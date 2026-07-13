Otvara se važno gradilište na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve: Cijelo ljeto vožnja po posebnoj regulaciji

Nakon otvaranja gradilišta za modernizaciju tramvajske pruge u Zvonimirovoj, sutra kreću novi radovi. Uvodi se i posebna prometna regulacija.

Zagreb se hvata u koštac sa zastarjelim tramvajskim tračnicama na još jednom mjestu. Dok je potrebno obnoviti tramvajsku infrastrukturu, otvaranje gradilišta znači obustavu tramvajskog prometa na još jednoj važnoj trasi u gradu. Nakon početka obnove pruge u Ulici kneza Zvonimira, kreću i radovi na raskrižju Zvonimirove i Ulice Pavla Šubića, koji će trajati do polovice kolovoza.

Zatvaranje nove trase

Polovicom lipnja krenula je obnova pruge u Ulici kralja Zvonimira, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove. Riječ je o obnovi jednog od najstarijih dijelova tramvajske infrastrukture u Zagrebu, a za vrijeme trajanja radova, na ovoj trasi tramvaje privremeno mijenja linija 602, koja prometuje između Borongaja i Trga žrtava.

Najzahtjevniji dio ipak je na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve, gdje radovi kreću 14. srpnja, a završavaju okvirno mjesec dana kasnije. Na ovom, jednom od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu, kao i na ostatku trase, obnavljat će se jedan od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže, a radovi će trajati do polovice kolovoza. Iz grada otkrivaju da je vrijednost investicije 1,1 milijun eura, te ističu da će se modernizacijom povećati sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa.

Prometovat će se obilazno | foto: Grad Zagreb

Odrazit će se na javni prijevoz

Kako smo već pisali, radove na dionici pruge u Zvonimirovoj izvodi zajednica ponuditelja koju predvodi tvrtka P.G.P., s partnerima Sitolor, OLM infra i Geograd. Raskrižje obnavlja zajednica ponuditelja, predvođena tvrtkom OLM infra.

Do 15. kolovoza, obnavljat će se dotrajala kolosiječna konstrukcija i tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže. Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa, napominju iz Grada Zagreba. Zbog toga, promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj prometnoj regulaciji.

- Radovi će privremeno utjecati i na organizaciju javnog gradskog prijevoza. Od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 prometovat će izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma-Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom izvođenja radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove ulice na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa, stoji na stranicama Grada, uz napomenu da se više detalja poprati na mrežnim stranicama ZET-a.

Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, rekonstrukcija raskrižja dio je šireg ciklusa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim se postupno moderniziraju najopterećeniji dijelovi mreže koja će građanima služiti dugi niz godina, dodaju iz Zagreba.