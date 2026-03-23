Plan uređenja Gredelja: Produžetak Draškovićeve i podizanje pruge, prvo ne ide bez drugoga

Zagrebu ne treba toliko kolosijeka, a vlakovi se mogu prati drugdje. Ovakav zaključak oslobodio bi Gredelj pruge i 'otvorio' mu put na Draškovićevu.

Nekada aktivan prostor bivšeg industrijskog diva, Tvornice željezničkih vozila Gredelj u Zagrebu, bolna je točka u središtu grada. O uređenju prostora desetljećima se raspravlja, no tek u proteklih godinu dana javilo se konkretno rješenje za kvadrate usahle industrije.

Točnije, počelo je rušenje derutnih i već opasnih objekata u obuhvatu nešto manje od 40 hektara - konkretno, a srušena su 52. Ostale su dvije zaštićene zgrade za koje se još treba promisliti što će s njima biti.

Veliki akter za daljnje planove razvoja ovog su Hrvatske željeznice, jer sve ovisi o novoj Studiji. Zamjenica gradonačelnika, Danijela Dolenec, danas je objasnila kakav je plan za privremeno iskorištavanje ovog prostora, dok se ne odluči hoće li se željeznička pruga denivelirati.

Južno od kolosijeka

Gredelj je prostor smješten u samom središtu Zagreba. Okružen je kolosijecima željezničke pruge sa sjeverne, naseljem 'Željeznička kolonija', odnosno Strojarničkim naseljem sa zapadne, Strojarskom cestom sa istočke i Ulicom Grada Vukovara s južne strane. To je idealan položaj za novu zelenu oazu, prostor za društvene i javne sadržaje, ali i za nove gradske prometnice pa i za novo stambeno naselje.

Sve to danas je potvrdila i zamjenica gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec, napomenuvši kako svi planovi, uključujući 'povlačenje' Draškovićeve pa i Palmotićeve prema jugu, zasad trebaju pričekati. Za daljnje promišljanje ovog prostora i razradu Urbanističkog plana uređenja, kojim bi se detaljnije razradilo što učiniti s predugo napuštenim kvadratima, Hrvatske željeznice trebaju završiti Studiju razvoja željezničkog čvora Zagreb.

Privremeno rješenje ozelenjivanja Gredelja | foto: Grad Zagreb, snimka zaslona GoogleKarte

Treba završiti Studiju

Prisjetimo se da se na dogovor HŽ Infrastrukture, Ministarstva obrane i Grada Zagreba nakon više godina u 2025. godini usuglasila trasa od 17,26 kilometara između zagrebačkog Glavnog kolodvora i Zračne luke 'Franjo Tuđman', kako je pisao jutarnji.hr. S druge strane, u srpnju prošle godine, na panelu 'Grad i promet' koji se održao u Uraniji na Kvaternikovom trgu, voditelj projekta čvora, Domagoj Bublić podsjetio je da je izrada Studije za čvor Zagreb pokrenuta u ožujku 2024. godine.

- Sama studija ima nekoliko ciljeva, jedan je izmicanje teretnog prometa van grada. To će se morat riješiti kako bi se željeznička infrastruktura stavila što više u funkciju putničkog prometa, poručio je tada Bublić.

Ključna odluka: Izdizanje pruge

No, osim odluke o trasi nove pruge do aerodroma, još jedna važna, a za Gredelj ključna odluka koju će donijeti Studija je pitanje podizanja željezničke pruge sjeverno od Gredelja. Na konferenciji za medije, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Nikša Božić, spominjao je 12 kolosijeka kao višak za optimalno funkcioniranje željezničkog prometa u Zagrebu.

Čeka se završetak Studije koje će presuditi hoće li se pruga izdizati što je već učinjeno u nekim dijelovima grada. To bi rješenje 'otvorilo' put prometnom i pješačkom povezivanju Gredelja sa zonom sjeverno od tračnica, na primjer, s Draškovićevom i Palmotićevom ulicom. A dok Studija ne dođe do stadija te odluke, iz Grada Zagreba je predstavljeno privremeno rješenje ozelenjivanja Gredelja kako bi, osim za parkiranje, postao i zona okupljanja i druženja.

Prvi i privremeni korak, ozelenjivanje

Uz dvije zgrade na površini od 40-ak hektara, koje su, uz vodotoranj, podsjetnik na industrijsku baštinu prostora, planira se ozelenjivanje preostalih površina. Namjerava se očistiti postojeće objekte i otvoriti proloze za pješake te pistupnu cestu parkirališta za vozila. S vremenom se sprema i obnova zgrad Tesarne, jedne od dviju zaštićenih građevina, da bi ju se prenamijenilo u glazbeno-koncertni prostor.

- Naš je cilj otvoriti Gredelj javnosti i omogućiti njegovo korištenje dok traje planski razvoj. Vjerujemo da takav pristup može dodatno potaknuti suradnju svih uključenih dionika u donošenju odluka o budućnosti ovog izuzetno vrijednog prostora, poručila je danas zamjenica Dolenec. Inače, osim željezničke pruge sjeverno od Gredelja, upozorila je kako za ozbiljnije korake uređenja Gredelja, treba ukloniti i prugu s južne strane površine, na kojoj je pogon za pranje vlakova.