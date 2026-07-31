Nakon više od 20 godina gradi se mreža odvodnje u rubnim dijelovima Zagreba, stiže 1.400 novih priključaka

Nakon više od dva desetljeća čekanja, početkom lipnja je započela izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom i Ježdovcu, jednog od najvećih pojedinačnih projekata širenja mreže odvodnje u Zagrebu. Projekt vrijedan 12,8 milijuna eura omogućit će priključenje na sustav javne odvodnje za oko 1.400 kućanstava u tim naseljima.

Projekt obuhvaća izgradnju 31 kilometra kanalizacijske mreže te 10 crpnih stanica. Građevinski radovi krenuli su u ulicama Lučko, Dolenica i Unčanska. U tijeku su radovi u ulicama Rožmanka, Starča, Borovik i Lučki odvojak, a u sklopu projekta, u sljedeće tri godine izgradnja će se provoditi u pojedinačnim etapama, prioritetno u dijelovima naselja s najvećom gustoćom stanovništva.

izgradnja sustava javne odvodnje | foto: Grad Zagreb

Veliko ulaganje

Iz Grada Zagreb ističu kako je ovo jedno od najvećih pojedinačnih ulaganja u širenje mreže odvodnje posljednjih godina, u koju se, prosječno, godišnje ulaže oko šest milijuna eura. Dakle, vrijednost ovog projekta više je nego dvostruko veća od uobičajenog jednogodišnjeg ulaganja.

- Njegovom realizacijom značajno podižemo komunalni standard stanovnika Lučkog i Ježdovca te ispravljamo dugogodišnji infrastrukturni zaostatak ovih naselja, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Završetkom projekta sustav javne odvodnje bit će dostupan svim stanovnicima Lučkog te za oko 95 posto stanovnika Ježdovca. S obzirom na nastavak urbanizacije Ježdovca, preostali dio naselja koji nije obuhvaćen ovim projektom bit će uključen u buduće projekte razvoja mreže odvodnje.

Priključivanje objekata etapno

Rečeno je i da je do sada Vodoopskrba i odvodnja zaprimila oko 900 zahtjeva za priključenje. Oni koji zahtjev nisu podnijeli mogu to učiniti uz potrebnu dokumentaciju, sukladno uputama.

- Pozivamo stanovnike Lučkog i Ježdovca koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine na vrijeme kako bi se mogli priključiti odmah po završetku radova u svojoj ulici, poručio je predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga, Ivan Novaković.