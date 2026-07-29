Trećeligaš sa sjevera Hrvatske zaključuje modernizaciju stadiona: Imaju sve novo dok drugi čekaju obnovu

Dok neki drugi stadioni čekaju obnove, 'trećeligaš' sa sjevera dobio je nove tribine i travnjak. Preostaje još samo treća, konačna faza uređenja.
Poznata su dva nogometna stadiona u službi klubova s prostora Varaždina i bliže okolice. Na jednom, većem i poznatijem igra NK Varaždin, a na drugom domaće susrete odigrava NK Varteks. Manji, ali važan stadion stalno se modernizira prateći ambicije kluba.
Nakon prve faze uređenja u kojoj je završena natkrivena tribina, druga faza radova donijela je uređenje dotrajalog travnjaka. Konačno je poznato i kad će biti prva utakmica nakon završetka radova. Treba napomenuti da će uređenje će biti gotovo u manje od dva mjeseca od raspisivanja javne nabave.
Iz NK Varteksa izvještavaju da je u naselju Hrašćica pokraj Varaždina završena nova etapa razvoja stadiona tog nogometnog kluba. Dodaju da je time zaokružen višegodišnji projekt modernizacije koji se često ističe kao primjer planskog ulaganja u sportsku infrastrukturu.
Uz natkrivenu tribinu kapaciteta 550 sjedećih mjesta, s mogućnošću proširenja na 800, u drugoj fazi izvedeni su radovi na obnovi travnjaka i uređenju okoliša. Vrijednost tih radova iznosila je 216.000 eura, a obuhvatili su potpunu rekonstrukciju dotrajalog travnatog terena dimenzija 105x68 metara. Uklonjen je stari travnati sloj, ugrađeni su novi slojevi kamenog materijala i specijalnog supstrata te postavljeni novi travni buseni.
- Nakon više od dvije i pol godine od postavljanja prve 'cigle', ovih je dana završeno uređenje stadiona, a posljednji radovi obavljeni su na travnjaku i infrastrukturi oko stadiona. Sve je, dakle, spremno za igranje utakmica u novom domu Varteksa na Hrašćici, pišu na svojoj stranici iz kluba.
Sve je spremno
Izveden je moderan sustav automatskog navodnjavanja koji koristi vodu iz postojećeg bunara, s ukupno 24 pop-up prskalice, novom crpkom, filtrom i programatorom za upravljanje zonama zalijevanja, zna se o zahvatu. Oko igrališta postavljena je čelična panelna ograda, iza oba gola zaštitne mreže visoke šest metara, a uređeni su i prostori za rezervne igrače te prateća infrastruktura uz teren. Upravo su ti radovi posljednjih dana privedeni kraju, čime je stadion postao spreman za odigravanje službenih utakmica.
- Treća faza predviđa nadogradnju objekata, no i bez toga će se moći odigravati utakmice. Preostaje još završno licenciranje, koje bi također trebalo biti odrađeno tijekom ljeta, dodaju iz NK Varteksa.
Otvorenje novog doma Varteksa bit će obilježeno u utorak, 4. kolovoza, kada će na Hrašćici gostovati slovenski velikan NK Maribor, najtrofejniji klub u Sloveniji i višestruki sudionik Lige prvaka. Susret će, osim sportskog značaja, imati i svečani karakter – uz rezanje vrpce i službeno otvorenje stadiona.
Cjelokupan projekt realizirao je Grad Varaždin u suradnji s NK Varteksom i njegovim volonterima, uz potporu Hrvatskog nogometnog saveza i Županijskog nogometnog saveza. Iako je u planu još treća faza, koja predviđa nadogradnju dodatnih objekata i sadržaja, stadion već sada ispunjava uvjete za odigravanje utakmica.