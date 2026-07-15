Galerija gradilišta: Stadion dobiva konačni oblik, još nekoliko mjeseci do kraja

Svakim danom sve je bliže završetak izgradnje novog nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj. Izvođači se hvale - polako poprima konačni oblik.

Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici gradi, odnosno rekonstruira tvrtka STRABAG. Naručitelj Grad Zagreb 30. travnja 2025. godine s izvođačem je sklopio ugovor od 38 milijuna eura, a rok za završetak izgradnje je u ovoj godini. No, useljenje se očekuje tek početkom 2027. godine. Više od pola godine prije završetka, konstrukcija samo što što nije poprimila konačni oblik, kako se može vidjeti iz nove objave izvođača koji podižu novu 'Kranjču'.

Već se vidi kako će izgledati

STRABAG se na LinkedIn-u hvali napretkom radova na novom zagrebačkom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Gradilište je otvoreno u travnju 2025. godine s rokom izvedbe od 18 mjeseci, no radovi će se oduljiti za koji mjesec.

Svejedno, konstrukcija novog stadiona za oko 11.000 gledatelja uskoro će poprimiti konačni oblik. Pretpostavljamo da će vrlo brzo uslijediti 'zatvaranje' građevine kako bi postigla izgled odabranog idejnog rješenja koji je izradio Arhitektonski fakultet u Zagrebu, dok je, podsjećamo, izvedbeni i glavni projekt izradila tvrtka Sirrah projekt.

- Stadion u Kranjčevićevoj sve više poprima svoj konačni oblik, a pogled iz zraka najbolje otkriva razmjere projekta i napredak izvedenih radova, napisali su iz STRABAG-a u novoj objavi na društvenoj mreži LinkedIn.

Mijenja se vizura grada | foto: STRABAG (LinkedIn)

Po 4. kategoriji UEFA-e

Zahvalili su kolegama na gradilištu, inženjerima, majstorima i partnerima koji zajednički, znanjem, iskustvom i timskim radom iz dana u dan projekt pretvaraju u stvarnost. Podsjećamo, novi stadion kapacitet sjedećih mjesta u odnosu na stari stadion podiže s 5.350 na 11.163, a građevina će zadovoljavati 4. kategoriju UEFA-e. Ovdje će se tako moći ugostiti Ligu prvaka, Europsku ligu te Konferencijsku ligu.

Završetak izgradnje isprva je bio predviđen do kraja 2026. godine, no velika je mogućnost da će se zbog potrebnih pregleda, postavljanja travnjaka, ishođenja uporabne dozvole i drugog otvorenje i prva utakmica biti u prvom tromjesečju dogodine. Više o kontroverzi vezano za odabir stručnog nadzora pronađite ovdje.