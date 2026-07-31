HAC sprema milijunske radove u tunelu Mala Kapela! Korozija izjela 208 teških elementa koji život znače

Zbog korozije slabe dovratnici, propadaju spojnice i šarke, vrata se jedva otvaraju i zatvaraju, a mehanizmi za zaključavanje više ne funkcioniraju.

Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju veliki natječaj kojim bi se trebala značajno unaprijediti infrastruktura jednog od najvažnijih tunela na putu do mora. Riječ je o tunelu Mala Kapela u kojemu se mijenjaju vrata. Zvuči banalno? Nije.

Procijenjena vrijednost radova iznosi čak 2,4 milijuna eura, a obuhvaća zamjenu čak 208 dotrajalih vrata koja su u katastrofalnom stanju. Dok realizacija zahtjeva privremenu regulaciju prometa tunelom koja nikada nije bezazlena. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju koje traje do 6. kolovoza 2026., a nakon tog datuma očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Tunel Mala Kapela nalazi se između Jezerana i Modruša, na dionici autoceste A1 između čvorova Ogulin i Brinje. Desna tunelska cijev duga je 5.780 metara, a lijeva 5.821 metar, dok oba portala imaju širinu od 10 metara. Zapadna cijev tunela puštena je u promet u lipnju 2005. godine, a istočna cijev u svibnju 2009. godine iz čega postaje jasno da je 'osvježavanje' nužno. Istražili smo u kojem opsegu u sklopu ovoga projekta.

Postojeće stanje

Sva vrata tunela su temeljito pregledana i projektanti navode da su tijekom godina ozbiljno oštećena zbog djelovanja soli i izrazito agresivne atmosfere u tunelu. Navodi se kako je korozija toliko uznapredovala da obnova antikorozivne zaštite više nije moguća jer bi se tijekom uklanjanja stare zaštite probio tanki lim od kojeg su vrata izrađena.

Kod vrata energetskih niša, SOS niša, pješačkih prolaza i vrata za prolaz vozila uočena su brojna oštećenja. Zbog korozije slabe dovratnici, propadaju spojnice i šarke, vrata se vrlo teško otvaraju i zatvaraju, a mehanizmi za zaključavanje više ne funkcioniraju ispravno. Posebno je naglašeno da su vrata sa staklenim ispunama dodatno opterećena velikom težinom vatrootpornih stakala, što dodatno ubrzava njihovo propadanje.

U vrlo lošem stanju nalaze se i vatrootporni paneli između vrata i sekundarne tunelske obloge. Vanjski limovi panela potpuno su korodirali, zaštitni premazi se ljušte, a na pojedinim mjestima oštećene su i gipskartonske ploče zbog prodora vlage. Projekt zato predviđa njihovu potpunu zamjenu.

Posebno loše ocijenjena su vrata za prolaz vozila. Pregledom je utvrđeno da je korodirao hidraulički mehanizam za automatsko otvaranje, vrata se teško pokreću, ne mogu se potpuno zatvoriti, a na zaštitnim panelima prisutna su opća korozija i mehanička oštećenja. Upravo je to jedan od glavnih razloga zbog kojih se umjesto parcijalnih popravaka predviđa potpuna zamjena svih vrata i pripadajućih protupožarnih panela. Mala Kapela | foto: screen shot EOJN

Sve novo

Projekt Hrvatskih autocesta za tunel Mala Kapela koji je izradio Institut IGH predstavlja jednu od opsežnijih sanacija sigurnosne infrastrukture posljednjih godina. Radovima će biti obuhvaćena zamjena ukupno 208 dotrajalih vrata različitih namjena u obje tunelske cijevi.

Najviše će se mijenjati vrata energetskih niša, njih 75, zatim 63 vrata SOS niša, 52 vrata pješačkih poprečnih prolaza te šest kompleta vrata za interventna vozila. Svaki komplet za interventni prolaz sastoji se od dvoja pješačka vrata i jednih velikih kliznih vrata kroz koja u slučaju nesreće mogu prolaziti interventna vozila između tunelskih cijevi.

Zamjena će obuhvatiti i lijevu i desnu tunelsku cijev tunela Mala Kapela na autocesti A1, a sva nova vrata morat će zadovoljiti današnje protupožarne i sigurnosne standarde. Upravo zbog velikog broja vrata raspoređenih duž cijelog tunela riječ je o tehnički zahtjevnom zahvatu koji će se izvoditi u više faza.

Nije samo zamjena vrata

Projekt ne predviđa jednostavnu demontažu starih i montažu novih vrata, nego kompletnu obnovu svih građevinskih elemenata koji ih okružuju. Tako, nakon uklanjanja postojećih vrata i dotrajalih protupožarnih panela slijedi sanacija armiranobetonske obloge oko svakog otvora, reprofiliranje oštećenih površina te ugradnja potpuno novih protupožarnih panela.

Troškovnik predviđa sanaciju oko 60 četvornih metara betonske obloge, ugradnju približno 732 četvorna metra novih protupožarnih panela te završnu zaštitu više od 1.040 četvornih metara betonskih površina posebnim zaštitnim premazima. Nakon toga ugrađuju se nova vrata zajedno sa svom pripadajućom opremom, brtvama, okovima i završnim obradama.

Na kraju slijedi detaljno čišćenje svih radnih zona i vraćanje tunela u potpuno funkcionalno stanje. Takav redoslijed radova propisan je upravo zato kako bi nova vrata bila ugrađena u potpuno obnovljenu i zaštićenu konstrukciju, a ne u postojeće dotrajale otvore s kojima bi za kratko vrijeme opet bilo problema. autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Visoki tehnički zahtjevi

Velik dio projekta odnosi se na tehničke zahtjeve koje nova oprema mora zadovoljiti. Za svaku skupinu vrata, od SOS niša do prolaza za interventna vozila, definirani su posebni zahtjevi za vatrootpornost, mehaničku otpornost, brtvljenje i trajnost. Dodatno, osim novih vrata ugrađivat će se i protupožarni paneli između vrata i betonske obloge, silikatne vatrootporne ploče te kamena vuna kao toplinska i protupožarna izolacija.

Sanirani beton dodatno će se impregnirati, premazati akrilnim zaštitnim slojevima i završnim premazima koji štite od vlage, soli i agresivnih utjecaja karakterističnih za tunelske uvjete. Za reprofilaciju oštećenih dijelova predviđen je reparaturni mort klase R4, kakav se koristi kod zahtjevnih sanacija armiranobetonskih konstrukcija.

Privremena regulacija prometa

Budući da se radovi izvode unutar jednog od najprometnijih hrvatskih cestovnih tunela, poseban dio projekta posvećen je organizaciji prometa tijekom izvođenja. Predviđena je uspostava privremene regulacije prometa, njezino svakodnevno održavanje tijekom radova te uklanjanje nakon završetka svih zahvata.

Izvođač će prije početka radova morati organizirati gradilište, osigurati pristup svim radnim zonama i zaštititi postojeće instalacije u tunelu. Istodobno će biti obvezan redovito čistiti gradilište, pravilno zbrinjavati sav građevinski otpad i spriječiti onečišćenje okoliša ili podzemlja građevinskim materijalima i kemikalijama.