Trećeligaš sa sjevera Hrvatske zaključuje modernizaciju stadiona: Imaju sve novo dok drugi čekaju obnovu

Dok neki drugi stadioni čekaju obnove, 'trećeligaš' sa sjevera dobio je nove tribine i travnjak. Preostaje još samo treća, konačna faza uređenja.

Poznata su dva nogometna stadiona u službi klubova s prostora Varaždina i bliže okolice. Na jednom, većem i poznatijem igra NK Varaždin, a na drugom domaće susrete odigrava NK Varteks. Manji, ali važan stadion stalno se modernizira prateći ambicije kluba.

Nakon prve faze uređenja u kojoj je završena natkrivena tribina, druga faza radova donijela je uređenje dotrajalog travnjaka. Konačno je poznato i kad će biti prva utakmica nakon završetka radova. Treba napomenuti da će uređenje će biti gotovo u manje od dva mjeseca od raspisivanja javne nabave.

Novi travnjak, i nova tribina

Iz NK Varteksa izvještavaju da je u naselju Hrašćica pokraj Varaždina završena nova etapa razvoja stadiona tog nogometnog kluba. Dodaju da je time zaokružen višegodišnji projekt modernizacije koji se često ističe kao primjer planskog ulaganja u sportsku infrastrukturu.

Uz natkrivenu tribinu kapaciteta 550 sjedećih mjesta, s mogućnošću proširenja na 800, u drugoj fazi izvedeni su radovi na obnovi travnjaka i uređenju okoliša. Vrijednost tih radova iznosila je 216.000 eura, a obuhvatili su potpunu rekonstrukciju dotrajalog travnatog terena dimenzija 105x68 metara. Uklonjen je stari travnati sloj, ugrađeni su novi slojevi kamenog materijala i specijalnog supstrata te postavljeni novi travni buseni.

- Nakon više od dvije i pol godine od postavljanja prve 'cigle', ovih je dana završeno uređenje stadiona, a posljednji radovi obavljeni su na travnjaku i infrastrukturi oko stadiona. Sve je, dakle, spremno za igranje utakmica u novom domu Varteksa na Hrašćici, pišu na svojoj stranici iz kluba.

Stadion Hrašćica | foto: NK Varteks

Sve je spremno

Izveden je moderan sustav automatskog navodnjavanja koji koristi vodu iz postojećeg bunara, s ukupno 24 pop-up prskalice, novom crpkom, filtrom i programatorom za upravljanje zonama zalijevanja, zna se o zahvatu. Oko igrališta postavljena je čelična panelna ograda, iza oba gola zaštitne mreže visoke šest metara, a uređeni su i prostori za rezervne igrače te prateća infrastruktura uz teren. Upravo su ti radovi posljednjih dana privedeni kraju, čime je stadion postao spreman za odigravanje službenih utakmica.

- Treća faza predviđa nadogradnju objekata, no i bez toga će se moći odigravati utakmice. Preostaje još završno licenciranje, koje bi također trebalo biti odrađeno tijekom ljeta, dodaju iz NK Varteksa.

Utakmica otvorenja

Otvorenje novog doma Varteksa bit će obilježeno u utorak, 4. kolovoza, kada će na Hrašćici gostovati slovenski velikan NK Maribor, najtrofejniji klub u Sloveniji i višestruki sudionik Lige prvaka. Susret će, osim sportskog značaja, imati i svečani karakter – uz rezanje vrpce i službeno otvorenje stadiona.

Cjelokupan projekt realizirao je Grad Varaždin u suradnji s NK Varteksom i njegovim volonterima, uz potporu Hrvatskog nogometnog saveza i Županijskog nogometnog saveza. Iako je u planu još treća faza, koja predviđa nadogradnju dodatnih objekata i sadržaja, stadion već sada ispunjava uvjete za odigravanje utakmica.