Četvrt u Zagrebu čeka 100 km kanalizacije i 20 km vodovoda: 'Neki nemaju par tisuća eura za priključke'

Gradska četvrt na krajnjem jugozapadu Zagreba sve je zanimljivija investitorima, ali nema cijela potrebnu infrastrukturu. Projektira se, ali presporo.

Četiri su zagrebačke gradske četvrti u kojima pojedini dijelovi i dalje nisu 'spojeni' na svu gradsku komunalnu infrastrukturu. Takva je situacija u četvrtima Sesvete, Brezovica te Novi Zagreb-zapad, no razlozi i postotak nepokrivenosti infrastrukturom u tim područjima ipak se razlikuju.

Nedavno smo bili u Kašini gdje su nam članice Mjesnog odbora objasnile da najveći dio naselja nije priključen na sustav gradske vodoopskrbe i odvodnje, iako je cijev 'provučena' glavnom prometnicom. Čuli smo zašto i koji su glavni problemi, dok smo za Brezovicu doznali da u toj četvrti nedostaje oko 20 kilometara vodoopskrbne infrastrukture, ali i 100-tinjak kilometara kanalizacije.

Lokalni vodovod koji je u Kašini uobičajen, u drugoj, krajnjoj jugozapadnoj gradskoj četvrti Grada Zagreba više je rijetkost nego pravilo, ili se koristi za zalijevanje dvorišta i vrta. Ipak, i Brezovica vodi borbe s javnom infrastrukturom.

Dva projekta se izvode

Na stranici Vodoopskrbe i odvodnje vidi se da je na području Brezovice pokrenuto više investicijskih projekata za izgradnju potrebne infrastrukture, a dva su u izvedbi. Radi se kanalizacijska mreža na slivu potoka Ograja, što uključuje preko 30 ulica, ali i javni kanali u V. i VI. Odvojku Ulice Kraljevečki brijegi. Uz to, vodoopskrbni cjevovod gradi se u VI. Odvojku Ulice Kraljevečki brijegi.

U prvom slučaju radi se u obuhvatu više od 30 ulica, a planirana duljina zahvata iznosi oko 14 kilometara. Ugovorna vrijednost radova iznosi više od 5,5 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. U drugom slučaju, radovi od 352.242 eura, bez PDV-a provode se u dvije ulice. Uslijed aktivnih radova, ulice su prašnjave i, kako to Iviček slikovito priča, trava ni 20 metara od ceste više nije zelene boje. Tako će biti do asfaltiranja.

Ipak, znatno više projekata još je u pripremi. Izrađuju se projekti 2. etape izgradnje kanalizacijske mreže naselja Kupinečki Kraljevec, izgradnja odvodnje za naselje Horvati, izgradnja odvodnje za naselja Gornji i Donji Dragonožec, pa i javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u Kupinečkom Kraljevcu, što se redom može provjeriti na stranicama Vodoopskrbe i odvodnje. Na stranici se mogu vidjeti detalji, odnosno vrijednost i obuhvat svakog projekta.

Stanje projekata prema stranici ViO-a | foto: GoogleKarte/HDZ

Novost je plaćanje priključaka

Uslijed takvog stanja s projektima koji u svaki dio Brezovice trebaju dovesti priključak na gradsku infrastrukturu, stanovnike trenutno posebno muči ugradnja priključaka na već provedene cijevi. Naime, nakon izgradnje, vlasnici nekretnina svoje građevine trebaju spojiti na izgrađeni sustav, a prema javnim podacima cijena priključka za vodoopskrbu u prosjeku se kreće između 1.000 i 3.000 eura, odnosno između 800 i 1.500 eura za kanalizaciju.

Ovaj iznos sada plaćaju svi s objektima površine veće od 400 kvadrata, i to tek posljednjih nekoliko godina. Na stranici ViO-a, za korisnike koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad zagreb, Gradska skupština na sjednici 13. prosinca 2023. godine donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine.

Dok će, kako nam pojašnjava Iviček, Grad financirati priključke onima koji na posjedu imaju manje od 400 kvadrata, u problemima su mnogi koji na parceli imaju pomoćne građevine.

- Dogodi se da dvoje starijih ljudi stanuje u kući od 200 kvadrata, ali imaju još 300 ili 500 kvadrata pomoćnih zgrada koje više nitko ne koristi i u njima nema ničega. Nema smisla da oni moraju platiti tisuću ili nekoliko tisuća za priključke. Tražili smo da se u obzir uzme samo kvadratura stambenog objekta i o tome smo raspravljali na zboru građana, navodi.

Građani imaju mišljenje

O financiranju priključaka nedavno se raspravljalo na zboru građana održanom u Donjem Dragonošcu upravo na tu temu. Dana, 19. svibnja 2026. godine građani su na zboru izrazili nezadovoljstvo s postupkom priključenja, a posebno sa spomenutom odlukom da se otprije tri godine priključci na komunalne vodne građevine plaćaju za građevine veće od 400 metara i ovo je trenutno glavna stvar za koju se bore u Brezovici kad se govori o priključenju na komunalnu vodnu infrastrukturu.

- Vijeće Gradske četvrti Brezovica upoznato je s mišljenjem građana iznesenim na zboru građana, na kojem su se građani izjasnili za potrebu trajnog zadržavanja financiranja priključaka na komunalne vodne građevine od strane Grada Zagreba, te za izmjenu kriterija za ostvarivanje prava na dinanciranje priključka ukidanjem ograničenja ukupne bruto površine objekta od 400 četvornih metara, piše u prvoj točki Zaključka. Vladimir Iviček je predsjednik VGČ | foto: HDZ

Postupci traju predugo

Još jedna točka ističe problem dugotrajnosti postupaka, o kojoj nam je govorio i Iviček. Predsjednik Vijeća gradske četvrti požalio se kako se neki projekti projektiraju više godina jer, primjerice, prije roka za završetak projekta dođe do raskida s odabranim ponuditeljem ili se pak 'zagubi dokumentacija'.

