedno planirano na zapadnom dijelu. Mulovi će biti smješteni uz platoe, a na glavnim novoprojektiranim mulovima predviđeni su liftovi za osobe s invaliditetom i slabije pokretne osobe.
Uz obalu se planira i neprekinuta dužobalna šetnica duljine oko 725 metara. Minimalna širina šetnice bit će 1,5 metara, a sjeverno od prometnice predviđena je biciklistička staza duljine oko 512 metara, također širine 1,5 metara. Šetnica će biti uređena uz obalni zid, s kamenim poklopnicama i završnom obradom od svijetlog dekorativnog betona.
U sklopu zahvata planiraju se dva platoa. Sjeverni plato predviđen je kao sunčalište sa zelenim površinama, dok će se istočni plato nalaziti između prometnice i plaže. Na njemu je planirana izgradnja prizemnog ugostiteljskog objekta površine do 100 četvornih metara.
Objekt bi bio podijeljen na caffe bar, orijentiran prema plaži, i sanitarni blok s pristupom sa šetnice. Predviđena je jednostavna arhitektura s ravnim krovom, fasadom u kombinaciji lokalnog kamena i svijetle žbuke te visinom od 3,2 metra.
Prometnica od Obale Rtine do novog rotora planirana je kao dvosmjerna cesta širine šest metara. Spajat će se na postojeću nerazvrstanu cestu, a uz nju je predviđeno ukupno 44 parkirnih mjesta, uključujući tri mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Prometne površine i šetnica bit će odvojene potpornim zidom, a između plaže, šetnice i ceste planira se zeleni pojas.
Ovaj otok s kopnom povezuje podizni most, a sada će dobiti novu luku s 250 vezova
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Projekt uključuje i novu komunalnu infrastrukturu. Predviđena je vodoopskrbna mreža s priključkom na gradsku mrežu, kao i protupožarne instalacije. Za sanitarne čvorove planirana je biojama s pročišćavanjem, dok će se otpadne vode iz tuševa također voditi na biološke uređaje za pročišćavanje.
Oborinske vode s prometnih površina odvodit će se preko kanalica, slivnika i separatora masti i ulja prije ispuštanja u more. Planirana je i nova javna rasvjeta za šetnicu i prometnicu, napajanje ugostiteljskog objekta te liftova za osobe s invaliditetom.
Elaborat predviđa i obveze budućeg koncesionara plaže. One uključuju održavanje komunalne infrastrukture i sigurnih prilaza, osiguravanje pristupa osobama s invaliditetom, postavljanje informativnih ploča, ograđivanje morske granice plaže plutačama, svakodnevno održavanje čistoće i brigu o sigurnosti kupača.
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