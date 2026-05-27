Dvije lokacije, jedan veliki projekt: Dalmacija dobiva nove plaže i kilometre šetnice

Privlaka bi u skoroj budućnosti trebala dobiti uređeniji, sigurniji i funkcionalniji obalni pojas. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planirano uređenje obale nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Riječ je o zahvatu koji obuhvaća dvije lokacije - područje sjeverno od luke Privlaka te potez od ulice Grža do lučice Mletak. Projekt uključuje formiranje novih plažnih površina, izgradnju šetnica, biciklističkih staza, zaštitnih i plažnih pera, javne rasvjete te dodatne obalne infrastrukture. Cilj nije samo estetsko uređenje obale, nego i bolja zaštita prostora od djelovanja mora, sigurnije korištenje plaža te stvaranje kvalitetnijeg javnog prostora za stanovnike i turiste.

Obala je već sada djelomično oštećena

Prema elaboratu zaštite okoliša, postojeće stanje pokazuje da je dio obale već pod značajnim utjecajem mora i ranijih ljudskih intervencija. Sjeverno od luke Privlaka nalaze se plaže, šetnice, obalni zidovi, vegetacija te postojeća betonska i kamena pera, no dio tih elemenata nije građen planski i oštećen je djelovanjem mora.

- Na južnom dijelu tog obuhvata nalazi se pješčana plaža Selo, dok su na drugim dijelovima prisutni zemljani materijal i kameni nabačaj. Na potezu od ulice Grža do lučice Mletak već postoji betonska šetnica, ali projekt predviđa znatno šire i sadržajnije uređenje prostora, piše u elaboratu.

Nove plaže i šetnica sjeverno od luke

Na području sjeverno od luke Privlaka planira se uređenje novih plažnih površina, izgradnja pera za zadržavanje i oblikovanje plaže te dužobalne šetnice u zaleđu s biciklističkom stazom. Na glavi središnjeg privezno-zaštitnog pera predviđena je i mogućnost prihvata manjeg broja plovila, okvirno desetak, iako točan broj u ovoj fazi još nije definiran.

Radovi bi se ondje izvodili u dvije faze. Prva obuhvaća uređenje obalnog pojasa od luke Privlaka do središnjeg privezno-zaštitnog pera, uključujući dio tog pera. Planirana je izgradnja nove obale u pokosu od kamenog nasipa, kao i gradnja betonskih i kamenih pera. Plažne površine oblikovat će se nasipavanjem između pera, uz korištenje materijala iz iskopa i novog plažnog materijala.

- U toj fazi predviđena je i šetnica duga oko 800 metara i široka dva metra. Uz nju je planirana biciklistička staza širine 2,5 metra, bez fizičkih barijera. Šetnica bi trebala biti opremljena klupama, stalcima za bicikle, koševima za otpad, info panelima i javnom rasvjetom, a bit će prilagođena osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, navedeno je u dokumentaciji.

Druga faza donosi produžetak pera

U drugoj fazi planira se nastavak središnjeg privezno-zaštitnog pera, izgradnja nasutog otočića te dodatnog betonskog pera. Središnje pero trebalo bi se produljiti, a na njegovoj glavi predviđena je zaštita kamenometom s vanjske strane te obalni zid s unutarnje strane, gdje bi bio moguć prihvat plovila.

Između pera planira se dodatno nasipavanje i oblikovanje plaža. Ukupna površina plaža u drugoj fazi iznosila bi oko 15.666 četvornih metara. Nastavila bi se i gradnja šetnice od privezno-zaštitnog pera prema sjeveru, sve do spoja s plažom Privlaka. Taj dio šetnice bio bi dug oko 560 metara, također s biciklističkom stazom, javnom rasvjetom, urbanom opremom i prilagodbom za osobe s invaliditetom.

Ukupna površina zahvata sjeverno od luke Privlaka, uključujući more i kopno, iznosi oko 59.046 četvornih metara, od čega se najveći dio odnosi na morski dio obuhvata. U ovoj fazi razrade projekta još nije moguće precizno odrediti sve količine materijala, no elaborat navodi da iskop neće premašiti 1.500 kubičnih metara.

Uređenje poteza od Grže do Mletka

Drugi dio projekta odnosi se na obalni pojas od ulice Grža do lučice Mletak. Taj je zahvat zamišljen kao sportsko-rekreacijski prostor s novim plažama, šetnicom, biciklističkom stazom i plažnim objektima.

Planira se izgradnja nove obale u pokosu, betonskog pera, dvaju dodatnih plažnih objekata te nasipavanje i oblikovanje plažnih površina. Ukupna površina obuhvata na toj lokaciji iznosi oko 29.359 četvornih metara, od čega je oko 8.523 četvorna metra na kopnu, a oko 20.836 četvornih metara u moru.

- Betonsko plažno pero trebalo bi imati površinu oko 600 četvornih metara, dok su na južnom dijelu obuhvata predviđena još dva plažna objekta površine po oko 96 četvornih metara. Plaže bi se oblikovale nasipavanjem oko 5.900 kubičnih metara novog kamenog materijala, a ukupna površina plaže iznosila bi oko 9.120 četvornih metara, piše u elaboratu.

Planirana je i dužobalna šetnica duga oko kilometar, široka dva metra, s biciklističkom stazom širine 2,5 metra. Kao i na drugoj lokaciji, predviđeni su urbana oprema, javna rasvjeta, prilagodba osobama s invaliditetom te mogućnost pristupa interventnim vozilima.

Utjecaj na okoliš ocijenjen prihvatljivim

U postupku su mišljenja dala nadležna tijela, među njima Zadarska županija, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Uprava za zaštitu prirode. Zaključeno je da za zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, niti glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ministarstvo je ocijenilo da će mogući utjecaji tijekom radova, poput prašine, buke, ispušnih plinova, zamućenja mora i privremenog otežanog prometa, biti kratkotrajni, lokalni i ograničeni na razdoblje izvođenja radova. Nakon završetka radova očekuje se da će se kvaliteta mora vratiti u prvobitno stanje.

Dio zahvata sjeverno od luke Privlaka nalazi se unutar područja ekološke mreže HR1000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag, no Ministarstvo je zaključilo da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost tog područja.

Rješenje prestaje važiti ako Općina Privlaka u roku od dvije godine od njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta. Važenje se može jednom produljiti za još dvije godine, pod uvjetom da se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je rješenje izdano.