Traži se rješenje za ključni dio Gredelja: Pamte ga generacije, a sad treba dobiti novi izgled

Stari vodotoranj prepoznatljiva je komponenta Gredelja. Nije zaštićen, ali se neće srušiti, a konačno se zna i koja će mu biti sudbina.

Starom vodotornju na zapuštenom prostoru Gredelja konačno se smiješe bolji dani. Grad Zagreb raspisao je postupak javne nabave za sanaciju i obnovu čeličnog tornja u sklopu bivše Tvornice željezničkih vagona Gredelj.

Iako nije zaštićen, smatra se simbolom gradske industrijske baštine. Procijenjena vrijednost radova je 215.000 eura, a po završetku postupka odabrani izvođač konstrukciju bi trebao obnoviti u zadanom roku od pola godine.

Očuvat će se izvorni izgled

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Danijela Dolenec navela je kako je obnova vodotornja dio aktivnosti kojima će se kompleks Gredelja otvoriti Zagrepčanima. Podsjetila je na plan o provedbi niza zahvata kojima će se nekadašnja industrijska zona preobratiti u prostor za provođenje slobodnog vremena, održavanje manifestacija i protok pješaka.

- Zahvat obnove vodotornja Gredelj usmjeren je na očuvanje vrijednog primjera industrijske arhitekture, njegove povijesne i prostorne prepoznatljivosti te uloge koju ima u oblikovanju urbanog identiteta grada. Vodotoranj, visok 36 metara, izdvaja se svojom konstrukcijom: čelična rešetkasta struktura uzdiže se iz osmerokutne baze i nosi veliki spremnik vode na vrhu. Unutar konstrukcije nalaze se ljestve i servisne platforme koje su nekada služile za pristup i održavanje, nadovezao se zamjenik Luka Korlaet.

Vodotoranj se nalazi uz Strojarsku ulicu, na istočnom rubu nekadašnjeg industrijskog kompleksa. Podignut tijekom tridesetih godina prošlog stoljeća, imao je ključnu tehničku ulogu u sustavu opskrbe parnih lokomotiva. Međutim, desetljeća nebrige ostavila su vidljive posljedice. Stručna ispitivanja provedena 2024. godine utvrdila su ozbiljna oštećenja - od raširene korozije i deformacija čeličnih elemenata do gotovo potpuno nestalog zaštitnog sloja, dodao je Korlaet.

Planirana obnova stoga je usmjerena na očuvanje izvornog izgleda tornja. Konstrukcija će se očistiti, sanirati i statički ojačati, a potom ponovno zaštititi od daljnjeg propadanja. Jedina suvremena intervencija bit će diskretna rasvjeta koja će noću naglasiti njegovu strukturu. Sačuvat će se izvorni oblik | foto: Grad Zagreb

Uređuje se cijeli Gredelj

Zamjenici gradonačelnika podsjetili su kako je pokrenut je niz aktivnosti uređenja otvorenih prostora u Gredelju. Parkiralište je premješteno na zapadni dio kompleksa uz Trnjansku cestu, izgrađena je nova prometnica s javnom rasvjetom, uklonjene su 52 ruševne i nekorištene građevine te je obnovljen pothodnik prema Trnjanskoj cesti istaknuli su.

Dodali su da se uređuje pješačka šetnica s rasvjetom na potezu između Autobusnog i Glavnog kolodvora, i cijelo područje se ozelenjava kako bi postalo sigurnije, ugodnije i pristupačnije građanima. Tijekom ove godine započet će i projektiranje obnove zgrade Tesarne s ciljem njezine prenamjene u glazbeno-koncertni prostor, te obnova vodotornja Gredelj.