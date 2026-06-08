Hrvatski otok korak je bliže novom aerodromu: Na ovu pistu će slijetat samo avioni za odabrane

Od vojnog aerodroma do regionalnog čvorišta: Kreće velika modernizacija hercegovačke zračne luke
Osim izgradnje novog terminala, u planu su i modernizacija piste te uvođenje dodatnih sadržaja za charter i redovne linije.
16:36 23 d 15.05.2026
08. lipanj 2026.
Dugi otok trebao bi dobiti mali aerodrom za privatne zrakoplove, a projekt već otvara pitanje kome zapravo najviše koristi. Evo odgovora iz projekta.
Dugi otok korak je bliže izgradnji manjeg aerodroma na području Općine Sali. Ne bi se gradila velika zračna luka, nego jednostavno zračno pristanište za manje, ponajprije privatne zrakoplove, koje bi otoku omogućilo bržu vezu s kopnom.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za taj zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite. Time je projekt dobio važan administrativni poticaj i otvoren je prostor za njegove daljnje korake.
Nositelj projekta je Općina Sali, koja je pokrenula postupak za aerodrom s uzletno-sletnom stazom duljine 680 metara. Za potrebe postupka izrađen je Elaborat zaštite okoliša, dokument u kojem su opisani lokacija, planirani zahvat, postojeće stanje prostora i mogući utjecaji na okoliš.
Elaborat je izradila tvrtka Ant iz Zagreba, dok je stručnu podlogu za opis zahvata u travnju 2025. izradila tvrtka Beginning. Budući da je riječ o aerodromu s pistom kraćom od 2.100 metara, projekt je morao proći postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Iako se aerodrom predstavlja kao projekt koji bi poboljšao prometnu povezanost otoka, otvara se i pitanje kome bi najviše koristio. Na Dugom otoku već se razvija luksuzni turizam, među ostalim kroz Vilu Nai u Žmanu, hotel nastao prema projektu arhitekta Nikole Bašića i namijenjen gostima visoke platežne moći.
Od vojnog aerodroma do regionalnog čvorišta: Kreće velika modernizacija hercegovačke zračne luke
Osim izgradnje novog terminala, u planu su i modernizacija piste te uvođenje dodatnih sadržaja za charter i redovne linije.
16:36 23 d 15.05.2026
Planirani aerodrom nalazi se na području naselja Luka u Općini Sali, u blizini državne ceste D106. Upravo se na tu cestu planira spojiti kolni i pješački pristup aerodromu. Pristup bi se izveo na mjestu postojećeg ugibališta, čime bi se iskoristila postojeća prometna točka i smanjila potreba za dodatnim zahvatima u prostoru.
Prostor predviđen za aerodrom obuhvaća oko šest hektara. Teren je uglavnom ravan, nalazi se na približno 100 metara nadmorske visine i prekriven je bjelogoričnom makijom. Riječ je o prirodnom, neizgrađenom prostoru koji bi se za potrebe projekta uredio samo u mjeri potrebnoj za sigurno slijetanje, polijetanje i osnovno funkcioniranje manjeg aerodroma.
Aerodrom je predviđen kao zračno pristanište za prihvat i otpremu manjih zrakoplova najveće dopuštene mase do 2.730 kilograma, odnosno zrakoplova s najviše šest putničkih sjedala. Prema svojim obilježjima pripada kategoriji manjih aerodroma, namijenjenih jednostavnijem i povremenom zračnom prometu.
Središnji dio zahvata bila bi uzletno-sletna staza. Planirana je bez klasične kolničke konstrukcije, što znači da se ne predviđa izgradnja velike asfaltirane piste. Sama staza bila bi duga 600 metara i široka 18 metara, dok bi zajedno sa sigurnosnom površinom ukupna duljina iznosila 680 metara. Završni sloj mogao bi biti izveden kao stabilizirana podloga ili kao uređeni prirodni teren odgovarajuće zbijenosti, navodi se u Elaboratu.
Uz stazu se planiraju osnovni prateći sadržaji: pristupna prometnica, interna prometnica za osobna i interventna vozila, parkiralište za osobna vozila te prostor za parkiranje najviše osam aviona istovremeno. U sklopu aerodroma bila bi postavljena i dva montažna kontejnera. Jedan bi služio za pohranu alata i opreme, a drugi kao manji uredski prostor za administrativnu pripremu pilota prije leta.
