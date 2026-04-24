Ponovljen natječaj za novi pothodnik na mjestu opasnog prijelaza preko pruge, nije bilo zainteresiranih

Novi pothodnik zamijenio bi opasni prelazak preko pruge. Na kobnom prijelazu prije nešto više od godinu dana tragično je stradao 14-godišnjak.

Na mjestu željezničko-cestovnog prijelaza Republike Austrije, kod Zapadnog kolodvora u Zagrebu, u ožujku 2025. smrtno je stradao 14-godišnjak. Nakon tragičnog događaja njegovi roditelji su pokrenuli peticiju kojom su zatražili hitnu izgradnju pothodnika ili nathodnika na tom mjestu kako bi se spriječile nove tragedije.

Vrlo brzo nakon pokretanja peticije, Grad Zagreb je započeo postupak pripreme za izgradnju pothodnika. Izrađen je idejni projekt te je izdana lokacijska dozvola. Zatim je u studenom prošle godine objavljen i natječaj za izvedbu projekata za izgradnju novog pothodnika. Natječaj je pak poništen u prosincu jer se za projektiranje nije javio nijedan ponuditelj. A sada je iznova aktiviran.

Nije bilo zainteresiranih

Nakon poništenja prethodnog natječaja u javnoj nabavi za izradu glavnih, odnosno izvedbenih projekata za izgradnju pothodnika od ulica Josipa Fona-Josipa Hanuša-Republike Austrije do Magazinske ceste, Grad otvara novi. Dana 5. prosinca 2025. godine objavljeno je da je prošli natječaj poništen jer do zadanog roka nije pristigla nijedna ponuda. Po 'starome', izrada projekata bila ja procijenjena na iznos od 40 tisuća eura, dok je vrijednost projektiranja po novome 60 tisuća eura, a novi rok za dostavu je 13. svibnja ove godine.

- Pothodnik koji je predmet ovog idejnog projekta bit će spojen na postojeću prometnu infrastrukturu putem raskrižja Fonove-Hanuševe te Ulice Republike Austrije na sjevernom kraju obuhvata te Magazinske ulice na južnom kraju obuhvata, navodi idejni projekt koji je izradio Trames iz Dubrovnika.

Prema projektu, novi pothodnik bit će dug 79 metara, a gradit će se zapadno od postojećeg pješačkog prijelaza koji se još uvijek koristi. Poznato je da je cilj projekta spriječiti daljnja stradanja nakon tragične smrti 14-godišnjaka na ovom prijelazu u ožujku prošle godine. Nakon nesreće, HŽ Infrastruktura na tom je mjestu postavila zaštitnu ogradu i svjetlosno-zvučnu signalizaciju.

Lokacija novog pothodnika na Zapadnom kolodvoru | foto: snimka zaslona, EOJN

Planira se prolaz s dizalima

Dokumentacija navodi da bi se u novi pothodnik ispod pruge M101 (Dobova)-državna granica-Savski Marof-Zagreb Glavni kolodvor sa sjeverne strane ulazilo stubištem i dizalom na visini od oko 372 centimtara. S druge, južne strane, pješačka komunikacija bila bi izvedena preko stubišta i dizala na visini od 172 centimetra. Stubište bi bilo širine 2,4 metra. K tome, projektno rješenje na obje strane predviđa uređenje površina nalik malim ‘trgovima’, a kao glavni cilj provedbe projekta navodi što višu razinu sigurnosti za prolaznike.

- Gradnjom pothodnika značajno će se poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu te se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom, navodi idejni projekt.

U srpnju 2025. ishođena dozvola

U trenutnom stanju, iako prijelaz najviše koriste pješaci, mogu ga koristiti i automobili. No, zbog neuređenog kolničkog zastora, ne predstavlja važnu poveznicu između ulica za promet motornih vozila. Tehnička dokumentacija otkriva da od aktivnih mjera osiguranja za vozače postoje kontrolirani branici i svjetlosni uređaji s čuvarom prijelaza. Uz to, znak ‘stop’, Andrijin križ i trokut preglednosti dodatne su pasivne mjere osiguranja na postojećem prijelazu Republike Austrijem, kako smo već pisali.

Inače, za novi pothodnik ishođena je lokacijska dozvola izdana 29. srpnja 2025. godine. Izdao ju je nadležni Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.