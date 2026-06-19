Tko sve ima pravo na gradsku vodu? Dio Zagreba očito još uvijek ne: 'Svakog ljeta vodimo borbe'

U 2026. dio Zagreba ne može se osloniti na gradsku vodoopskrbu jer infrastruktura nije provedena. 'Bore' se s lokalnim vodovodom i čekaju.

Kreće ljeto, a nekim dijelovima Zagreba nije svejedno. Jer, i u 21. stoljeću, sva naselja još uvijek nisu priključena na gradski 'vodovod'. Zagrebački holding na naš upit navodi da, dok je na javni sustav vodoopskrbe u Zagrebu priključeno oko 98 posto grada, priključenost na javni sustav odvodnje je na oko 91 posto.

Zone bez priključaka ili s djelomičnom priključenosti nalaze se na području gradskih četvrti Novi Zagreb-Zapad, Brezovica te Sesvete. Jedan od mjesnih odbora unutar Gradske četvrti Sesvete koji će se i ovog ljeta možda morat osloniti na vodu u cisternama je Kašina, u kojoj smo o ovom problemu razgovarali s članicama Vijeća mjesnog odbora.

Strah od nove 'suše'

Još jedno ljeto bez odgovarajućeg pritiska vode, a na nekim adresama i bez kapi vode u sudoperu ili umivaoniku za umiti se, oprati zube ili skuhati. To je realna mogućnost za stanovnike Kašine, koji su se s istim problemom borili i prošlog ljeta i to na više od 30 adresa.

- Prošlo ljeto smo imali situaciju da je odvojak s 32 kućanstva mjesec i pol dana u kontinuitetu bio bez vode. Ondje stanuju stariji i obitelji s bebama i s malom djecom. Naravno, veći problem bio je kod viših dijelova naselja do kojih pumpe nisu 'izgurale' vodu, priča nam predsjednica VMO-a Kašina, Elizabeta Kralj Kovačić s kojom sjedimo prije početka sjednice Vijeća Mjesnog odbora.

S nama su i dvije članice, Marija Babić i Ankica Ležaić, koje potvrđuju da su se u tom dugom i vrućem periodu kućanstva koja nisu imala vodu oslanjala na dovoz cisterni Vodoopskrbe i odvodnje (ViO). Ipak, ističu, vodom iz cisterne ne može se prati rublje ili se otuširati. A tu vodu mnogima nije bilo ugodno koristiti ni za piće.

- Ljudi su zbog toga u grad i kod prijatelja i poznanika nosili košare s odjećom, išli se tuširati. I tako cijelo ljeto, pričaju nam članice mjesnog odbora.

Borba od lipnja do rujna

Najstarija, Ankica, koja stanuje blizu glavne ceste objašnjava da vodovod na tom dijelu jest proveden. No, Kralj Kovačić ističe kako jednostavno ne bi bilo fer da se priključi samo dio naselja - zbog cijene i niza drugih problema.

- Cijena je različita te se za lokalni vodovod plaća oko tri puta manje. S druge strane, imamo informaciju da dok zadnji stambeni objekt u mjestu nema provedenu vodovodnu infrastrukturu Grada Zagreba se nismo dužni priključivati. Iako, dužnost i potrebe usko su povezane, jer svako ljeto od lipnja do rujna vodimo borbe, govori predsjednica VMO-a. Ulaz u Mjesni odbor (i Ambulantu) | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Sustav iz sedamdesetih dugo je služio

Stoga većina mještana priključke nema. Glavnim putem kroz Kašinu, ali posebno u višim ulicama gdje se ni ne mogu priključiti, stanovnici se oslanjaju na lokalni vodovod izgrađen prije otprilike pola stoljeća, u sedamdesetim godinama.

- Svojim radom i sredstvima izgradili su ga mještani. Voda je stizala iz izvora iz Planine Gornje, a zatim su u 'gornjem' dijelu Kašine izgrađeni bunari. Jedan iza Vatrogasnog društva, i jedan nešto više. Kasnije, još jedan bunar na struju izgrađen je u donjoj Kašini. Tako smo se pokrili, a kada se Planina odvojila, vodu smo nastavili crpiti iz svojih bunara, priča nam Ankica Ležaić.

