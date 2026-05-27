Država rasprodaje građevinska zemljišta od Slavonije do Jadrana za bagatelu: Cijela parcela za 750 eura!

Država nastavlja s velikom planom aktivacije državnih nekretnina. U tom kontekstu trenutno su aktulana četiri natječaja, vezana uz četiri županije, a u sklopu kojih se rasprodaje 16 nekretnina različitih površina i cijena, od manjih parcela do velikih zemljišta i kuća, s velikim rasponom cijena.

Ukupno je na prodaju u ponudi 16 državnih nekretnina raspoređenih u četiri županije, pri čemu se u Brodsko-posavskoj županiji nalazi 4 nekretnine, u Sisačko-moslavačkoj 5, u Bjelovarsko-bilogorskoj 2 te u Splitsko-dalmatinskoj 5 nekretnina. Dominiraju građevinska zemljišta, kojih je više od polovice ukupnog fonda, dok su u manjem broju zastupljene livade, oranice, šumska zemljišta te pojedinačne čestice s ruševnim ili napuštenim objektima.

Najveća pojedinačna nekretnina po površini nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Lekeniku, s čak 8.079 četvornih metara, dok je najmanja u Novskoj, gdje se prodaje parcela od svega 260 četvornih metara. Najskuplja nekretnina je ona u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Podaci na području Grada Gradca, čija početna cijena doseže 175.000 eura, dok je najjeftinija u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Novskoj, gdje se zemljište prodaje za 725 eura.

Zanimljivo po županijama

U Brodsko-posavskoj županiji raspon cijena kreće se od 3.440 do 9.560 eura, a površine variraju od 756 do 3.076 četvornih metara, pri čemu se ističe i jedna livada unutar građevinskog područja u Tomici. Sisačko-moslavačka županija donosi najširi spektar sadržaja, od kuća i dvorišta do industrijske zone, uz izrazito velik raspon površina i cijena, od simboličnih iznosa do gotovo 66 tisuća eura. Bjelovarsko-bilogorska županija nudi dvije relativno veće građevinske čestice po izrazito niskim početnim cijenama, dok Splitsko-dalmatinska županija prednjači po najvišim vrijednostima i atraktivnosti lokacija uz obalu i u zaleđu.

Kao najpovoljnije ponude po omjeru cijene i površine ističu se zemljište u Lekeniku (8.079 kvadrata za 65.900 eura), zatim parcela u Severinu (1.921 kvadrata za 3.600 eura), te zemljište u Tomici u Brodsko-posavskoj županiji (3.076 m² za 6.000 eura), koje nude najveću površinu za najnižu relativnu cijenu i time predstavljaju najzanimljivije ulagačke prilike u cijelom paketu.

Brodsko-posavska županija

U Brodsko-posavskoj županiji država je na javnu dražbu stavila četiri nekretnine ukupne početne vrijednosti nešto više od 25.000 eura. U Tomici se prodaje livada Dolovi površine 3.076 četvornih metara unutar građevinskog područja naselja, okružena građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, po početnoj cijeni od 6.000 eura.

U Starim Perkovcima na prodaju je zemljište Jama selo od 1.201 kvadrata, smješteno uz javnu prometnicu i pogodno za gradnju, za početnih 9.560 eura. U Novoj Kapeli država prodaje 2/6 suvlasničkog dijela oranice Štrukovnjača ukupne površine 1.847 četvornih metara, koja se nalazi unutar građevinskog područja stambene namjene, za 3.440 eura.

Na popisu je i građevinsko zemljište Igrač u Bukovlju, površine 756 kvadrata, obraslo raslinjem i smješteno u neizgrađenom dijelu građevinskog područja, s početnom cijenom od 6.230 eura. Sve nekretnine prodaju se po načelu viđeno-kupljeno, a jamčevina iznosi deset posto početne cijene. Rok za prijavu na natječaj je 19. lipnja, dok će se usmena javna dražba održati 7. srpnja u prostorijama Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu.

