Pitanja za Maksimir ispunila 28 stranica: Dilema oko dva okretišta, parkinga za goste i pothodnika

Natječajni program za arhitektonsko-urbanističko rješenje za Sportsko-rekreacijski centar Svetice predviđa razmatranje namjenske pješačko-biciklističke veze između obuhvata natječaja i povijesnog Parka Maksimir. Cilj pothvata ostvariti je stratešku povezanost. Od otvaranja natječaja pristižu pitanja zainteresiranih subjekata, a jedno pitanje je i može li se za realizaciju cilja izgraditi podvožnjak.

Ima još pitanja, od toga može li se povećati broj mjesta, na terenu, hoće li parkirališna mjesta za gostovanja privremeno biti u javnoj podzemnoj garaži i mnoga druga. Donosimo odgovore naručitelja, Grada Zagreba, na najzanimljivije.

Vizionarska rješenja za 'Grad sporta'

Otvaranjem natječaja za novo arhitektonsko-urbanističko rješenje ne samo za stadion Maksimir, već za cijeli prostor Sportsko-rekreacijskog centra Svetice, Grad Zagreb komunicirao je glavne uvjete koji imaju za novo lice ove zone. Poručili su da je cilj zajedničke investicije s Vladom RH procijenjenu na 224 milijuna eura zamijeniti dotrajalu infrastrukturu 'vrhunskim, integriranim sportskim kompleksom'.

- Pozivamo vizionarska rješenja za stadion kapaciteta 35.000 mjesta i 'Grad sporta' koji poštuje povijesni karakter lokacije, istovremeno zadovoljavajući sportske potrebe 21. stoljeća, naveli su u trenutku otvaranja roka za dostavu ponuda na međunarodni natječaj, a arhitekti već imaju pitanja.

Pitanja na 28 stranica

Budući da je natječaj međunarodni ne čudi da su dileme pristizale i na hrvatskom i na engleskom, a stiglo ih je uistinu puno. U javnoj nabavi, 'izlistana' su na čak 28 stranica, što može značiti da upute nisu bile dovoljno jasne, no budući da je ovaj zadatak vrlo kompleksan i uključuje četiri zone na skoro 25 hektara, u ovom slučaju nije to ni toliko neobično.

Pitanja ima uistinu svakakvih, od prometnih rješenja, broju sjedećih mjesta, podzemnih garaža, bazena, i tako dalje. Na primjer, jedno pitanje bilo je što će biti s ulicom pored stadiona. Za ulicu Antuna Jakića, postavljeno je pitanje hoće li se zadržati ili će se eventualno i produljiti do Maksimirske ceste. Podjela na zone | foto: bauštela.hr/Canva/natječaj

Ulica pored stadiona

Ulica Antuna Jakića, koja se preko Badovinčeve nastavlja prema sjeveru i završava slijepo kod ograde stadiona, treba ostati u ograničenom režimu korištenja namijenjenom zaposlenicima kluba te prvoj i drugoj momčadi, stajalo je u odgovoru.

Kako je dalje navedeno, cilj je bio očuvati rezidencijalni karakter okolnog naselja, ali i spriječiti ulazak tranzitnog prometa u stambenu zonu s kojom graniči stadion. Stoga se neće prihvatiti rješenja koja bi uspostavila novi glavni kolni pravac ili pak potakla povezivanje Jakićeve i Maksimirske kroz zonu stadiona.

- Natjecatelji tu trasu mogu razmatrati isključivo u kontekstu pješačko-biciklističkih koridora ili nužnog režimskog pristupa (za hitne službe), kao komunikaciju u vidu javnog prostora koja u perspektivi može služiti i kao svojevrsna prometna poveznica, uz uvažavanje privatnih čestica, navodi naručitelj u odgovoru na ovo pitanje.

Gdje će parkirati gostujući navijači?

Nadalje, zanimljivo pitanje bilo je gdje bi se smjestilo privremeno parkiralište visoke sigurnosti za 200 automobila i autobusa namijenjeno gostujućim navijačima. Budući da je u Zoni D u natječaju planirana javna podzemna garaža, pitanje glasi 'treba li parkiralište biti organizirano u razini terena ili se može smjestiti unutar javne podzemne garaže?'. U podzemnoj garaži parkiralište visoke razine sigurnosti za 'goste' nikako ne može biti, čvrsti je stav naručitelja, a imaju i dobar razlog.

