Projekt za kraj gužvi na Savskoj: Skoro 50.000 kvadrata za novu aveniju moglo bi se 'prisilno' izvlastiti

Nazire li se kraj gužvama na Savskoj? Hoće li se pored ove ceste krenuti graditi nova avenija ovisi o nekoliko faktora koji nisu riješeni.

Savska cesta u Zagrebu jedna je od najomraženijih, ali i najvažnijih gradskih prometnica. Dok povezuje zapadna naselja s ostatkom grada, sve teže podnosi porast broja vozila na cestama.

Najveći problem u tom je što je Savska nastajala u 1920-im i u tridesetim godinama - kad su se ondje gradile tvornice i stambene zgrade. Ulica se je proširivala i urbanizirala, no u jednom trenutku zbog okolne izgradnje bilo ju je nemoduće širiti, dok je grad nastavio rasti. Već skoro čitavo stoljeće postoji ideja da bi ju mogla zamijeniti nova avenija, Šarengradska, koja se trebala početi graditi u ovoj godini. Kako napreduju izvlaštenja i koliko toga uopće treba izvlastiti na relativno 'slobodnom' koridoru, pitali smo Grad Zagreb.

Omražena, ali ključna cesta

Savska je danas jedna od ključnih prometnica koje vode iz smjera zapada prema centru Zagreba. No, sav promet – pogotovo ujutro i poslijepodne u ono doba dana kad je na cestama najviše vozila – sve teže podnosi. Još prije 100-tinjak godina, dakle, po prilici kada je Savska poprimala konačni oblik, javila se i ideja o novoj prometnici koja bi preuzela dio tereta s opterećene Savske. Ta prometnica, Šarengradska, pak nikada nije realizirana.

Iako se i dalje raspravlja bi li avenija poput Šarengradske povećala broj vozila na cestama i time pogoršala situaciju na postojećim prometnicama, njena izgradnja ipak se najavljuje. A prema prvim najavama, trebala je krenuti ove godine.

U kojoj su fazi pripreme projekta nedavno smo pitali Grad, a odgovore koje smo dobili pronađite ovdje. A budući da velik dio infrastrukturnih projekata 'koče' upravo imovinsko-pravni odnosi, sada nas je zanimalo u kojoj su fazi izvlaštenja.

Šarengradska avenija | foto: Grad Zagreb

Još se ne rješavaju imovinsko-pravni odnosi

Na naš upit kako napreduju izvlaštenja za novu gradsku aveniju iz Zagreba su nam iznova potvrdili da je za izgradnju produžene Šarengradske ulice od Avenije grada Vukovara do Zagrebačke avenije izdana Lokacijska dozvola te da je izrađen parcelacijski elaborat. Dodatno su istaknuli da je u tijeku imovinsko-pravna analiza nekretnina u obuhvatu planirane gradnje, čija površina ukupno iznosi 44.580 četvorna metra, a imovinsko-pravni odnosi još se nisu krenuli rješavati.

- Imovinsko-pravni odnosi započet će se rješavati nakon dovršene imovinsko-pravne analize izradom procjembenih elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina u obuhvatu, koji su podloga za pokušaj sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, poručili su iz Grada napominjući da će se slučaju nepostizanja sporazuma ili spornog pitanja prava vlasništva iniciraju se upravni postupci izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

Privremeno rješenje o izvlaštenju

U tom smislu, nadovezali su se, isti Zakon u čl. 36.a. propisuje mogućnost donošenja privremenog rješenja o izvlaštenju. U tom slučaju nakon izvršnosti privremenog rješenja korisnik izvlaštenja koji dokaže postojanje pravnog i opravdanog interesa odnosno vjerojatnost nastupa znatne štete može podnijeti zahtjev za stupanje u posjed nekretnine za koju je podnesen prijedlog za izvlaštenje.

Podsjetimo kako izgradnja sigurno neće krenuti u ovoj godini budući da se tek u drugoj polovici ove godine planira pokretanje izrade glavnog i izvedbenog projekta. Tek u drugoj polovici 2027. godine predviđeno je i ishođenje građevinske dozvole, kako smo ranije doznali iz Grada. No, taj postupak ovisi o prethodnom koraku, dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Javnu nabavu za izvedbu, moć će se planirati tek kad imovinsko-pravni odnosi konačno budu riješeni, a dozvola ishođena.