Sisačko-moslavačka županija

U Sisačko-moslavačkoj županiji država prodaje pet nekretnina na području Grada Gline, Općine Sunja, Općine Lekenik i Grada Novske, s početnim cijenama u rasponu od 725 do 65.900 eura. U Glini, u k.o. Ilovačak, prodaje se građevinsko zemljište s ruševnom građevinom ukupne površine 477 četvornih metara, koje uključuje kuću i dvorište u Ilovačku 24, unutar izgrađenog građevinskog područja, po početnoj cijeni od 782 eura.

U Općini Sunja, u k.o. Kinjačka, prodaje se građevinsko zemljište s napuštenim građevinama površine 931 kvadratni metar, koje obuhvaća kuću i dvorište te se nalazi unutar izgrađenog dijela naselja, za 875 eura, dok se u k.o. Timarci prodaje nekretnina površine 1.161 kvadratni metar s kućom, voćnjakom i dvorištem, također unutar građevinskog područja, za 1.090 eura.

U Općini Lekenik, u k.o. Lekenik, prodaje se građevinsko zemljište površine 8.079 kvadrata u zoni gospodarske namjene I1 pretežito industrijske, koje se sastoji od dvije katastarske čestice, po početnoj cijeni od 65.900 eura. U Gradu Novskoj, u k.o. Rajić Gornji, prodaje se građevinsko zemljište površine 260 kvadrata unutar izgrađenog dijela naselja, za 725 eura. Sve nekretnine prodaju se u stanju viđeno-kupljeno, a najpovoljniji ponuditelj snosi troškove procjembenog elaborata. Rok za predaju ponuda je 1. lipnja 2026. do 10 sati, dok će se javno otvaranje ponuda održati 8. lipnja 2026. u prostorijama Sisačko-moslavačke županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija

U sklopu aktualnih javnih poziva za prodaju nekretnina Republike Hrvatske prodaju se i dvije nekretnine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području k.o. Ivanska i k.o. Severin, s početnim cijenama od 3.600 do 8.350 eura. U Ivanskoj se prodaje Jama u selu, površine 3.212 kvadrata, upisana u koja predstavlja zemljište unutar naselja, po početnoj cijeni od 8.350 eura.

U katastarskoj općini Severin prodaje, na lokaciji Mlin, prodaje se također građevinsko zemljište unutar naselja, površine 1.921 kvadrata. Obje nekretnine prodaju se u stanju viđeno-kupljeno.

Ovdje se ističe kako, osim kupoprodajne cijene kupac snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine kao i ostale troškove u postupku raspolaganja nekretninom. Rok za podnošenje ponuda je 28. svibnja 2026. do 10 sati, dok će se javno otvaranje ponuda održati isti dan u 11 sati u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Splitsko-dalmatinska županija

U Splitsko-dalmatinskoj županiji raspisan je javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nude putem usmene javne dražbe, pri čemu je riječ o više zemljišnih čestica različitih površina i namjena. U Solin tako se prodaje građevinsko zemljište u Solinu, površine 254 kvadrata, upisano kao pašnjak, s početnom cijenom od 51.600 eura.

Na području naselja Bobovišća u općini Milna ponuđena je parcela od 360 kvadrata, evidentirana kao prirodno neplodno zemljište, uz početnu cijenu od 36.600 eura. U općini Hrvace, u naselju Potravlje, prodaje se zemljište površine 590 kvadrata koje se u evidencijama vodi kao pašnjak i šuma, a početna cijena iznosi 15.100 eura.

Na području Podstrana u Donjoj Podstrani nalazi se manja parcela od 99 kvadrata, upisana kao oranica, s početnom cijenom od 27.500 eura. U Gradac, u naselju Podaca, u ponudi je najveća čestica od 1.133 kvadrata, evidentirana kao maslinik i ledina, za koju je određena početna cijena od 175.000 eura. Ističe se kako sve nekretnine imaju uredno definirane katastarske i zemljišnoknjižne oznake te pripadajuće upise u posjedovne listove, uz propisane troškove procjene. Postupak prodaje provodi se javnom dražbom, a zainteresirani ponuditelji mogu sudjelovati u natjecanju za svaku od navedenih čestica. Rok za podnošenje ponuda istječe 27. svibnja 2026. godine.