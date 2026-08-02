Vukovar se još nije riješio mina: Treba 'očistiti' najveće gradilište u rijeci od 50 milijuna eura

Projekt od 15 milijuna eura na istoku: Gradi se 'posebno' naselje kao omaž povijesti
Na istoku Hrvatske napreduje izgradnja posebnog arheološkog parka. Riječ je o projektu vrijednom 15 milijuna eura.
09:32 147 d 08.03.2026
02. kolovoz 2026.
Za 50 milijuna eura, uređuje se desna obala Dunava u Vukovaru, na ušću te i rijeke Vuke. Budući prostor novih sadržaja sada treba deminirati.
Kako se na istoku Hrvatske intenzivno gradi brza cesta Vinkovci-Vukovar popratili smo u lipnju ove godine. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih investicija u regiji, vrijednoj više od 50 milijuna eura, a na gradilištu se provode geodetska snimanja, arheološka istraživanja i izmještanje postojeće infrastrukture.
No, nisu arheološki ostaci jedina potencijalna 'prepreka' na putu ni jedino na što valja paziti za vrijeme radova. Naime, baš u lipnju ove godine, na arheološkom nalazištu uz dionicu buduće ceste pronađene su tri zaostale mine iz Domovinskog rata. Nastavno na taj događaj, Grad Vukovar u srpnju je pokrenuo pregovarački postupak za deminiranje gradilišta u gradu Vukovaru, ali na jednom od najvećih gradilišta Hrvatskih voda - u rijeci.
Na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na istoku Hrvatske uz Dunav nastaje deset hektara novog prostora za budući razvoj Vukovara. Radovi na uređenju desne obale Dunava traju više od godinu dana, a iako do završetka ima još vremena, pogled na gradilište već sada pokazuje impresivan napredak.
Projekt od 15 milijuna eura na istoku: Gradi se 'posebno' naselje kao omaž povijesti
Na istoku Hrvatske napreduje izgradnja posebnog arheološkog parka. Riječ je o projektu vrijednom 15 milijuna eura.
09:32 147 d 08.03.2026
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Na snimkama je vidljiva završena prva faza projekta, tijekom koje je uz desnu obalu Dunava formirano oko deset hektara novog kopna. Gradilište se nalazi u širem središtu Vukovara, između ušća Vuke i Dunava te postojećih gradskih prometnica i javnih prostora, a proteže se do budućeg lukobrana. Na tom prostoru, Hrvatske vode sada pokreću postupak deminiranja koje će se tri mjeseca izvoditi u riječnom koritu Vuke, odnosno uz desnu obalu Dunava.
S odabranim ugovarateljem Istraživač iz Nuštara sklopljen je 27. srpnja 2026. godne. Tvrtki je dogovor dodijeljen 829.997,65 eura, bez uključenog PDV-a. Deminiranje se neće vršiti uz gradilište brze ceste, već je mjesto izvršenja staro korito rijeke Vuke i desna obala Dunava, na dijelu od rkm 2+150 do rkm 2+302,40, a rok za izvedbu je tri mjeseca od obostranog potpisa, znači do kraja listopada.
- Tvrtka 'Istraživač' za humanitarno razminiranje ima pravni oblik društva s ograničenom odgovornošću. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću potpisan je dana 17. studenog 2005. godine, na svojoj stranici piše za posao odabrana tvrtka.
Napominjemo, projekt na tom području od 53 milijuna eura predviđa uređenje građevinskog zemljišta za javne i društvene sadržaje, poslovno-stambene objekte, ugostiteljstvo i turizam. Planirani su i riječna luka s marinom, parkovi, šetnice, biciklističke staze te potrebna prometna i komunalna infrastruktura, čime bi Vukovar trebao dobiti potpuno novi gradski prostor uz Dunav.
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