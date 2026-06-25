Zaokret od 180 u zagrebačkom prometu: 'Više od pola vozača krši ovo pravilo'

Zagrebački promet vjerojatno je najopterećeniji u Hrvatskoj s okvirno 480 tisuća registriranih vozila. Za određene dijelove grada, sve veći broj automobila na cestama nedvojbeno znači veće gužve, a nekada se čini da toj pojavi nema lijeka.

No, poštivanje jednog pravila vozačima bi moglo donijeti ozbiljno olakšanje. Radi se o vožnji u skladu s pravilom žutih traka, čime bi se ubrzao javni promet, a samim time i porasla želja sudionika u prometu za korištenjem te vrste prijevoza, pokazuju nedavno završena prometna studija, ali i anketno ispitivanje.

Sve više automobila na cestama

Iz godine u godinu, broj registriranih vozila u Zagrebu je u porastu. U odnosu na 2020., kada se govorilo o 413 tisuća vozila, broj registracija je do kraja 2024. godine porastao na 479.955 vozila. Ta brojka sada je sigurno i veća, a naravno, najveći dio 'otpada' na osobne automobile.

Iako se Grad Zagreb oslanja na javni prijevoz, kako na tramvaje tako i na autobuse, čini se - ta vrsta prometa građanima ipak još uvijek nije dovoljno privlačna da bi ih spriječila u kupnji vlastitih vozila. Ili ako ih imaju, potaknula da u automobil ne ulaze na dnevnoj bazi.

Zašto? Govorilo se u neusklađenom voznom redu, manjku vozača, kao i o nedostatku prometnih pravaca dok su stari preopterećeni. Sve navedeno nisu problemi koje se rješava 'preko noći'. No, novija studija Fakulteta prometnih znanosti i tvrtke Ernst&Young ponudila je nadu da postoji praktičnije i brže rješenje - žute trake. Točnije njihovo pravilno korištenje i proširenje te mreže.

ZET autobus | Foto: ZET

Kako ubrzati javni prijevoz

Fakultet i konzultantska tvrtka krajem 2025. zaključili su studiju koja je pokazala da je ključni problem javnog prijevoza nedostatak prioriteta za tramvaje i autobuse, piše Anton Tipura za jutarnji.hr. Zbog čestog kršenja pravila na žutim trakama, miješanja tramvajskog i automobilskog prometa te neadekvatne organizacije raskrižja, javni prijevoz postaje spor, nepredvidiv i manje privlačan građanima, pokazali su rezultati studije.

Studija naglašava da prometnu učinkovitost treba promatrati kroz broj prevezenih putnika, a ne broj vozila. Budući da se u osobnom automobilu prosječno vozi 1,3 osobe, a u tramvaju više od stotinu, prioritet bi trebao biti ubrzavanje javnog prijevoza. Time bi se dugoročno dio vozača prebacio iz automobila u tramvaje i autobuse, što bi smanjilo gužve na gradskim cestama. Među ključnim rješenjima koja nude su proširenje mreže žutih traka, ali i kažnjavanje vozača koji ih koriste.

Anketa u skladu s rezultatima studije

Nadovezujući se na rezultate studije, predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a), Marko Bogdanović, iznio je nalaze istraživanja javnog mnijenja koje su 2025. godine ZET i Grad Zagreb proveli na temu gradskog javnog prijevoza.

Radi se o reprezentativnom anketnom istraživanju, provedenom na 929 ispitanika u Zagrebu, u kojem je kroz niz pitanja postignut puno dublji uvid u navike Zagrepčana s obzirom na korištenje javnog prijevoza. No, najvažniji cilj istraživanja bio je saznati kojim aktivnostima potaknuti Zagrepčane na češće korištenje javnog prijevoza, javljaju iz Grada.

- Najvažniji rezultat provedenog istraživanja je da bi Zagrepčani više koristili javni prijevoz kada bi bio učestaliji, pouzdaniji i brži. Tako čak 85 posto građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potakao na češće korištenje javnog prijevoza, 83 posto građana ističe da bi ih na češće korištenje javnog prijevoza potakla pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82% ističe češće polaske kao poticaj za korištenje javnog prijevoza, o rezultatima je rekao Bogdanović. Od 25. lipnja 2026. na Savskoj i fizičke prepreke | foto: Unsplash

Veći broj polazaka s istim resursima

Žuta traka na Savskoj postoji 45 godina, napomenuo je na konferenciji za medije na temu žutih traka gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević. Tada je donesena odluka da se tramvajski promet odvoji od automobilskog da bi bio brži te kako bi ga što više ljudi koristilo.

- Nažalost, svi smo svjedoci, a vidi se i u studiji da se što više krše pravila žutih traka. Konkretno, studija koju smo naručili u jutarnjem 'rush houru' na pojedinim dionicama u Savskoj bilo 50 posto prekršitelja. Svaki drugi automobil ulazi u tramvajski koridor što usporava prijevoz, dodao je gradonačelnik.

Zbog toga, Grad Zagreb se odlučio na izvanredne mjere. Smatraju da i fizički treba zaštititi žutu traku. Dužinom cijele Savske ceste, s obje strane postavlja se fizički separator. Očekuje se znatno brži javni promet i, posljedično, 'podebljanje' voznog reda.

- Na Bukovačkoj smo odvajanjem autobusu uspjeli uštedjeti toliko vremena - toliko brže je napravio krug - da smo mogli izmijeniti vozni red na način da imamo dodatan polazak. Sa istim brojem vozača i autobusa, uspjeli smo dobiti dodatan polazak i isto to želimo napraviti na Horvaćanskoj. Ako tramvaj dobije dodatnih 15 minuta u svom cijelom ciklusu, moći ćemo ubaciti dodatne polaske, što je kao da smo nabavili dodatne tramvaje. Sve koristimo kako bismo maksimalno iskoristili postojeće resurse, istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet i civilnu zaštitu, Andro Pavuna.