Sustav transparentan i potreban, ali ne i 'legalan'

Ovaj sustav mještane je dugo dobro služio, no kako s vremenom kako cijevi zastarijevaju, mjesto se širi, a troškovi su nekada na knap - funkcionalnost postaje upitna. Uz to, ne može zaboraviti da je sve skupa ipak onkraj zakona.

- Plaća se jednoj gospođi u mjestu koja vodi restoran. Tuda ljudi prolaze i mogu ju uvijek naći. Ona izda potvrdu da je voda plaćena, te vodi tablice. Dokumentacija postoji, ali iako je sustav transparentan i dalje nije 'legalan', gradski. Imamo jako puno mještana koji vodu ne plaćaju jer su ljudi itekako svjesni da im za to nitko ništa ne može, napominje predsjednica Vijeća mjesnog odbora.

'U problemu smo kad ima više kvarova'

A plaćanje za ovu infrastrukturu koju koriste svi, ali ju plaćaju samo neki nužno je upravo zbog stare infrastrukture. Osim kvarova, koji su česti, treba plaćati i struju da bi se vodovod mogao koristiti.

- Sredstava zasad nije manjkalo, ali kad su veći izdaci imamo problem. Tada moramo moliti preko društvenih mreža, te preko obavijesti na stupovima i na mjesnom odboru. Kod bilo kakvih problema prvi smo na udaru, iako imamo saznanja da je Gradska četvrt Sesvete imenovala ljude koji koordiniraju lokalni vodovod. Taj dokument, koliko god puta molile ipak nismo dobile na uvid, što ne čudi jer je na kraju sve na dobrovoljnoj bazi, objašnjava Kralj Kovačić.

Sve 'drže' tri dobrovoljca

Objašnjava da o vodovodu brinu tri osobe. Jedan čovjek otklanja kvarove i općenito brine o tehničkim detaljima. No, taj gospodin već je zagazio u sedamdesete i neće zauvijek moći obavljati ovaj posao. Druga osoba je spomenuta gospođa kod koje se plaća, a postoji i gospodin koji preko vlastitog računa podmiruje troškove struje. U slučaju nedostatka sredstava u 'kasi' mjesnog odbora, ovrha za neplaćenu struju stigla bi upravo njemu.

U isto vrijeme, kvarova je sve više, a problem je i što kod svakog kvara treba iskopati dio dvorišta ili livade - u brojnim slučajevima isparcelizirane, a na tuđemu dvorištu ne možete kopati.

- Radilo se kako se u tom trenutku moglo, a kako su se promijenile međe parcela sad ima svega. Upravo imamo kvar na broju 26, gdje bi se za popravak trebalo iskopati trideset metara privatne parcele, a svaki kvar naravno pokriva se o trošku korisnika, priča Kralj Kovačić. Stara cisterna za vodu | foto: Ilustracija, Unsplash

Kašina nije jedina

Za sve dosad navedeno, Kašina nije izoliran slučaj. Na 46 mjesnih odbora, šest lokalnih vodovoda je samo u okolici Kašine. Svaki od njih funkcionira na isti ili sličan način, tako da su svugdje i podjednaki problemi.

Još jedan dosad nespomenut je nesukladnan nalaz vode. Naime, voda se uzorkuje iako ne pripada gradskom vodovodu.

- Deseti i jedanaesti mjesec kritični su po tom pitanju, jer se tada nakon sušnog perioda voda krene slijevati kroz gomilu suhog i otpalog lišća. Za nesukladan nalaz koji pokazuje prisutnost štetnih tvari ili mikroorganizama zbog čega po tim parametrima nije zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju, rezultat se dobije oko mjesec dana nakon uzorkovanja. Što u međuvremenu? Iako ne znači da smo se svi 'potrovali' takvom vodom, u susjednom selu Blaguši, prošle godine nalaz je na primjer otkrio prisutnost velike količine E. Coli u vodi, kaže predsjednica Vijeća mjesnog odbora.

Za imunodeficijentne, onkološke pacijente ili za malu djecu otkrivene razine bakterije mogu biti vrlo opasne. Mještani se pitaju mogu li očekivati promjenu i kada.

