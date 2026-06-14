Iz ZET-a nam otkrili: Od 9 milijuna eura za obnovu uspinjače, pola je otišlo na opremu iz Švicarske i Austrije

Obnova najkraće uspinjače na svijetu izazvala je brojne polemike zbog cijene, a ZET sada objašnjava što je plaćeno.

Legendarna zagrebačka uspinjača, koja više od stoljeća povezuje Tomićevu ulicu i Strossmayerovo šetalište, krajem svibnja ponovno je puštena u promet nakon velike sanacije vrijedne 9,1 milijun eura.

O cijeni obnove vodilo se mnogo polemika. Velik dio javnosti pitao se zašto su radovi na tako kratkoj trasi stajali toliko puno, s obzirom na to da je riječ o najkraćoj uspinjači na svijetu - 66 metara tračnica i vožnji koja traje oko jedne minute. Upravo zato upitali smo ZET i Grad Zagreb zbog čega je obnova bila toliko skupa. Zatražili smo i troškovnik kako bismo detaljnije vidjeli pojedine stavke, no njega, nažalost, nismo dobili.

Zašto je cijena obnove bila toliko visoka?

Kako su nam naveli iz ZET-a, uspinjača je jedinstveno prijevozno sredstvo koje se nalazi u povijesnoj jezgri Zagreba. Budući da je od posljednje velike obnove prošlo više od 50 godina, bilo je nužno provesti njezinu cjelovitu revitalizaciju, i to uz poštivanje zahtjeva Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

- Projektom su bile obuhvaćene sve faze, počevši od dokumentacije, odnosno izrade idejnog i glavnog projekta, ishođenja posebnih uvjeta, građevinske dozvole, zatim demontaže i zbrinjavanja stare opreme, nabave i montaže nove opreme, izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na postajama i trasi, projektantskog nadzora, obuke djelatnika, održavanje uspinjače itd, rekli su.

Najveći trošak bila je nova oprema

Pitali smo ih i koje su stavke u troškovniku bile najskuplje te što je sve ulazilo u ukupnu cijenu obnove. Iz ZET-a su nam naveli da je uspinjača specifično prijevozno sredstvo, a zbog izvedbe kabina praktički i unikatna.

- Proizvodnjom i održavanjem takvih sustava bavi se tek manji broj specijaliziranih inozemnih tvrtki. Zato se najveći trošak projekta odnosio na nabavu i montažu nove opreme uspinjače, u vrijednosti od 4,5 milijuna eura. Većina opreme proizvedena je u Švicarskoj i Austriji, pojasnili su.

Oprema uključuje nove kabine, koje su morale biti replike prethodnih, ali modernizirane klimatizacijom, grijanjem, videonadzorom i komunikacijskim sustavom. Ugrađeni su i novi pogon, koji bi trebao osigurati pouzdaniji rad i smanjiti troškove održavanja, nove tračnice te novi upravljački sustav.

- Svakako bismo istaknuli kako je projekt s 5 milijuna eura sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., a preostali iznos od 4 milijuna eura financiran je iz proračuna Grada Zagrebam rekli su. Obnovljena zagrebačka uspinjača | Foto: Grad Zagreb

Obnovljeni pogon, vijadukt i obje postaje

Cjelovitom obnovom očuvan je izvorni vanjski izgled i građevna konstrukcija uspinjače, u skladu s njezinim statusom zaštićenog kulturnog dobra. Istodobno su modernizirani ključni sustavi kako bi se povećali sigurnost, udobnost i dostupnost za putnike.

Radovi su obuhvatili gotovo sve ključne dijelove sustava - od pogonskog mehanizma i vijadukta do donje i gornje postaje. Modernizirana je i infrastruktura kako bi se smanjili operativni troškovi i troškovi održavanja te osigurao manji utjecaj na okoliš. Kapacitet uspinjače ostao je isti: 28 putnika, od čega je 16 sjedećih i 12 stajaćih mjesta.

Zagrebačka uspinjača službeno je puštena u pogon 8. listopada 1890. godine, dok je s redovitim radom započela 23. travnja 1893. godine. U početku je bila na parni pogon, koji je 1934. zamijenjen električnim. Zbog očuvanog izvornog izgleda i većine tehničkih karakteristika danas je zakonski zaštićena kao spomenik kulture, a njome upravlja Zagrebački električni tramvaj. Radovi na uspinjači | foto: Ramona Ščuric

Zagreb ima još jednu uspinjaču

Iako većina Zagrepčana prvo pomisli na uspinjaču između Donjega i Gornjega grada, u Zagrebu postoji još jedna, manje poznata uspinjača - ona u naselju Ksaver. Riječ je o svojevrsnom dizalu koje povezuje Zvijezdu i Cmrok, smještenom uz kaskadno uređeno stubište.

Ta uspinjača ima četiri stanice, odnosno zaustavlja se na svakoj od četiri etaže. Tijekom rekonstrukcije obnovljene su stepenice, uređeni okolni zidovi i ograde, sanirane kulir-obloge, servisirana javna rasvjeta te zamijenjeni oštećeni stupovi.