Planirani aerodrom ne uključuje spremnike za gorivo, crpke za punjenje aviona, fiksne objekte ni hangare. Time se zahvat zadržava u jednostavnom obliku i smanjuje opseg mogućih utjecaja na okoliš. Budući da na lokaciji nema javne vodovodne ni kanalizacijske mreže, za sanitarne potrebe predviđen je privremeni kemijski WC.
- Za osnovne potrebe uredskog kontejnera električna energija osiguravala bi se fotonaponskim panelima s baterijom, čime bi se izbjegla potreba za složenijom energetskom infrastrukturom. Aerodrom bi se koristio samo danju, u razdoblju dnevne osvijetljenosti, pa nije predviđena rasvjeta uzletno-sletne staze ni noćno korištenje, piše u Elaboratu.
Očekivani promet bio bi vrlo ograničen. U sezoni se predviđaju oko dva slijetanja ili polijetanja dnevno, dok bi izvan sezone korištenje bilo još rjeđe, približno jedno slijetanje ili polijetanje tjedno. Takav ritam korištenja pokazuje da se ne radi o prometno intenzivnom aerodromu, nego o povremenoj prometnoj mogućnosti za manje zrakoplove.
Općina Sali podnijela je 8. svibnja 2025. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Informacija o zahtjevu potom je objavljena na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a tijekom postupka zatražena su mišljenja nadležnih tijela.
U postupku su razmatrani mogući utjecaji na okoliš, prirodu, vode, klimu, zdravlje ljudi, prostorno uređenje i ekološku mrežu. Nadležna tijela ocijenila su da se za planirani zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj koji bi zahtijevao provedbu cjelovite procjene utjecaja na okoliš.
Kako smo spomenuli, Ministarstvo je krajem svibnja donijelo rješenje kojim je utvrđeno da za planirani aerodrom nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Istim rješenjem utvrđeno je i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Ipak, rješenje propisuje jednu važnu mjeru zaštite okoliša. Prije daljnje realizacije potrebno je izraditi proračun razine buke i njezina širenja u okoliš. Taj proračun mora izraditi ovlaštena pravna osoba za stručne poslove zaštite od buke.
Peta prodaja, samo jedna ponuda: Dalmacija će dobiti novi aerodrom, investitor je poznat
Između Zadra i Šibenika trebao bi se graditi još jedan aerodrom. No, za prodaju zemljišta javio se samo jedan kupac.
16:27 95 d 04.03.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 102 d 26.02.2026
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate. a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Stručnjaci upozoravaju: Ove greške s klimom ponavljamo svakog ljeta, a dovode do kvarova i većih troškova
Redovan servis, pravilan odabir i pametne funkcije mogu smanjiti troškove hlađenja i spriječiti kvarove tijekom najvećih vrućina.
07:00 9 h 08.06.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 26 d 13.05.2026
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 7 d 01.06.2026
Elon Musk ima stroj koji ne staje: Kopa tunel, izbacuje zemlju i gradi konstrukciju u istom trenutku
Cijeli proces može se nadzirati s površine, a posebno je zanimljivo da se za upravljanje koriste i kontroleri nalik onima za PlayStation.
16:24 7.6666666666667 min 08.06.2026
Gradit će se nova plaža u Bakarskom zaljevu: Za 1,2 milijuna eura uživancija na skoro 3 tisuće kvadrata
Obalni prostor pretvara se u moderno kupalište sa šljunčanom plažom, terasama uz more, zelenilom i sadržajima za sve generacije.
16:23 8.6666666666667 min 08.06.2026
Koliko plaćate stan i za koliko se gradi nije isto: Ovo su troškovi građenja bolnica, škola, kuća i zgrada
Koliko koštaju građevinsko-obrtnički radovi za školu, a koliko za hotel, pokazuje novi dokument koji objavljuje Hrvatska komora arhitekata (HKA).
12:50 3 h 08.06.2026
Dobar posao na 100 hektara prvi red od mora: Napuštena vojarna s avionskom pistom čeka bagere i transformaciju
HV je napustio kompleks 2008. godine, nakon čega je prostor ostao bez stalnog nadzora i održavanja. Sada se objavljen natječaj za uređenje prostora.
10:46 5 h 08.06.2026
Izolirano selo od 176 duša na granici s BiH dobiva milijunsko gradilište, trasa duga gotovo 10 km
Izolirana Uništa na granici Hrvatske i BiH dobivaju novi vodoopskrbni sustav vrijedan 1,4 milijuna eura. Projekt čeka izvođača.
09:45 1 d 07.06.2026