Tema i na sjednici Gradske skupštine

Prošle godine, na sjednici Gradske skupštine u rujnu, SDP-ova zastupnica Snježana Prusec Kovačić gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću uputila je pitanje kada će Kašina dobiti vodovod. Njeno pitanje na skupštini upućeno je nakon ranije opisanog sušnog razdoblja na ljeto 2025. godine, a u svom izlaganju je istaknula da je sustav zastario, dotrajao i nedovoljno kapacitiran za trenutne potrebe. Komentirala je da trenutna situacija ne samo da predstavlja kršenje zakonskih obveza, već i potencijalnu ugrozu zdravlja.

- Za ovaj cjevovod ćemo dostaviti pisani odgovor da vidimo kad je u planu, znači li da je u projektu. Znači, imamo projekt ‘Zagreb’ težak preko 300 milijuna eura, a uskoro će biti raspisan natječaj od strane ministarstva. Mislim čak i ovaj mjesec, te smo se spremni javiti na taj natječaj, odgovorio je tada gradonačelnik.

Najveće ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju

Treba podsjetiti da je u Projekt Zagreb još na proljeće 2024. godine predstavljen kao najveći projekt u povijesti Grada Zagreba. Najavljen je kao generacijski korak u ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju.

Nakon što je projekt u toj godini izgubio mogućnost sufinanciranja EU sredstvima u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, krajem svibnja 2026. ponovno je istaknut kao nadolazeća investicija velike obnove i širenja vodovodne i kanalizacijske mreže u Zagrebu. Kako je naveo gradonačelnik, investicija od preko 400 milijuna eura bit će najveći gradski projekt financiran europskim novcem.

- Projekt Zagreb obuhvaća temeljitu obnovu i širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje, s ciljem povećanja dostupnosti mreže, smanjenja gubitaka vode i pucanja cijevi. Ovim zahvatom ispravlja se i višedesetljetna nepravda prema građanima koji još nemaju pristup osnovnoj komunalnoj infrastrukturi, može se pročitati na stranicama Grada Zagreba. Iz ove informacije može se zaključiti da će se tim projektom riješiti i stanje u Kašini.

'Mreža u Zagrebu se sustavno širi'

K tome, iz Zagrebačkog holdinga ističu da Vodoopskrba i odvodnja (ViO) kao javni isporučitelj vodnih usluga 'sustavno provodi projekte širenja mreže u Gradu Zagrebu, s ciljem osiguravanja komunalne usluge svim stanovnicima grada'. U širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje u Gradu Zagrebu ulaže se na godišnjoj razini, a riječ je o višegodišnjim projektima definiranim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2026. do 2029. godine.

U okviru Projekta Zagreb, kako navode, prioritetne zone su Novi Zagreb-Zapad, Sesvete i Brezovica gdje gradska infrastruktura nije (u cijelosti) provedena.

- U njima, kao značajan iskorak u pogledu priključenja na javnu vodoopskrbu ističemo aktualni projekt u Sesvetama, gdje su 15. svibnja 2025. godine započeli radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže za naselja Prepuštovec, Vurnovec i Gajec. Ovaj zahvat obuhvaća izgradnju preko 8 kilometara cjevovoda, a ugovorena vrijednost građenja iznosi 3.000.000,00 EUR bez PDV-a, napominju, no po tome na listi prioriteta nema Kašine. Glavna cesta ima proveden gradski vodovod | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

'Lokalni vodovod nitko ne želi preuzeti'

U tom mjesnom odboru pak strpljivo čekaju na svoj red, iako su planove za priljučak i obećanja da će priključke dobiti čuli u više navrata, ali i odgode tih obećanja. Znaju (ili se nadaju) da će infrastrukturu dobiti u svim ulicama, a ne samo u glavnoj, kao i kanalizaciju koja je također neprovedena. No, uz pomicanje rokova ne čudimo se da su entuzijazam oko svega ipak izgubili.

- Radili smo pritisak na ViO da nam kažu kakav je plan izgradnje infrastrukture, no od 2020. pomiču nas konstantno u svom planu. Prvo je bila 2020. pa 2022. pa 2024.. Sada je u planu da cijelo mjesto dobije vodovod tek 2027. godine. Iskreno, ne vjerujem u plan već toliko puta pomaknulo. Zapravo, stalno se nešto prolongira. S druge strane, lokalni vodovod nitko ne želi preuzeti. Na početku smo čak predlagali da ViO preuzme lokalne vodovode pa ćemo plaćati punu cijenu, ali da nam održavaju infrastrukturu. Međutim to sve skupa nije moguće, zaključuje Kralj Kovačić.