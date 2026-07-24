Tramvaji u Zagrebu ne voze zbog ovih radova: Evo koliko Grad troši na novu opremu

Grad Zagreb trenutno obnavlja jednu od najstarijih trasa tramvajskih pruga u gradu - tračnice na Zvonimirovoj, na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela. Uz te, pokrenuti su i radovi na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve, na istoj trasi. Budući da su radovi u tijeku, možda za to aktivno gradilište, ili pak za neko koje se tek treba otvoriti Grad naručuje nove armiranobetonske ploče i elemente za tramvajske pruge u vrijednosti od oko 100 tisuća eura. Ponude će se primati do 12. kolovoza.

Novi materijali za dotrajale tračnice

Zagreb je otvorio novu nabavu koja se odnosi na modernizaciju tramvajske mreže. Predmet nabave ovog puta su betonske ploče koje se koriste kao pokrovne ploče za zatvaranje tramvajskog kolosijeka, a pojedinačni komadi nabavljaju se kao oprema za obnovu dionica tramvajskih pruga u Zagrebu, pojašnjeno je u Tehničkom opisu. Tim dijelovima namjerava se zamijeniti uništene, oštećene ili dotrajale ploče i elemente, koji su izgubili kvalitetu zbog intenzivnog korištenja i utjecaja vremenskih prilika.

- Armirano betonske ploče trebaju biti izrađene tako da je omogućena jednostavna demontaža i montaža u tramvajski kolosijek bez korištenja posebnih uređaja i strojeva. Na gornjoj površini armirano betonskih pokrivnih ploča treba izvesti 2 otvora u koje se pri demontaži ili montaži, umetanjem takozvanog 'T ključa' (dimenzija Ø 12 *55 mm) u otvor betonskog elementa, montira ili demontira navedeni element, traži se.

Točno propisani dimenzije i količina

Nadalje, otvori moraju biti dimenzija za mogućnost zatvaranja plastičnim poklopcem prema zadanom Nacrtu br. 20724 - AB ploča čep, a koji služi za zaštitu otvora na ploči od degradacije uslijed prolaza vozila i koji ne dopušta začepljenje otvora ploče. Uz to, armirano betonske ploče trebaju biti izrađene sukladno 'Statičkom proračunu ploča ispune tramvajskih kolosijeka na opterećenje realnim prometom', kako je navedeno u pripadajućem prilogu i nacrtu.

Ploče armirane polipropilenskim vlaknima trebaju biti izrađene sukladno 'Tehničkim karakteristikama pokrovnih AB ploča armirano makro-sintetičkim i polipropilenskim vlaknima koje zatvaraju tramvajski kolosijek', opet u skladu s prilogom, nalaže naručitelj. Graničnici, to jest prešani betonski elementi koristit će se za ispunu graničnog područja između tramvajskog kolosijeka, odnosno ploča ispune i cestovne površine, dalje piše.

- Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, uz uvjet da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave, navedeno je u dijelu opisa koji se odnosi na količinu nabave.

Radovi još par tjedana

Napomenimo, nakon završetka radova na tramvajskoj pruzi na dionici u Ulici kneza Branimira, krenula je obnova tračnica u Zvonimirovoj. Kako smo pisali, modernizacija tramvajske mreže u ulici Ribnjak i sada u Zvonimirovoj radovi su na nekima od najstarijih trasa kojima je u Zagrebu prolazio tramvaj. Posljednji puta, ove pruge bile su obnavljane prije više desetljeća - prva 1996., a druga je dijelom popravljana 1998. te 2005. godine, kako smo pisali.

Za nove radove odabrani su zajednica ponuditelja P.G.P., s partnerima Sitolor, OLM infra i Geograd, odnosno OLM infra koji rade na raskrižju. Tramvaji Šubićevom i Zvonimirovom trenutno ne prolaze, već ih mijenja autobusna linija 602, a gradilište bi se trebalo zatvoriti polovicom kolovoza, kada se očekuje i normalizacija javnog prijevoza.