Novosti Bez tramvaja na još jednoj pruzi u Zagrebu: Kolosijek nije obnovljen 30 godina, podloga je 'za ništa'

Bez tramvaja na još jednoj pruzi u Zagrebu: Kolosijek nije obnovljen 30 godina, podloga je 'za ništa'

Nina Šantek
Nina Šantek

30. lipanj 2026.

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Bez tramvaja na još jednoj pruzi u Zagrebu: Kolosijek nije obnovljen 30 godina, podloga je 'za ništa'

ZET | foto: Pexels

Zagrebački tramvajski kolosijek velikim dijelom je dotrajao. Na Zvonimirovoj je krenula obnova tračnica zbog čega autobus mijenja tramvaj.

Nakon što je završilo 'iskopavanje' zbog modernizacije tramvajske pruge na Branimirovoj, radovi su odmah nastavili - u Ulici kralja Zvonimira. Izvode se u dvije dionice, prva je od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, druga raskrižje Zvonimirove i Šubićeve. Do Borongaja sada voze autobusi, a nakon otvaranja gradilišta u javnoj nabavi se pojavljuje obavijest o dodjeli ugovora odabranoj zajednici s kojom je Grad Zagreb prethodno sklopio okvirni sporazum.

Tramvaj neće voziti preko ljeta

Radovi su već krenuli pa tramvaj Zvonimirovom ne vozi, a autobusna linija 602 koja privremeno vozi između terminala Borongaj i Trga žrtava fašizma dobila je svoja 'žuta' stajališta duž prometnice. Ipak, u javnoj nabavi tek sad zatičemo informacije o dodjeli ugovora za dvije dionice koje će se modernizirati naredna tri mjeseca.

Otprije znamo da je sa zajednicom ponuditelja P.G.P., Sitolor, OLM infra te Geograd za radove modernizacije pruge u Zagrebu u travnju 2025. godine sklopljen okvirni sporazum u trajanju od dvije godine. U tom razdoblju, odabrani izvođač trebao je pristupiti modernizaciji odabranih pruga, što je bilo moguće tek po završetku uređenja pruge u Ulici kneza Branimira, na trasi od Draškovićeve do Ulice Pavla Šubića. Obavijest o dodjeli ugovora za radove koji će okvirno trajati do kraja ljeta netom je osvanula u javnoj nabavi. 

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Najstariji dio tramvajske mreže

Napominjemo, još na proljeće prošle godine, sa zajednicom ponuditelja sklopljena su dva sporazuma, u vrijednosti od 2,2 i 1,1 milijun eura, za radove na dvije dionice pruge. U prvom slučaju, uređuje se trasa između Trga žrtava fašizma te Ulice Vjekoslava Heinzela, a u drugom slučaju, modernizira se pružno raskrižje Zvonimirove i Šubićeve. 

Prošlog travnja znalo se da će se obnavljati i ovaj opasno dotrajali kolosijek. Pruga u Zvonimirovoj, tada smo pisali, zapravo je najstariji dio zagrebačke tramvajske mreže. 

- Modernizacija tramvajske pruge na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice izvode se radi zamjene dotrajalog tramvajskog kolosijeka u svrhu podizanja kvalitete i sigurnosti tramvajskog prometa u gradu Zagrebu, stoji u projektnoj dokumentaciji.

Do Borongaja vozi tramvaj 17 | foto: David Mandić, bauštela.hr

Godinama nije bilo obnove

Prvim dijelom projekta predviđena je modernizacija tramvajske pruge u dužini od 1.848 metara tramvajske mreže od Trga žrtava fašizma do Heinzelove. S druge strane, zasebna dokumentacija opisuje radove na raskrižju koje je dio trase. Svaka od dvije dionice koju će zahvatiti radovi ima svoje probleme, no u suštini u oba slučaja materijal je zastario, budući da kolosijek nije obnavljan niz godina.

U prvom slučaju, na trasi od skoro dva kilometra, posljednji veliki popravak izveden je 1991. godine internom dokumentacijom za održavanje tramvajske pruge. U to vrijeme na prijelazima i uz stajališta izvedena je betonska podloga, a tračnica pričvršćena jednostruko elastičnim sistemom, te je kolosijek vraćen na podlogu od tucanika.

A iako su na manjem dijelu dionice izvedeni popravci 1998. i 2005. godine, 30 godina eksploatacije nakon posljednjeg većeg popravka neminovno je dovelo prugu u vrlo loše stanje. Što, između ostalog, pokazuje činjenica da je kvalitetna ugradnja novih tračnica na dotrajaloj tucaničkoj podlozi trenutno nemoguća misija.

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Istrošeni materijal

Isto vrijedi i za raskrižje Šubićeve i Zvonimirove. Na dijelu predviđenom za modernizaciju istrošile su se tračnice i skretnice, koje treba zamijeniti za optimizaciju kretanja vozila i za veću sigurnost kretanja vozila. 

Strategijom razvoja kolosijeka u gradu Zagrebu predviđeno je da se svi kolosijeci na obje predmetne dionice zamijene sa kolosijecima na nosivoj armiranobetonskoj ploči, kao i da se tramvajske tračnice pričvrste za podlogu s jednostruko ili dvostruko elastičnim pričvrsnim priborom. Isto, naravno, vrijedi i u nova dva projekta.

Tako da će se na dijelovima gdje se kolosijek nalazi na tucaničkoj podlozi, nakon demontaže kolosiječne ispune ukloniti tračnice s poprečnim spojnicama da bi ih se odvelo u tramvajsko spremište Dubrava.

Isto tako, na dijelu gdje se kolosijek nalazi na postojećoj nosivoj AB ploči, nakon demontaže, uklonit će se postojeći pričvrsni pribor, demonrtirati i odvesti tračnice u spremište Dubrava i uklonici da bi se naknadno mogla izvršiti kvalitetna ugradnja novih tračnica, pisali smo o radovima još u travnju.

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