- Vijeće Gradske četvrti Brezovica posebno ističe kako su predstavnici Vodoopskrbe i odvodnje na zboru građana upoznali prisutne sa statusom pojedinih projekata i projektnih dokumentacija, pri čemu je potvrđeno da se dio projekata nalazi u dugotrajnom postupku izrade dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja imovinsko[1]pravnih te tehničkih pitanja, navodi još jedna točka iz Zaključka sa zbora.

Govorilo se i o posljedicama izvođenja radova na slivu Ograja, za što su se na zboru prisutni stanovnici četvrti požalili na 'značajna oštećenja prometnica nastala tijekom izvođenja radova'.

- Građani očekuju da investitor izvrši sanaciju nastalih oštećenja i prometnice vrati u odgovarajuće stanje, zatražili su, kako je zabilježeno u Zaključku, a ostale točke možete pronaći niže u tom dokumentu.

Očitovanje o trajanju

Što se tiče dugotrajnosti pojedinih procesa, iz Gradske četvrti na uvid dobivamo Zahtjev za dostavom očitovanja o statusu projektne dokumentacije i planiranim investicijama u sustav javne odvodnje naselja Horvati te naselja Gornji i Donji Dragonožec, koje spominjemo ranije kao planirane zahvate. Kako stoji u prvom dokumentu, još u svibnju 2020. godine Vodoopskrba i odvodnja ugovorila je izradu dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje ovog naselja. Izrađen je idejni projekt s više varijantnih rješenja, na temelju kojeg je odabrana najbolja opcija.

Iako je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva u relativno završnoj fazi izrade, (nakon čega će se započeti s rješavanjem imovinskopravnih odnosa), projekt je još uvijek u ranim izradbenim fazama. Iz ViO-a odgovaraju da se zbog toga još uvijek se ne može pouzdano procijeniti rokove za ishođenje dozvole, kao niti rok za početak radova na terenu.

Drugi primjer su Gornji i Donji Dragonožec, za koje je ViO krajem 2019. ugovorio izradu projekata za izgradnju sustava odvodnje. Sukladno ugovoru, kako piše u očitovanju koje nam je također dano na uvid, odabrana je najbolja varijanta za oko 22,5 kilometara kanalizacijske mreže s 11 crpnih stanica, uz priključak na sustav u naselju Odranski Obrež. Projekt je predan na ishođenje lokacijske dozvole u lipnju 2022. godine, no postupak ishođenja obustavljen je Rješenjem od 29 listopada 2025. godine.

- Vodoopskrba i odvodnja će, temeljem postojećeg ugovora, ponovno pokrenuti postupak ishođenja dozvole za predmetni zahvat predajom potrebne dokumentacije u lipnju 2026. godine, navedeno je u očitovanju, uz procjenu da će daljnji potrebni koraci i ishođenje ostalih dozvola biti provedeni 'u prihvatljivom roku'. Tek onda moć će se razmatrati planiranje sustava odvodnje za naselja Gornji Trpuci, Havidić Selo i Lipnica. Očitovanje ViO-a za Horvate | foto: snimka zaslona Očitovanje ViO-a za Dragonožec | foto: snimka zaslona

Nije dio 'najvećeg projekta financiranog EU novcem'

Treba još spomenuti da svi navedeni projekti ne ulaze u više stotina milijuna eura vrijedan Projekt Zagreb. Podsjećamo da bi prema najavi gradonačelnika ta investicija od preko 400 milijuna eura trebala biti najveći gradski projekt financiran europskim novcem.

- Projekt Zagreb obuhvaća temeljitu obnovu i širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje, s ciljem povećanja dostupnosti mreže, smanjenja gubitaka vode i pucanja cijevi. Ovim zahvatom ispravlja se i višedesetljetna nepravda prema građanima koji još nemaju pristup osnovnoj komunalnoj infrastrukturi, a prioritetne zone su sve tri četvrti u kojima nije u cijelosti provedena infrastruktura.

No, kako su nam istaknuli iz Zagrebačkog holdinga, širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje u Gradu Zagrebu ulaže se na godišnjoj razini, a riječ je o višegodišnjim projektima definiranim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2026. do 2029. godine, a što uključuje i Brezovicu.

'Bez inicijative neće biti kvalitetne gradnje'

Konačno, nešto s čime Brezovica nema problema, a i što je omogućilo da ima većim dijelom priključak na gradski sustav vodoopskrbe, kako su nam rekli iz četvrti, jest provođenje katastarske izmjere. Do 2030. godine, kažu nam, cijelo područje četvrti trebalo bi imati riješenu izmjeru – za što znamo da znači usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra. To je pak potrebno kad god i gdje god želite 'kopati', jer je na taj način riješena imovinsko-pravna situacija za koju bi u suprotnom trebalo angažirate odvjetnike i pripremiti dobranu svotu.

Uz ovu temu i problem priključaka - kako se Zagreb širi - sve aktualnija postaje i tema planske gradnje. Brezovica već traži izradu Urbanističkih planova za zone u kojima će se graditi novii stanovi, a po mogućnosti i potrebni sadržaji, kažu iz Gradske četvrti.