Video: Ovako se gradi ključna brza cesta koja mijenja prometnu sliku istoka Hrvatske

Izgradnja brze ceste Vinkovci – Vukovar u punom je jeku, a snimke dronom otkrivaju razmjere i dinamiku ovog velikog slavonskog gradilišta.

Na istoku Hrvatske intenzivno se gradi jedna od najvažnijih prometnih investicija u regiji, brza cesta koja će povezati Vinkovce i Vukovar na dionici čvor Vinkovci – čvor Nuštar. Riječ je o projektu koji bi trebao značajno unaprijediti prometnu povezanost Vukovarsko-srijemske županije te rasteretiti postojeće lokalne prometnice.

Nova prometnica dio je šireg plana razvoja brze ceste na potezu Osijek – Županja, s ciljem jačanja gospodarske i prometne infrastrukture istoka Hrvatske. Projekt se realizira kao moderna prometnica s pripadajućim čvorovima, nadvožnjacima i spojnim cestama, uz projektiranu brzinu od 100 km/h.

Vrijednost radova prelazi 50 milijuna eura, a gradnja se izvodi u fazama zbog zahtjevnih terenskih uvjeta i dodatnih istraživanja. Upravo zato poseban značaj imaju snimke iz zraka koje najbolje prikazuju stvarnu dinamiku i razmjere ovog velikog gradilišta, a koje je objavio YouTube kanal LepusAir.

Gradilište uz arheološke iskope

Glavni izvođač radova na ovoj dionici je tvrtka Osijek-Koteks, koja izvodi kompleksne radove na formiranju buduće trase brze ceste. Trenutno su u tijeku intenzivni zemljani radovi, uključujući uklanjanje humusa, izradu nasipa i pripremu temeljnog sloja kolničke konstrukcije.

Na više lokacija duž trase provode se i geodetska snimanja kako bi se osigurala precizna izvedba prema projektnoj dokumentaciji. Paralelno se provode i arheološka istraživanja te izmještanje postojeće infrastrukture, što povremeno utječe na dinamiku radova.

Unatoč tim izazovima, gradilište je aktivno i vidljiv je kontinuiran napredak u oblikovanju prometnog koridora. Očekuje se da će završetak ove dionice značajno poboljšati protočnost prometa i sigurnost na relaciji između Vinkovaca i Vukovara.

Zemljani radovi

Na terenu su trenutno najvidljiviji zemljani radovi koji obuhvaćaju širok koridor buduće brze ceste između Vinkovaca i Nuštra. Strojevi rade na formiranju nasipa i niveliranju terena kako bi se osigurali stabilni uvjeti za buduću kolničku konstrukciju.

Posebna pažnja posvećuje se pripremi podloge, koja mora zadovoljiti visoke tehničke standarde za prometnicu projektiranu za veće brzine. Uz građevinske radove, kontinuirano se provode i kontrolna ispitivanja tla te geodetske provjere trase.

Na pojedinim dijelovima i dalje traju arheološka istraživanja, što je jedan od razloga faznog napredovanja radova. Sve aktivnosti na gradilištu jasno pokazuju da se projekt razvija u skladu s planiranom dinamikom, uz povremene prilagodbe uvjetovane terenom i dodatnim zahtjevima struke.