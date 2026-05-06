Kopanje duž jedne od najprometnijih ulica u Zagrebu: Štošta će se promijeniti za ovu grupu 'vozača'

Više od jednog kilometra Ulice grada Vukovara, jedne od najznačajnijih zagrebačkih prometnica proći će kroz transformaciju. Primarno zbog jedne grupe.

Na potezu između Avenije Marina Držića i Ulice Hrvatske bratske zajednice doći će do velike promjene. Duž 1.200 metara postojeću infrastrukturu prilagođavat će se jednoj grupi 'vozača' - biciklistima.

'Teže će se kretati'

Danas je otvoreno novo gradilište manjih razmjera uz jednu od najvažnijih zagrebačkih prometnica. Krenulo je proširenje sjevernog nogostupa Ulice grada Vukovara, na dionici od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice - dugoj gotovo 1.200 metara. Radit će se odvojenu biciklističku stazu, a iz Grada napominju da će zbog kopanja biti otežano kretanje pješaka i biciklista.

- Riječ je o jednom od najfrekventnijih biciklističkih pravaca u gradu, kojim svakodnevno prolazi više tisuća korisnika. Početkom nove školske godine građani će se ovom dionicom kretati znatno sigurnije i ugodnije jer ćemo imati jasno definirane i fizički odvojene površine za bicikliste i pješake, što će dodatno smanjiti međusobno ometanje, napomenuo je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna.

Drvored kao zaštitna zona

Staza će biti proširena na ukupno 5,5 metara, na način da će po novome postojati dvosmjerna biciklistička staza širine 3 metra te pješačka staza od 2,5 metra. Projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva s drvoredima, koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze, ali i dodatno razdvajati pješake i bicikliste na pojedinim dijelovima. Nova javna rasvjeta temeljena na energetski učinkovitoj LED tehnologiji osigurat će bolju vidljivost uz smanjeno svjetlosno onečišćenje, napominju iz Grada Zagreba.

Uz najavu radova, iz Grada su iskoristili priliku za pohvaliti se kako ulažu u razvoj biciklističke infrastrukture s ciljem stvaranja sigurnije, povezanije i pristupačnije mreže za svakodnevno korištenje bicikla kao održivog oblika prijevoza. Poseban naglasak stavljaju na unapređenje postojeće, često neadekvatne infrastrukture, koja nije u skladu s pravilnicima ili ne odgovara potrebama suvremenog Zagreba, napominju.