- Smještaj ove skupine korisnika unutar javne podzemne garaže nije preporučljiv niti praktičan s aspekta sigurnosne kontrole.Natjecatelji trebaju predvidjeti rješenje u kojem se dio multifunkcionalnog trga u Zoni D, u dane visokorizičnih utakmica, može privremeno ograditi i prenamijeniti u osigurani 'sterilni' prostor za prihvat gostiju, napominju iz Grada Zagreba, napominjući da bi takav pristup omogućio izravnu i kontroliranu pješačku vezu od parkirališta do sektora za gostujuće navijače.

Promjena na okretištu

Još jedno pitanje bilo je i kakva je sudbina terminala Borongaj? Zainteresirani žele znati mogu li 'premjestiti ili zamijeniti terminalski objekt radi postizanja koherentnijeg i integriranijeg projektnog rješenja'. Interesira ih mogućnost premještanja okretišta unutar južnog dijela zone D. I taj dio važan je dio obuhvata ovog arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Kako stoji u odgovoru naručitelja, okretište je označeno kao jedna cjelina, a prateži objekt kao druga, a zahtjev za zadržavanjem i obnovom prvenstveno se odnosi na ispunjenje funkcionalnog kontinuiteta terminala.

- Budući da je Zona D dio anketnog rješenja, dopuštena je zamjena postojećeg terminalnog objekta novom gradnjom i njezino izmještanje, kao i predlaganje novog rješenja okretišta. Cilj je postići koherentan arhitektonski i prometni koncept koji integrira novi urbani trg, javnu garažu i intermodalno čvorište, odgovara naručitelj.

A okretište 'petice'?

S druge strane, može li se okretište tramvaja broj 5 izmjestiti? U ovom slučaju, grad je jasan - okretište je u stalnoj funkciji, a linija broj 5 neće se premjestiti do Dubrave, kako je bilo u jednom trenutku.

- U sklopu arhitektonsko-urbanističkog rješenja potrebno je osigurati punu funkcionalnost okretišta i tehničke uvjete za odvijanje tramvajskog prometa, uz poseban naglasak na rješavanje sigurnih pješačkih tokova koji se u toj zoni intenzivno križaju, stoji u odgovoru. SRC Svetice | foto: Grad Zagreb

Povezivanje stadiona i park-šume

Hoće li se graditi podzemni prolaz do parka Maksimir? Natječaj predviđa pješačko-biciklističku vezu između obuhvata sportsko-rekreacijskog centra i park šume. U kojoj su mjeri dopuštene intervencije unutar zaštićenog područja parka te postoje li konzervatorske ili krajobrazne smjernice koje ograničavaju oblikovanje te veze, stoji u još jednom pitanju.

Natjecatelji trebaju predložiti optimalnu poziciju i tehničko rješenje pješačko-biciklističke veze unutar obuhvata natječaja, dok se nastavak kroz Park Maksimir prikazuje samo konceptualno, odgovara naručitelj. Iako detaljne konzervatorske smjernice nisu definirane u ovoj fazi, rješenja moraju biti minimalno invazivna i usklađena sa zaštićenim statusom Parka Maksimir, dodaju.

Više mjesta od predviđenog?

Konačno, izdvajamo i pitanje hoće li se programski predviđenih 35 tisuća sjedećih mjesta moći povećati. Jedno pitanje je i: 'postoji li odredba o povećanju kapaciteta stadiona kasnije na najviše 60.000 mjesta'. To bi omogućilo održavanje utakmica finala Lige prvaka ili natjecanja UEFA-e i FIFA-e, pišu zainteresirani.

Projekt treba biti dimenzioniran za oko 35.000 sjedećih mjesta, bez obveze ili planiranja budućeg proširenja na 60.000 gledatelja, navodi naručitelj. Dodatni sportski sadržaji mogu se predlagati samo ako ne ugrožavaju programske, sigurnosne i funkcionalne zahtjeve osnovnih sadržaja te se mogu kvalitetno uklopiti u raspoloživi prostor, stoji u pojašnjenju.