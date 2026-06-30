Bez tramvaja na još jednoj pruzi u Zagrebu: Kolosijek nije obnovljen 30 godina, podloga je 'za ništa'

Nakon što je završilo 'iskopavanje' zbog modernizacije tramvajske pruge na Branimirovoj, radovi su odmah nastavili - u Ulici kralja Zvonimira. Izvode se u dvije dionice, prva je od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, druga raskrižje Zvonimirove i Šubićeve. Do Borongaja sada voze autobusi, a nakon otvaranja gradilišta u javnoj nabavi se pojavljuje obavijest o dodjeli ugovora odabranoj zajednici s kojom je Grad Zagreb prethodno sklopio okvirni sporazum.

Tramvaj neće voziti preko ljeta

Radovi su već krenuli pa tramvaj Zvonimirovom ne vozi, a autobusna linija 602 koja privremeno vozi između terminala Borongaj i Trga žrtava fašizma dobila je svoja 'žuta' stajališta duž prometnice. Ipak, u javnoj nabavi tek sad zatičemo informacije o dodjeli ugovora za dvije dionice koje će se modernizirati naredna tri mjeseca.

Otprije znamo da je sa zajednicom ponuditelja P.G.P., Sitolor, OLM infra te Geograd za radove modernizacije pruge u Zagrebu u travnju 2025. godine sklopljen okvirni sporazum u trajanju od dvije godine. U tom razdoblju, odabrani izvođač trebao je pristupiti modernizaciji odabranih pruga, što je bilo moguće tek po završetku uređenja pruge u Ulici kneza Branimira, na trasi od Draškovićeve do Ulice Pavla Šubića. Obavijest o dodjeli ugovora za radove koji će okvirno trajati do kraja ljeta netom je osvanula u javnoj nabavi.

Najstariji dio tramvajske mreže

Napominjemo, još na proljeće prošle godine, sa zajednicom ponuditelja sklopljena su dva sporazuma, u vrijednosti od 2,2 i 1,1 milijun eura, za radove na dvije dionice pruge. U prvom slučaju, uređuje se trasa između Trga žrtava fašizma te Ulice Vjekoslava Heinzela, a u drugom slučaju, modernizira se pružno raskrižje Zvonimirove i Šubićeve.

Prošlog travnja znalo se da će se obnavljati i ovaj opasno dotrajali kolosijek. Pruga u Zvonimirovoj, tada smo pisali, zapravo je najstariji dio zagrebačke tramvajske mreže.

- Modernizacija tramvajske pruge na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice izvode se radi zamjene dotrajalog tramvajskog kolosijeka u svrhu podizanja kvalitete i sigurnosti tramvajskog prometa u gradu Zagrebu, stoji u projektnoj dokumentaciji. Do Borongaja vozi tramvaj 17 | foto: David Mandić, bauštela.hr

Godinama nije bilo obnove

Prvim dijelom projekta predviđena je modernizacija tramvajske pruge u dužini od 1.848 metara tramvajske mreže od Trga žrtava fašizma do Heinzelove. S druge strane, zasebna dokumentacija opisuje radove na raskrižju koje je dio trase. Svaka od dvije dionice koju će zahvatiti radovi ima svoje probleme, no u suštini u oba slučaja materijal je zastario, budući da kolosijek nije obnavljan niz godina.

U prvom slučaju, na trasi od skoro dva kilometra, posljednji veliki popravak izveden je 1991. godine internom dokumentacijom za održavanje tramvajske pruge. U to vrijeme na prijelazima i uz stajališta izvedena je betonska podloga, a tračnica pričvršćena jednostruko elastičnim sistemom, te je kolosijek vraćen na podlogu od tucanika.

A iako su na manjem dijelu dionice izvedeni popravci 1998. i 2005. godine, 30 godina eksploatacije nakon posljednjeg većeg popravka neminovno je dovelo prugu u vrlo loše stanje. Što, između ostalog, pokazuje činjenica da je kvalitetna ugradnja novih tračnica na dotrajaloj tucaničkoj podlozi trenutno nemoguća misija.

Istrošeni materijal

Isto vrijedi i za raskrižje Šubićeve i Zvonimirove. Na dijelu predviđenom za modernizaciju istrošile su se tračnice i skretnice, koje treba zamijeniti za optimizaciju kretanja vozila i za veću sigurnost kretanja vozila.

Strategijom razvoja kolosijeka u gradu Zagrebu predviđeno je da se svi kolosijeci na obje predmetne dionice zamijene sa kolosijecima na nosivoj armiranobetonskoj ploči, kao i da se tramvajske tračnice pričvrste za podlogu s jednostruko ili dvostruko elastičnim pričvrsnim priborom. Isto, naravno, vrijedi i u nova dva projekta.

Tako da će se na dijelovima gdje se kolosijek nalazi na tucaničkoj podlozi, nakon demontaže kolosiječne ispune ukloniti tračnice s poprečnim spojnicama da bi ih se odvelo u tramvajsko spremište Dubrava.

Isto tako, na dijelu gdje se kolosijek nalazi na postojećoj nosivoj AB ploči, nakon demontaže, uklonit će se postojeći pričvrsni pribor, demonrtirati i odvesti tračnice u spremište Dubrava i uklonici da bi se naknadno mogla izvršiti kvalitetna ugradnja novih tračnica, pisali smo o radovima još u travnju.