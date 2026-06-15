Prometni pravac koji koriste svi na istoku grada od jučer zatvoren za promet, putovat će se naokolo

Zbog degradiranog stanja kreće sanacija glavnog nadvožnjaka u Sesvetama. Neko vrijeme putovat će se po privremenoj regulaciji koja nije idealna.

U nedjelju, 14. lipnja 2026. godine krenuli su radovi na jednoj od glavnih prometnih pravaca u Sesvetama, na nadvožnjaku u Ulici Ljudevita Posavskog. Riječ je o sanaciji i održavanju prometne žile kucavice koju treba obnoviti zbog dotrajalosti. Zbog velike prometne važnosti, preko ljeta kad je promet nešto slabiji radit će se na gornjem ustroju da bi se izbjegle gužbe, a potom će se, nakon početka nove školske godine posao nastaviti u donjem dijelu nadvožnjaka.

Ključna prometna veza na istoku Zagreba

Nadvožnjak predstavlja jednu od ključnih prometnih veza na istoku grada, a gužve već u ponedjeljak (15. lipnja) ujutro pokazale su da alternitavni pravci nisu idealni. Za sav promet ulica će biti zatvorena do 31. kolovoza do 20 sati, te se za to vrijeme koriste obilazni pravci - Slavonska avenija-Savska cesta-Jelkovečka ulica-Bjelovarska ulica-Zagrebačka cesta i obratno te Slavonska avenija-Čulinečka cesta-Resnički gaj II-Resnički gaj I-Čulinečka cesta-Platana ulica-Aleja javora-Ulica kneza Branimira-Zagrebačka cesta i obratno.

Kako bi se izbjegla zagušenja, na stranici regulacije.zagreb.hr predložen je dodatni obilazni pravac - Slavonska avenija-čvor Zagreb istok-čvor Sesvete-Sesvetska cesta-Bjelovarska ulica-Zagrebačka cesta i obratno. Dok ovi pravci sigurno neće biti idealno rješenje, sanaciju nadvožnjaka nije se moglo odgađati, prošli tjedan je poručio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna.

- To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju. Svi koji tu prolaze znaju i vidi se u kakvom je stanju ograda, a vjerujte mi u lošem je stanju i iznutra. To su pokazali elaborati koje smo prezentirali i ne možemo više čekati, rekao je na otvaranju radova na trećoj etapi izgradnje produžene Branimirove ulice, također u Sesvetama. Krenuli radovi na glavnom nadvožnjaku u Sesvetama | foto: Martina Gelenčir (srednja.hr)

Bez prometa za vrijeme praznika

Dodao je kako je za radove izabran završetak školske godine da bi se izbjeglo zatvaranje za promet kad traje škola. Nakon puštanja u promet krajem kolovoza, radovi će se nastaviti, ali na donjoj strani objekta.

- Još mjesecima će se nastaviti rad na donjem ustroju - ispod - budući da je tu u suradnji s HŽ-om potrebno i zatvaranje željezničkog prometa i tako dalje jer se mora gasiti struja, no ono što je svojevrsni benefit je da ćemo iskoristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu. Znači, bit će dvije trake za lijevo skretanje s nadvožnjaka na Zagrebačku cestu. To će jako povećati protočnost spuštanja s nadvožnjaka, a samim time povećat će se mogućnost skretanja udesno, naveo je pročelnik.

Građani će time dobiti nadvožnjak za nadolazećih više desetljeća prije nego će ponovno morati u obnovu, zaključno je dodao. Po procijeni stručnjaka, sanacija nadvožnjaka je nužna kako bi se očuvali njegova sigurnost i prohodnost, piše na stranici regulacije.zagreb.hr, na kojoj je istaknuto da će se rekonstrukcijom nadvožnjaka osigurati potrebni uvjeti u prometu pred budući projekt izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje u Sesvetama 2027. godine.

Prošli tjedan radove je najavio pročelnik Andro Pavuna | foto: snimka zaslona