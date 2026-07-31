Nakon više od 20 godina gradi se mreža odvodnje u rubnim dijelovima Zagreba, stiže 1.400 novih priključaka

Završetkom projekta sustav javne odvodnje bit će dostupan svim stanovnicima Lučkog te za oko 95 posto stanovnika Ježdovca.
Nakon više od dva desetljeća čekanja, početkom lipnja je započela izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom i Ježdovcu, jednog od najvećih pojedinačnih projekata širenja mreže odvodnje u Zagrebu. Projekt vrijedan 12,8 milijuna eura omogućit će priključenje na sustav javne odvodnje za oko 1.400 kućanstava u tim naseljima.
Projekt obuhvaća izgradnju 31 kilometra kanalizacijske mreže te 10 crpnih stanica. Građevinski radovi krenuli su u ulicama Lučko, Dolenica i Unčanska. U tijeku su radovi u ulicama Rožmanka, Starča, Borovik i Lučki odvojak, a u sklopu projekta, u sljedeće tri godine izgradnja će se provoditi u pojedinačnim etapama, prioritetno u dijelovima naselja s najvećom gustoćom stanovništva.
Veliko ulaganje
Iz Grada Zagreb ističu kako je ovo jedno od najvećih pojedinačnih ulaganja u širenje mreže odvodnje posljednjih godina, u koju se, prosječno, godišnje ulaže oko šest milijuna eura. Dakle, vrijednost ovog projekta više je nego dvostruko veća od uobičajenog jednogodišnjeg ulaganja.
- Njegovom realizacijom značajno podižemo komunalni standard stanovnika Lučkog i Ježdovca te ispravljamo dugogodišnji infrastrukturni zaostatak ovih naselja, rekao je gradonačelnik Tomašević.
Završetkom projekta sustav javne odvodnje bit će dostupan svim stanovnicima Lučkog te za oko 95 posto stanovnika Ježdovca. S obzirom na nastavak urbanizacije Ježdovca, preostali dio naselja koji nije obuhvaćen ovim projektom bit će uključen u buduće projekte razvoja mreže odvodnje.
Rečeno je i da je do sada Vodoopskrba i odvodnja zaprimila oko 900 zahtjeva za priključenje. Oni koji zahtjev nisu podnijeli mogu to učiniti uz potrebnu dokumentaciju, sukladno uputama.
- Pozivamo stanovnike Lučkog i Ježdovca koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine na vrijeme kako bi se mogli priključiti odmah po završetku radova u svojoj ulici, poručio je predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga, Ivan Novaković.
Podsjetimo, Grad Zagreb je u svibnju 2024. godine donio odluku o financiranju pražnjenja sabirnih jama za stanovnike koji još nisu priključeni na sustav javne odvodnje. Cilj ove mjere bio je ukloniti dugogodišnju nepravdu prema građanima koji, zbog neizgrađene infrastrukture, nisu imali mogućnost priključenja na sustav odvodnje, a troškove pražnjenja sabirnih jama do tada su snosili iz vlastitih sredstava.